Corona-Live-Ticker: Minister Spahn kommt nach Hannover

Die wichtigsten Ereignisse zur Coronavirus-Lage in Norddeutschland gibt es auch heute wie gewohnt im Live-Ticker von NDR.de. Neben Nachrichten finden Sie hier auch viele Hintergründe zum Thema.

Das Wichtigste in Kürze:





Live auf NDR.de: Bundesgesundheitsminister Spahn in Hannover

Airbus-Chef Faury sieht Existenz des Unternehmens in Gefahr

Zahl der Neuinfektionen in Norddeutschland ist am Montag gesunken: Niedersachsen meldet 50, Bremen 5, Schleswig-Holstein 8, Mecklenburg-Vorpommern 2 und Hamburg 22 neue bestätigte Infektionen

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Analyse: Transportieren Meldedaten eine trügerische Sicherheit?

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Flugzeugbauer Airbus: Unternehmen in Gefahr

Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Luftfahrt hat Airbus-Chef Guillaume Faury seine Belegschaft auf harte Einschnitte vorbereitet. Ausgaben und Einnahmen seien in einem so gravierenden Ungleichgewicht und das Geld fließe so schnell ab, "dass es die Existenz des Unternehmens gefährden könnte", heißt es in einem Schreiben an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Airbus müsse die Ausgaben rasch senken, so Faury. Nach Kurzarbeit und Zwangsurlaub in einigen Ländern müsse der Konzern möglicherweise noch weiterreichende Maßnahmen treffen. "Wir haben über Nacht ein Drittel unseres Geschäfts verloren." Man müsse "alle Optionen" in Betracht ziehen. "Wenn wir jetzt nicht agieren, ist das Überleben von Airbus fraglich."

Bezirksleiter Daniel Friedrich von der IG Metall Küste sagte dazu: Über Stellenabbau zu spekulieren bringe nur Verunsicherung. Klar müsse sein, dass betriebsbedingte Kündigungen weiterhin ausgeschlossen werden.

Weitere Informationen Corona-Krise: Airbus in Turbulenzen Die Corona-Krise bringt die Luftfahrtbranche in Bedrängnis. Airbus-Chef Faury hat die Belegschaft auf harte Schritte vorbereitet. Der Konzern habe ein Drittel seines Geschäfts verloren. mehr

Nur wenige Apotheken haben Probleme wegen Corona

Wegen Corona-Infektionen oder Verdachtsfällen unter den Beschäftigten mussten bislang nur 30 der insgesamt etwa 19.000 Apotheken in Deutschland zeitweise schließen. Nach einer NDR Info Umfrage blieben damit 99,8 Prozent aller Apotheken geöffnet. Im Norden gab es bisher nur drei vorübergehende Schließungen - zwei in Hamburg und eine in Niedersachsen.

Weitere Informationen Apotheken trotzen dem Coronavirus Bislang sind in Norddeutschland Corona-bedingt nur drei Apotheken geschlossen worden. Bundesweit blieben 99,8 Prozent aller Apotheken geöffnet. Das ergab eine NDR Info Umfrage. mehr

Heute neue Podcast-Folge mit Christian Drosten

Die neue Folge des Podcasts "Coronavirus-Update" mit Christian Drosten wird heute Mittag veröffentlicht. Sie finden sie dann auch hier im Live-Ticker. Neuerdings gibt es nur noch zwei Mal pro Woche eine neue Folge: dienstags und donnerstags.

Weitere Informationen Corona-Podcast: Alle Folgen in der Übersicht Professor Christian Drosten, der Leiter der Virologie an der Berliner Charité, liefert im Coronavirus-Update Expertenwissen. Hier finden Sie alle Folgen zum Nachlesen und Nachhören. mehr

Live auf NDR.de: Gesundheitsminister Spahn in Hannover

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kommt am Dienstag nach Niedersachsen. In Hannover will er sich über die Entwicklung der Corona-Pandemie informieren. Vorgesehen ist, dass Spahn an einer Sitzung des Kabinetts teilnimmt. Danach ist eine Pressekonferenz im Landtag geplant. NDR.de überträgt live im Videostream ab 12.30 Uhr.

Weitere Informationen Spahn in Hannover: NDR.de zeigt Pressekonferenzen Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) kommt heute nach Hannover. Auch ein Besuch der MHH mit Ministerpräsident Weil ist vorgesehen. NDR.de überträgt zwei Pressekonferenzen live. mehr

So berichteten die NDR Landesmagazine

Die Corona-Krise und ihre Folgen für die Norddeutschen ist auch am Montagabend ein wichtiges Thema in den NDR Landesmagazinen gewesen. Eine Auswahl:

Moin! - Coronavirus-Live-Ticker startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht einen guten Morgen - und startet mit der heutigen Berichterstattung zur Coronavirus-Krise im Live-Ticker. Bis zum späten Abend informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen in den norddeutschen Ländern und bilden Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie vom NDR Fernsehen ab. Mehr Informationen finden Sie außerdem auf folgenden Seiten: