Glockenläuten und Flashmob - Kirchen feiern Ostern

Viele Kirchengruppen planen wegen der Corona-Krise und dem Verbot öffentlicher Gottesdienste besondere Aktionen zu Ostern. Unter anderem sollen am Ostersonntag um 12 Uhr deutschlandweit die Kirchenglocken läuten - und zwar von katholischen und von evangelischen Kirchtürmen. Vorher ist unter dem Motto #osternvombalkon ein "Auferstehungs-Flashmob" geplant. Um 10.15 Uhr wollen Musiker den traditionellen Osterchoral "Christ ist erstanden" anstimmen - von Balkonen, aus Fenstern oder einfach auf der Straße. Zu der Aktion hat unter anderem das Posaunenwerk Hannover aufgerufen. Den Text gibt es zum Beispiel auf der Internetseite der Michaelis- und Pauluskirchengemeinde Bremerhaven. Marianne Gorka, Landespastorin für die Bläserarbeit in der Hannoverschen Landeskirche, sagte: "Die Osterbotschaft soll weithin zu hören sein, auch wenn alle Kirchentüren für den öffentlichen Gottesdienst geschlossen bleiben müssen."

Weitere Informationen Oster-Gottesdienst live aus der St. Pauli Kirche Am Ostersonntag gibt es wieder einen Gottesdienst mit NDR 90,3 Kulturredakteur Daniel Kaiser. NDR.de überträgt ab 10 Uhr per Livestream aus der St. Pauli Kirche. mehr

NDR streamt Gottesdienst aus St. Pauli Kirche

Der NDR streamt am Ostersonntag um 10 Uhr wieder einen Gottesdienst im Internet. Die Predigt hält erneut NDR Redakteur Daniel Kaiser, der evangelische Theologie studiert hat und ehrenamtlicher Prediger in verschiedenen norddeutschen Kirchengemeinden ist. Es ist der fünfte Gottesdienst, den er seit Beginn der Corona-Krise ins Internet bringt - diesmal gemeinsam mit Pastor Sieghard Wilm. Thema der Predigt in der Hamburger St. Pauli Kirche ist die Ostergeschichte aus dem Markus-Evangelium im Neuen Testament. Die Hamburger Sängerin Jessy Martens, die seit der Trauerfeier für Jan Fedder einem Millionenpublikum bekannt ist, wird den Gottesdienst musikalisch mitgestalten. Ebenfalls um 10 Uhr am Ostersonntag überträgt NDR Info im Radio einen katholischen Gottesdienst aus der Seminarkirche in Hildesheim mit Bischof Heiner Wilmer. Auch viele weitere Gottestdienste werden über Ostern im Internet ausgestrahlt.

Kristina Kühnbaum-Schmidt im Gespräch NDR Info - Der Talk - 12.04.2020 16:05 Uhr Autor/in: Jan Ehlert Wie feiert man Ostern ohne die traditionellen Gottesdienste? Wie geht Seelsorge in Corona-Zeiten? Antworten von Kristina Kühnbaum-Schmidt, Landesbischöfin der Nordkirche.







Landesbischöfin: "Verbunden und füreinander da sein"

Die Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, rief in ihrer Osterbotschaft zu gegenseitiger Fürsorge in der Corona-Krise auf. "Wir alle können täglich füreinander Hoffnungszeichen sein", sagte Kühnbaum-Schmidt. "Verbunden und füreinander da sein, auch wenn wir nicht nebeneinander sitzen können." So könnten Einsame mit Briefen und Anrufen getröstet werden. Kühnbaum-Schmidt rief auch zur weiteren Aufnahme von Flüchtlingen auf. "Wir erleben ja gerade selbst, wie dringend und notwendig Hilfe, Unterstützung und Rettung für die Schwächsten der Schwachen sind", betonte die Landesbischöfin.

