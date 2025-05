Stand: 03.05.2025 07:00 Uhr Flughafen Heringsdorf: Start in die Linienflugsaison 2025

Der Flughafen Heringsdorf (Landkreis Vorpommern-Greifswald) startet am Vormittag in die diesjährige Saison für Linienflüge von und auf die Insel Usedom. Wie ein Flughafensprecher mitteilt, werden ab sofort sonnabends sechs Reiseziele von Usedom aus angeflogen. Darunter eine völlig neue Route zwischen Usedom und Friedrichshafen in Baden-Württemberg. Damit sei der Bodensee-Airport der einzige Flughafen in Süddeutschland mit einer Direktverbindung zur Ostsee. Mit der Erweiterung des Flugangebots stelle der Flughafen Heringsdorf sicher, dass er den Bedürfnissen von Geschäftsreisenden, Urlaubern und internationalen Passagieren gerecht werde, heißt es vom Unternehmen. In den kommenden Jahren sei zudem zu erwarten, dass der Flughafen aufgrund der steigenden Nachfrage weiter wachsen werde. Die Saison für den Linienflugbetrieb auf dem Flughafen Heringsdorf geht von 3. Mai bis zum 11. Oktober.

