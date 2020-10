Corona-Ticker: Gaststätten-Sperrstunde in Hamburg gilt ab heute

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Von heute an gilt in Hamburg von 23 bis 5 Uhr eine Sperrstunde für Gaststätten

Einkaufsmesse Infa startet in Hannover

Bestätigte Neuinfektionen im Norden von gestern: 532 in Niedersachsen, 160 in Hamburg, 55 in Schleswig-Holstein, 52 in Mecklenburg-Vorpommern, 100 in Bremen.

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Warnung vor Halloween-Umzügen von Tür zu Tür

Die bei Kindern beliebten Halloween-Umzüge werden wegen Corona in diesem Jahr kritisch gesehen. Das schleswig-holsteinische Gesundheitsministerium rät nach Angaben eines Sprechers zu großer Zurückhaltung. In Lübeck wollen Kitas nach Angaben eines Stadtsprechers den Eltern empfehlen, auf die "Süßigkeitenjagd" von Haustür zu Haustür zu verzichten. Auch der Kieler Infektionsmediziner Helmut Fickenscher hatte jüngst davor gewarnt. Angesichts der steigenden Infektionszahlen halte er es für riskant, wenn sich zu viele Menschen in engen Treppenhäusern aufhielten, sagte er. Halloween wird am 31. Oktober gefeiert.

Hamburg führt Sperrstunde für Gaststätten ein

Nachdem der Hamburger Senat gestern die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verschärft hat, gilt von heute an zwischen 23 und 5 Uhr für Gaststätten erstmals eine Sperrstunde sowie ein Alkoholverkaufsverbot. Zudem sind auf privaten Feiern nur noch 15 Personen erlaubt, und an Oberstufen und Berufsschulen wird Maskenpflicht eingeführt. Wie Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) erklärte, sind die steigenden Zahlen in der Hansestadt Hintergrund für die verschärften Regeln. Zwar sei Hamburg mittlerweile von fast allen großen Städten überholt worden. Aber man wolle frühzeitig handeln.

VIDEO: Hamburger Senat verschärft Corona-Regeln (3 Min)

Einkaufsmesse Infa startet in Hannover

Mit deutlich reduziertem Programm beginnt heute die Einkaufsmesse Infa in Hannover. Es ist nach Veranstalterangaben die erste Messe seit Ausbruch der Corona-Krise, die auf dem Messe-Gelände in Hannover stattfindet. Die Messe läuft bis 25. Oktober. Die Besucher erwarten in vier Hallen Ausstellungen unter anderem zu Lebensart, Weihnachten, Wohnambiente, Beauty, Wellness und Bauen. Besucher müssen Masken tragen und auf die Abstandsregeln achten. Wer länger als 15 Minuten an einem Stand bleibt, muss seine Daten hinterlassen.

Weitere Informationen Infa 2020: Mit striktem Hygienekonzept gegen Corona Am Sonnabend startet die Verbrauchermesse Infa in Hannover - mit Maskenpflicht und begrenztem Ticketkontingent. mehr

Corona-Beiträge im NDR Fernsehen

Die NDR Landesmagazine haben auch gestern über viele Aspekte der Corona-Krise berichtet. Hier die Beiträge:

NDR.de Live-Ticker startet

Guten Morgen! Wir informieren Sie auch heute per Live-Ticker über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland. Sie finden hier alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Das sind die Zahlen der bestätigten Neuinfektionen von Freitag: 532 in Niedersachsen, 160 in Hamburg, 55 in Schleswig-Holstein, 52 in Mecklenburg-Vorpommern, 100 in Bremen.