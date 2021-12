Hamburg beim Boostern Vorletzter Stand: 15.12.2021 16:49 Uhr In der Hansestadt haben bisher nur 21,4 Prozent der Bevölkerung eine Drittimpfung bekommen. Damit liegt Hamburg im Vergleich der Bundesländer beim Boostern auf dem vorletzten Platz.

von Claus Hesseling und Isabel Lerch

Hamburg hängt hinterher: Die Booster-Impfungen in der Hansestadt kommen nur schleppend voran - im bundesweiten Vergleich liegt Hamburg laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell nur auf dem zweitletzten Platz - vor Sachsen. In den anderen Nordländer sieht die Lage besser aus, vor allem in Schleswig-Holstein und Niedersachsen: So sind im nördlichsten Bundesland aktuell bereits 26,9 Prozent dreifach geimpft, in Niedersachsen sind es 26,7 Prozent. Auch in Mecklenburg-Vorpommern wächst die Quote der Drittimpfungen: So haben dort bereits 23,8 Prozent der Menschen ihren Booster erhalten.

Nicht nur im Norden variiert das Tempo bei den Booster-Impfungen - auch im bundesweiten Vergleich zeigen sich deutliche Unterschiede. So liegt das Saarland mit einer Drittimpfquote von knapp 31 Prozent momentan ganz vorne, Sachsen ist mit aktuell 21 Prozent Schlusslicht. Insgesamt haben in Deutschland inzwischen 25,9 Prozent der Bevölkerung den Booster bekommen.

Bundesländer verfolgen unterschiedliche Strategien

Die Unterschiede könnten auch an den unterschiedlichen Strategien beim Boostern liegen. So empfiehlt die Sächsische Impfkommission den Booster "frühestens sechs Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung". Auch Hamburg hält sich bislang relativ streng an den Sechs-Monats-Abstand. Anfang Dezember hatte Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard nochmal daran erinnert, dass Auffrischungsimpfungen nicht vor Ablauf von sechs Monaten nach der zweiten Impfung erfolgen sollten. Nordrhein-Westfalen hingegen setzt auf Tempo: Künftig sollen Booster-Impfungen dort schon nach vier Monaten verabreicht werden können. Zuvor hatte die Landesregierung in NRW bereits nach vier Wochen eine Booster-Impfung ermöglichen wollen, war jedoch nach vehementer Kritik davon abgekehrt. Unter anderem Immunologen hatten von einem solch geringen Abstand zur Zweitimpfung abgeraten.

Hamburg bei Doppel-Impfungen auf Platz drei

Hamburg hängt zwar beim Boostern hinterher, bei den Zweifach-Impfungen sieht es aber ganz anders aus. Hier liegt die Hansestadt auf Platz drei hinter Bremen und dem Saarland. 75,7 Prozent der Hamburgerinnen und Hamburger sind doppelt geimpft. "Jede Erstimpfung ist für die Eindämmung der Pandemie erheblich wichtiger als ein Booster", sagte der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg am Montag mit Verweis auf die Statistik.

