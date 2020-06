Ticker: NDR Aktionstag "Kultur trotz Corona"

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch heute über die wichtigsten Ereignisse zur Corona-Krise in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Alles Wichtige von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



"Kultur trotz Corona": Heute großer NDR Aktionstag

Bestätigte Neuinfektionen am Freitag: 22 weitere Fälle in Niedersachsen gemeldet, neun in Schleswig-Holstein, vier in Hamburg, zehn in Bremen, keine in Mecklenburg-Vorpommern

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Analyse: Transportieren Meldedaten eine trügerische Sicherheit?

Corona-Hilfe: Kaum Hoffnung für Hamburger Schausteller

Für Hamburgs Schausteller gibt es kaum Hoffnung. Nach Informationen von NDR 90,3 ist noch keiner der 52 Corona-Hilfe-Anträge für Jahrmarktsverpflegung oder Karussells genehmigt worden. So lehnt etwa das Bezirksamt Altona ein Riesenrad am Fischmarkt und ein Karussell in der Ottenser Hauptstraße ab. Begründung: Hamburgs Gesundheitsbehörde verbiete noch immer Fahrgeschäfte wie Autoscooter, Geisterbahnen und Karussells. Nur Verpflegung geht.

Weitere Informationen Corona-Hilfe: Kein Antrag für Schausteller genehmigt Für Hamburgs Schaustellerinnen und Schausteller gibt es kaum Hoffnung. Nach Informationen von NDR 90,3 ist noch keiner der 52 Corona-Hilfe-Anträge für Jahrmarktsverpflegung oder Karussells genehmigt worden. mehr

Niedersachsen: Spargelbauern ziehen überwiegend positive Bilanz

Trotz vieler Schwierigkeiten wegen der Corona-Pandemie sind die niedersächsischen Spargelanbauer überwiegend zufrieden mit der nun zu Ende gehenden Saison. "Unsere Branche gehört nicht zu den Verlierern", sagte der Vorstandssprecher der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer, Fred Eickhorst. Der Verkauf im Direktvertrieb und auch im Lebensmittelhandel sei sehr gut verlaufen. Die Verbraucher hätten verstärkt regionale Produkte gekauft.

Start des zweiten Katamarans nach Helgoland verschiebt sich

Der Start des zweiten Katamarans, der täglich nach Helgoland fahren soll, verschiebt sich um einige Tage auf den 23. Juni. Die "San Gwann" wird von Cuxhaven aus starten und den "Halunder Jet" unterstützen, der von Hamburg aus gen Hochseeinsel ablegt. Die Verschiebung habe "operative Gründe", teilte die Flensburger Reederei FRS Helgoline mit. "Alle Fahrgäste werden automatisch auf die 11.30 Uhr-Abfahrten mit dem 'Halunder Jet' umgebucht." Mit dem Einsatz des zweiten Katamarans will die Reederei den Angaben zufolge kurzfristig auf die Corona-Situation reagieren.

So geht Kultur im NDR in Zeiten von Corona

Keine Musikfestivals in diesem Jahr - das ist eine Folge der Corona-Pandemie. Der NDR bietet an diesem Wochenende ein Alternativ-Programm mit aktuellen Momentaufnahmen und der Musik von Festivals der vergangenen Jahre. Alle Infos zum etwas anderen Festivalsommer finden Sie hier:

Weitere Informationen Kultur trotz Corona - Der Festivalsommer Kein Hurricane, kein Elbjazz, kein SHMF? Der NDR bietet ein Alternativ-Programm mit aktuellen Momentaufnahmen und der Musik vergangener Festivals. Los geht es an diesem Wochenende. mehr NDR Fernsehen Kultur trotz Corona - Dein Festival NDR Fernsehen Das Corona-Virus hat den Festivalsommer im Norden lahmgelegt. Der NDR springt ein und zeigt virtuell die Topacts und schönsten Momente ausgewählter Festivals vergangener Jahre. mehr

Die Corona-Beiträge im NDR Fernsehen vom Freitag

Über die Folgen der Corona-Krise hat das NDR Fernsehen auch gestern Abend wieder in vielen Beiträgen der Landesmagazine berichtet.

Der Wochenend-Live-Ticker startet!

Guten Morgen am Sonnabend. Die NDR.de Redaktion wünscht ein schönes Wochenende! Wir berichten auch heute in einem Live-Ticker über die Coronavirus-Pandemie und ihre Auswirkungen auf Norddeutschland. Sie finden bei uns neben Nachrichten auch Inhalte aus den Hörfunk- und Fernsehprogrammen des Norddeutschen Rundfunks.

Am Freitag gab es mit Blick auf die Neuinfektionen im Norden folgende Zahlen: Niedersachsen bestätigte 22 weitere Infektionen, Schleswig-Holstein neun und Hamburg vier. In Mecklenburg-Vorpommern gab es keinen neuen registrierten Fall. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: