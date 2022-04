Friedensaktivist Benno Stahn: "Unser Hauptfeind ist der Krieg" Stand: 14.04.2022 16:48 Uhr Über die Osterfeiertage gehen wieder Menschen aus dem ganzen Norden auf die Straße, um für Frieden und Abrüstung zu demonstrieren. Die Ostermärsche haben eine lange Tradition. Wo steht die Bewegung in Zeiten des Krieges in der Ukraine?

Die Bilder, als Anfang der 1980er-Jahre Hunderttausende gegen den NATO-Doppelbeschluss und die Stationierung von Pershing-II-Raketen demonstrierten, haben sich ins kollektive Gedächtnis der Bundesrepublik eingebrannt. Doch diese Zeiten sind längst vorbei: Zu den Ostermärschen kamen in den letzten Jahren immer weniger Teilnehmer.

Benno Stahn (71) gilt als Mitbegründer der Friedensbewegung in Kiel und stand fast 40 Jahre in der ersten Reihe bei der Organisation der Kieler Ostermärsche. Er demonstrierte schon gegen die Kriege in Jugoslawien, in Afghanistan oder im Irak. Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine stehen die Ostermärsche wieder unser besonderen Vorzeichen. Ein Gespräch über die Friedensbewegung in Zeiten des Krieges.

Herr Stahn, Sie treten demnächst in das zweite Glied der Kieler Friedensbewegung und geben die Organisation der Ostermärsche an einen Jüngeren ab. Sind Sie wehmütig, gerade jetzt das Ruder abzugeben?

Benno Stahn: Das ist ein bisschen unglücklich, dass die Übergabe gerade jetzt in dieser Situation passiert, die hochbrenzlig und sehr gefährlich ist. Aber ich glaube, ich gebe es in gute Hände. Mein Nachfolger kommt auch aus einer Friedensorganisation. Er bringt Ideen für die Sozialen Medien mit, wie man auch jüngere Menschen erreichen kann. Da müssen wir zukünftig auch stärker hin.

Worauf sind Sie als Friedensaktivist stolz?

Stahn: Ich bin schon immer politisch interessiert gewesen und die Ostermärsche waren für mich die Bestätigung, dass man was richtig macht. Dass man es immer wieder schafft, Menschen auf die Straße zu bekommen und zu überzeugen, gegen Krieg und für Abrüstung auf die Straße zu gehen.

Was ist der größte Verdienst der Friedensbewegung?

Stahn: Dass wir die Abrüstung auch erreicht haben, besonders in den 1990er-Jahren. Die atomaren Mittelstreckenraketen in Europa wurden abgezogen. Auch in Deutschland waren ja einige stationiert im Hunsrück. Die gibt es heute nicht mehr. Das zeigt: atomare Abrüstung ist möglich.

Aktuell geht es in Deutschland ja eher um eine Aufrüstung. Die Bundesregierung hat ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr angekündigt. Wie beurteilen Sie das?

Stahn: Im Windschatten des Krieges wird das jetzt alles durchgewunken. Herr Scholz lässt sich feiern für seine 100 Milliarden, die eigentlich uns Bürgern gehören. Und gleichzeitig greift man uns mit der Inflation und den Preiserhöhungen kräftig ins Portemonnaie. Das passt irgendwie alles nicht zusammen. Das ist der Bevölkerung nicht mehr zu vermitteln, warum wir aberwitzig viel Geld für Waffen ausgeben, die ja nicht mehr Sicherheit, sondern - davon bin ich überzeugt - mehr Unsicherheit bringen. Ich habe auch den Eindruck, dass so langsam auch der Widerstand wächst.

Der Friedensbewegung wird manchmal vorgehalten, sie protestiere vor allem gegen die USA und gegen die NATO. Was entgegnen Sie?

Stahn: Das stimmt so nicht. Wir waren immer gegen alle Kriege. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben mich Kriege seit meiner Jugend begleitet: ob Vietnam, Jugoslawien, Irak oder Syrien - wir machen da keinen Unterschied. Das ist einfach nicht wahr. Unser Hauptfeind ist der Krieg, weil es einfach das Schlimmste ist, was Menschen widerfahren kann. Von wem auch immer sie angegriffen werden. Was ich kritisiere: Wir leben im dritten Jahrtausend und machen Politik wie im 19. Jahrhundert. Wir brauchen einfach neue Visionen einer friedlichen Zukunft.

Aber die Ukraine wird ja gerade von Russland angegriffen. Sie wünscht sich Waffen zur Verteidigung und hat der Bundesregierung eine Liste überwiesen. Wie soll sich Deutschland Ihrer Meinung nach richtig verhalten?

Stahn: Ja, das ist richtig. Wir machen es uns als Friedensbewegung damit auch nicht so einfach. Aber es ist ja nicht das Problem, dass es zu wenig Waffen in dieser Region gäbe. Ganz im Gegenteil. Der Krieg ist ja ein Zeichen dafür, dass es zu viele Waffen dort gegeben hat. Meine Befürchtung ist: Deutschland wird dann zu einer Kriegspartei. Wenn der Funke überspringen sollte, dann gnade uns Gott.

Das heißt, konkret nachgefragt, Deutschland sollte der Ukraine Ihrer Meinung nach keine Waffen liefern?

Stahn: Ich denke, es ist nach wie vor falsch, Waffen dort hinzuliefern. Das verlängert den Krieg, es schafft mehr Tote. Es muss einfach die Diplomatie sprechen.

Aber musste man nicht einsehen, dass die Diplomatie hier an ein Ende gekommen ist?

Stahn: Nein, ich glaube, die Diplomatie hat gar nicht richtig angefangen. Meiner Meinung nach sind unsere Politiker mit leeren Händen unterwegs gewesen. Sie haben nicht genug gedrängt auf eine mögliche Neutralität der Ukraine.

Die Friedensbewegung hat in den letzten Jahren immer weniger Menschen angezogen. Woran liegt das?

Stahn: Es gab immer schon so eine Art Wellenbewegung. In den fünfziger Jahren gab es ja die erste große Friedensbewegung, wo es um die Remilitarisierung der Bundesrepublik ging. Dann flaute das wieder ab. Dann kam die nächste große Welle mit der sogenannten Nachrüstungsdebatte mit den atomaren Raketen in den achtziger Jahren. Dann flaute das auch wieder ab. Mit dem Jugoslawienkrieg zog das wieder an. Wir haben immer kontinuierlich weitergearbeitet und waren da, wo es brenzlig wurde und sind auf die Straße gegangen. So wird es auch weitergehen.

Das Interview führte Jonas Kühlberg.

