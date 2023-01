Förderprogramme und Prämien sollen Ärzte aufs Land locken Sendung: NDR Info | 04.01.2023 | 21:45 Uhr 4 Min | Verfügbar bis 04.01.2025

Der Bedarf an Personal wird weiter steigen. Gleichzeitig gehen in den nächsten Jahren viele Mediziner in den Ruhestand.