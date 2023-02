Drei tote Radfahrende durch LKW - trotz Abbiege-Assistenten Sendung: NDR Info | 02.02.2023 | 21:45 Uhr 3 Min | Verfügbar bis 02.02.2025

Es passierte in Neustadt am Rübenberg, Hannover schließlich in Hamburg. Was hilft die neuste Technik? - die Polizei ermittelt.