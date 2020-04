Stand: 08.04.2020 18:00 Uhr

Coronavirus: Wann fallen die ersten Verbote?

Geschlossene Schulen und Geschäfte, Verbot von Sport- und Kulturveranstaltungen und strenge Kontakt-Regeln: Die Einschränkungen für den Alltag der Menschen in der Corona-Krise sind drastisch. Und auch wenn Politiker, Virologen und andere Experten nahezu geschlossen zu den Maßnahmen stehen und diese für notwendig halten, mehren sich doch die Stimmen, die eine Perspektive fordern. So bekundete unter anderem der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die Hoffnung auf eine schrittweise Lockerung der Auflagen nach Ostern. Klar ist allerdings schon jetzt: Eine vollständige Rückkehr zur Normalität wird es nach Ostern noch nicht geben.

"Ein schrittweises Konzept ist sehr wahrscheinlich"

"Schrittweise" lautet das entscheidende Wort in dieser Diskussion. Auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ist der Ansicht, dass die Einschränkungen wohl nur nach und nach aufgehoben werden können. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir ein schrittweises Konzept verfolgen werden. Aber wann das gestartet werden kann und wie man die Abfolge der Maßnahmen dann festlegt, das bleibt wirklich der Diskussion vorbehalten, die wir nach Ostern führen", sagte Tschentscher. Die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wollen sich am Mittwoch nach den Feiertagen in einer Telefonkonferenz über das weitere Vorgehen austauschen.

Spahn: Nicht sofort alles so wie vorher

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erteilte einer vollständigen Rückkehr in die Normalität nach Ostern eine Absage. "Es wird nicht sofort wieder alles so sein wie vorher", sagte der CDU-Politiker. "Wenn, dann geht es um eine schrittweise Rückkehr in den Alltag", sagte Spahn. "Die Lage ist nach wie vor ernst."

Arzt: Man muss langsam mal anfangen

Einige Wissenschaftler sprechen sich für eine baldige Abkehr von dem Staus quo aus. "Ich denke, dass im April definitiv eine Lockerung erfolgen muss", sagte der Leiter der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), Stefan Kluge, am Mittwoch. Man müsse das jedoch sehr dosiert machen, mahnte er. Aber "man muss langsam damit anfangen". Kluge sagte: "Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Kontaktsperre nicht monatelang aufrechterhalten werden kann."

Regionale Lösungen denkbar

Der UKE-Mediziner fügte hinzu, jetzt müsse über eine Exit-Strategie nachgedacht werden. Wobei es auch sein könne, dass diese regional sehr unterschiedlich ausfalle. So habe etwa Bayern immer noch die höchste Covid-19-Infektionsquote in Deutschland. In Mecklenburg-Vorpommern dagegen sei sie am niedrigsten - und entsprechend könnte dort auch über einen früheren Schul-Neustart gesprochen werden, sagte Kluge.

Schwesig: Noch keine seriöse Aussage möglich

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) machte am MiIttwoch auf NDR Radio MV klar, dass es für eine Lockerung der Maßnahmen ihrer Meinung nach noch zu früh sei: "Wir haben uns vorgenommen, nach Ostern die Lage neu zu bewerten, uns anzuschauen, was dann vielleicht schon möglich ist." Einzelheiten könne sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht "seriös versprechen", meinte Schwesig.

Günther: Auf den Abstand kommt es an

Schleswig-Holsteins Regierungschef Günther hatte zuvor betont, dass es wichtig sei, "den Menschen eine Perspektive aufzuzeigen". "Die Schließung etwa von Restaurants und Cafés war auch deshalb nötig, weil der Abstand nicht eingehalten wurde - anfangs war auch nicht das Bewusstsein für die notwendigen Verhaltensregeln vorhanden", sagte Günther der Wochenzeitung "Die Zeit". "Das ist jetzt anders. Da, wo es räumlich möglich ist, den Abstand zu wahren, kann man Regelungen auch wieder lockern."

Niedersachsen: Erst die Oster-Tage abwarten

In Niedersachsen hatte der Leiter des Corona-Krisenstabs, Heiger Scholz, die Hoffnungen vieler auf baldige Lockerungen am Montag gedämpft. "Wir müssen sehen, ob das Oster-Wochenende - viele werden bei schönem Wetter rausgehen - einen Effekt hat", sagte Scholz. Dann müsse man die 14-tägige Verschiebung aufgrund der Inkubationszeit bedenken. "Aus meiner Sicht wird es relativ lange recht restriktive Regelungen geben."

Ethikrat: Zum Nachdenken ist es nicht zu früh

Um eine Perspektive geht es auch dem Deutschen Ethikrat: "Es ist zu früh, Öffnungen vorzunehmen. Aber es ist nie zu früh, über Kriterien für Öffnungen nachzudenken", sagte der Vorsitzende des beratenden Gremiums, der Theologe Peter Dabrock, am Dienstag in Berlin.

Mediziner: Kontaktsperren bis MItte Juni

Nach Ansicht des Rostocker Tropenmediziners Emil Reisinger werden die Restriktionen zur Eindämmung der Corona-Pandemie noch weit über Ostern hinaus gelten. "Meine persönliche Meinung ist: Bis Mitte Juni werden wir Kontaktsperren und sonstige Maßnahmen haben, die die Infektion vermeiden helfen", sagte Reisinger im Gespräch mit dem NDR Nordmagazin. "Ab Mitte Juni werden wir langsam wieder zur Normalität zurückkehren."

Ärtzekammer: Dieser Sommer wird anders

Dass es wohl auch auf längere Sicht keine Rückkehr zur vollständigen Normalität geben wird, machte der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, klar. "Ich glaube nicht, dass die Deutschen in diesem Sommer schon wieder Urlaubsreisen machen können", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Selbst bei einer schrittweisen Rückkehr in den Alltag werde die Pandemie das Land noch bis zum Sommer beschäftigen. "Darum glaube ich, dieser Sommer wird anders. Wir werden wohl nicht wie gewohnt ins Auto, in den Zug oder ins Flugzeug steigen und in die Ferien fahren."

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 08.04.2020 | 16:15 Uhr