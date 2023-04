Sendung: Interview | 01.04.2023 | 06:48 Uhr | von Heckmann, Ulrike

7 Min | Verfügbar bis 08.04.2025

Was tun, wenn Minderjährige kinderpornografische Inhalte etwa bei Tiktok teilen? Fragen an Niedersachsens Digitalbotschaftern Silke Müller, Schulleiterin in Hatten.