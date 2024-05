Blindgänger in Osnabrück: Feuerwehr und Polizei bauen Sperren auf Stand: 07.05.2024 09:01 Uhr Nach dem Fund eines Blindgängers in Osnabrück am Montag wollen Spezialisten die Weltkriegsbombe heute entschärfen. Rund 2.600 Anwohnerinnen und Anwohner müssen dafür ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

Anders als die Polizei mitgeteilt hatte, beginnt die Evakuierung um 9 Uhr. Anschließend kontrollieren Polizei und Feuerwehr, ob alle Anwohnerinnen und Anwohner in Sicherheit sind. Ein Einsatztrupp baut derzeit Außensperren auf, um das Areal vollständig abzuriegeln. Betroffen ist das Gebiet rund um den Stichkanal im Stadtteil Hafen. Dort liegen rund 650 Häuser. Die Stadt Osnabrück appelliert in ihrem Live-Ticker an die Menschen, das Gebiet pünktlich zu verlassen und sich der Anordnung zur Evakuierung keinesfalls zu widersetzen.

Stadt schaltet Bürgertelefon und Transport-Hotline

Ein Evakuierungszentrum wird laut Stadt im Piesberger Gesellschaftshaus eingerichtet. Es steht von 8 Uhr an bis zur Aufhebung der Evakuierungsanordnung als Aufenthaltsbereich zur Verfügung. Wer Fragen hat, kann sich seit 6 Uhr an das Bürgertelefon der Stadt unter Telefonnummer (0541) 3 23 44 90 wenden. Seit 7.30 Uhr ist unter der Telefonnummer (0541) 3 23 44 55 eine Hotline für Menschen geschaltet, die einen Krankentransport benötigen.

Bombe soll aus dem Wasser geborgen werden

Die britische Fünf-Zentner-Bombe wurde bei Sondierungsarbeiten gefunden und liegt laut Stadt im Bereich zwischen Römereschstraße und Brückenstraße nahe der Schleuse Haste. Ziel ist es, die Bombe aus dem Wasser zu bergen und dann zu entschärfen. Gelingt das nicht, muss sie den Angaben zufolge möglicherweise unter Wasser gesprengt werden. Wie lange die Entschärfung dauern werde, könne nicht abgeschätzt werden, hieß es.

Der Verkehr wird teilweise umgeleitet

Die Bramscher Straße und die Hansastraße sowie die Pagenstecherstraße bleiben befahrbar. An der Pagenstecherstraße muss auf Höhe der Straße Breite Güntke der Verkehr stadtauswärts auf die Natruper Straße ausweichen. Stadteinwärts wird der Verkehr auf Höhe des Eversburger Platzes ebenfalls auf die Natruper Straße umgeleitet. Römereschstraße und Brückenstraße sind während der Maßnahme nicht befahrbar. Auch der Busverkehr ist betroffen: Bis etwa 12 Uhr fahren laut Stadt alle Busse, also auch Schulbusse, den normalen Linienverlauf. Allerdings ist ein Aussteigen im Evakuierungsgebiet nicht mehr möglich. Während der Entschärfung werde es Umleitungen geben, wie die Stadt weiter mitteilte:

Busse der Linie 18/581/582 fahren ab Haltestelle Große Siebenbürgen über Lechtinger Straße, Pyer Straße, Osnabrücker Straße, Oldenburger Landstraße und Bramscher Straße. Die Haltestellen Industriemuseum, Süberweg, Fürstenauer Weg und Netter Heide werden nicht bedient.

fahren ab Haltestelle Große Siebenbürgen über Lechtinger Straße, Pyer Straße, Osnabrücker Straße, Oldenburger Landstraße und Bramscher Straße. Die Haltestellen Industriemuseum, Süberweg, Fürstenauer Weg und Netter Heide werden nicht bedient. Die Busse der Linie 10/20 enden und beginnen mit Beginn der Sperrung an der Markuskirche. Die Haltestellen Kiefernweg, Elbestraße, Winkelhausenstraße, Bramstraße, St. Angela, Sassnitzer Straße, Haster Weg, Dinklager Weg, Dammer Ho, Widerhall und Schulzentrum Sonnenhügel werden nicht angefahren.

enden und beginnen mit Beginn der Sperrung an der Markuskirche. Die Haltestellen Kiefernweg, Elbestraße, Winkelhausenstraße, Bramstraße, St. Angela, Sassnitzer Straße, Haster Weg, Dinklager Weg, Dammer Ho, Widerhall und Schulzentrum Sonnenhügel werden nicht angefahren. Auf der Linie 152 fallen die mittäglichen Fahrten von der Dornierstraße in Richtung Neumarkt aus. Hier wird der Fahrplan nach dem Ende der Evakuierung wieder aufgenommen.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.05.2024 | 06:30 Uhr