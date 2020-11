Corona-Ticker: Schleswig-Holstein meldet 265 Neuinfektionen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie hier nachlesen.

Schleswig-Holstein meldet 265 neue Corona-Fälle

Gesundheitsämter melden 14.177 Neuinfektionen in Deutschland

DIW: Neue Corona-Maßnahmen kosten Wirtschaft 19 Milliarden Euro

Grüne in Schleswig-Holstein setzen digitalen Parteitag fort

Umfrage: Bundesweit wegen Corona 165 Schulen geschlossen

In Deutschland sind nach einem Medienbericht aktuell mindestens 165 Schulen wegen Corona komplett geschlossen. Das ergab eine Umfrage unter den 16 Kultusministerien der Bundesländer, wie die "Welt am Sonntag" berichtet. Die höchste Zahl wurde demnach aus Bayern gemeldet, wo 135 Schulen schließen mussten. In Hessen findet dem Bericht zufolge derzeit in sechs Schulen kein Präsenzunterricht statt, in Mecklenburg-Vorpommern sind es vier, in Schleswig-Holstein zwei. Baden-Württemberg kam zum letzten Stichtag vor den Herbstferien auf 15 geschlossene Schulen. Jeweils eine Schule ist in Rheinland-Pfalz, Sachsen und Brandenburg zu. In einigen Ländern gibt es derzeit keine Schulschließungen. Das trifft zu auf Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Thüringen, Berlin, Hamburg und Bremen. Wie in den anderen Ländern auch befinden sich aber auch dort viele Schüler und Klassenverbände in Quarantäne.

DIW: Neue Corona-Maßnahmen kosten Wirtschaft 19 Milliarden Euro

Die von morgen an geltenden neuen Corona-Beschränkungen kommen die Unternehmen nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) teuer zu stehen. Das Institut geht laut der "Welt am Sonntag" von Einbußen in Höhe von rund 19,3 Milliarden Euro aus. Gastronomie und Hotels sind demnach mit knapp sechs Milliarden am stärksten betroffen. Das wäre ein Verlust von 55 Prozent der üblichen Wirtschaftsleistung in einem Vierteljahr. Auch die Bereiche Sport, Kultur und Unterhaltung sowie der Handel und die Industrie müssen sich laut DIW auf ein Minus einstellen. Bund und Länder hatten sich am vergangenen Mittwoch auf massive Kontaktbeschränkungen verständigt, um die rasche Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Sie gelten von morgen an einen Monat lang.

Gesundheitsämter melden 14.177 Neuinfektionen in Deutschland

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) innerhalb eines Tages 14.177 neue Corona-Infektionen gemeldet. Am Vortag war mit 19.059 Fällen ein neuer Höchstwert erreicht worden. An Sonntagen sind die erfassten Fallzahlen allerdings meist niedriger, auch weil am Wochenende weniger getestet wird. Insgesamt haben sich demnach seit Beginn der Pandemie 532.930 Menschen in Deutschland mit dem Virus infiziert. (Stand: 1.11., 00.00 Uhr) Vor genau einer Woche waren 11.176 Neuinfektionen an einem Tag gemeldet worden. Die Zahl der Todesfälle in Deutschland im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um 29 auf insgesamt 10.481. Rund 355.900 Menschen sind von ihrer Infektion genesen.

265 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Behörden 265 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet worden - das sind annähernd doppelt so viele wie vor einer Woche (142). Am Vortag hatte die Zahl der Neuinfektionen bei dem Höchstwert von 313 gelegen. An Sonntagen sind die erfassten Fallzahlen meist niedriger, auch weil am Wochenende weniger getestet wird. Seit Beginn der Pandemie haben sich in SH 8.292 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus blieb bei 175. Im Krankenhaus werden weiter 79 Covid-19-Patienten behandelt. Rund 5.500 Menschen in Schleswig-Holstein gelten nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) bereits wieder als genesen.

Wie fällt die Bilanz des letzten "normalen" Wochenendes aus?

Es wird erwartet, dass die Behörden in den norddeutschen Ländern im Laufe des Tages die Bilanzen ihrer Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen veröffentlichen. Einige Gaststätten etwa in Hannover wollten vor Beginn des Teil-Lockdowns am Abend noch einmal Freibier ausschenken und ohne Sperrstunde öffnen. Ab morgen sind deutschlandweit Restaurants und andere Gaststätten für einen Monat geschlossen. Es dürfen nur noch Speisen zum Mitnehmen verkauft werden, jedoch kein Alkohol.

Neuinfektionen: Sieben-Tage-Trend für Norddeutschland

Der Trend ist unübersehbar: Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen steigt auch im Norden stark an. Die Prozentzahl in der folgenden Grafik zeigt, wie sich die Summe der Neuinfektionen in den zurückliegenden sieben Tagen im Vergleich zur Summe eine Woche zuvor verändert hat. Mehr Zahlen- und Datenmaterial haben die Kolleginnen und Kollegen aus dem Team NDR Data auf dieser Seite zusammengetragen.

Hoffnung auf Unterstützung - und bessere Zeiten

Die ab Montag in Kraft tretenden verschärften Corona-Schutzmaßnahmen sorgen dafür, dass der Tourismus und die Gastronomie für einen Monat erneut ausgebremst werden. Wie gehen die Betroffenen damit um? Ein Bericht des NDR Nordmagazins über die Situation in Mecklenburg-Vorpommern.

Habeck spricht beim digitalen Grünen-Parteitag

Die Grünen in Schleswig-Holstein setzen heute ihren Landesparteitag fort - wegen der Corona-Pandemie findet er nur als Online-Veranstaltung statt. Neben Debatten zu verschiedenen Themen wird der Bundesvorsitzende Robert Habeck, früher Umweltminister in Schleswig-Holstein, eine Rede halten.

Das sind die Zahlen der gestern bestätigten Corona-Neuinfektionen: 1.467 in Niedersachsen, 396 in Hamburg, 313 in Schleswig-Holstein, 182 in Bremen und 85 in Mecklenburg-Vorpommern.