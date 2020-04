Corona-Ticker: Maskenpflicht in Schleswig-Holstein

Die wichtigsten Ereignisse zur Coronavirus-Lage in Norddeutschland gibt es auch heute im Live-Ticker von NDR.de. Neben aktuellen Nachrichten finden Sie hier etliche Hintergründe zum Thema. Die Ereignisse von gestern finden Sie hier noch einmal zum Nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Analyse: Transportieren Meldedaten eine trügerische Sicherheit?

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Ostfriesische Inseln hoffen auf Lockerungen

Die Tourismus-Betriebe auf den Ostfriesischen Inseln leiden massiv unter der Corona-Pandemie. Seit Wochen ist bestes Wetter, doch Hoteliers und Vermieter von Ferienwohnungen dürfen keine Gäste empfangen. Für viele Betroffene ist das eine existenzgefährdende Situation. Die Inselbürgermeister haben sich deshalb gemeinsam mit der Bitte um Hilfe an Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) gewandt. Heute will Althusmann mit ihnen darüber beraten, wie die strikten Verbote eventuell gelockert werden könnten.

Weitere Informationen Althusmann berät mit Insulanern über Lockerungen Die Tourismusbetriebe auf den Inseln sind stark von der Corona-Pandemie betroffen. Am Mittwoch will Wirtschaftsminister Althusmann mit den Insulanern über Perspektiven sprechen. mehr

Nun auch Maskenpflicht in Schleswig-Holstein

In den allermeisten Bundesländern gilt sie schon seit einigen Tagen - von heute an auch in Schleswig-Holstein: die Pflicht, beim Einkaufen und in Bus und Bahn Mund und Nase zu bedecken. Sogenannte Alltagsmasken aus Stoff oder im Notfall auch ein Schal reichen dafür aus.

Weitere Informationen Corona: Masken jetzt auch in Schleswig-Holstein Plicht Ab heute muss jeder, der einkaufen oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in SH fahren will, seine Nase und seinen Mund bedecken. So soll eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus verhindert werden. mehr

Corona-Beiträge im NDR Fernsehen

Hier finden Sie eine Auswahl zu den Coronavirus-Beiträgen aus den NDR Landesmagazinen vom Dienstagabend.

Guten Morgen! Wir starten den Coronavirus-Live-Ticker

Die Redaktion von NDR.de wünscht einen guten Mittwochmorgen. Wir starten jetzt mit der heutigen Berichterstattung zur Coronavirus-Krise im Live-Ticker. Bis zum späten Abend informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen in den norddeutschen Ländern und bilden Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie vom NDR Fernsehen ab. Mehr Informationen finden Sie außerdem auf folgenden Seiten: