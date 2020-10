Corona-Blog: Niedersachsen landesweit kurz vor 35er-Inzidenz

Der NDR.de Corona-Blog von Sonntag, dem 18. November. Alle Nachrichten für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg zum Nachlesen. Am Montag geht die Berichterstattung weiter.

Das Wichtigste in Kürze:



MV nimmt Maskenmuffel in Zügen ins Visier

Wegen der steigenden Corona-Zahlen soll in Mecklenburg-Vorpommern in Zügen mehr auf die Einhaltung der Maskenpflicht geachtet werden. Das Land gibt dafür zusätzlich 100.000 Euro aus.

Steinmeier auch nach PCR-Test Corona-negativ

Nach der Corona-Infektion eines seiner Personenschützer ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeiers erstes negatives Testergebnis mit einem zweiten Verfahren bestätigt worden. Das gab eine Sprecherin des Bundespräsidialamtes am Abend bekannt. Bereits gestern hatte sie mitgeteilt, dass Steinmeier negativ auf das Coronavirus getestet worden sei. Dieses Ergebnis eines Schnelltests wurde dann durch einen sogenannten PCR-Test validiert - heute lag nach Angaben der Sprecherin auch hier ein negatives Ergebnis vor. PCR-Tests sind genauer als Schnelltests. Steinmeier bleibe in Selbstquarantäne, sagte die Sprecherin. In den kommenden Tagen soll er erneut getestet werden.

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz von 35 rückt landesweit näher

Die Ansteckungen mit dem Coronavirus nehmen in Niedersachsen auch abseits der Hotspots immer mehr zu. Auf das gesamte Land bezogen gab das Landesgesundheitsamt den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche heute mit 34,2 an. "Der generelle Anstieg der Infektionszahlen ist wirklich besorgniserregend", sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Regional sollen die Regeln entsprechend den Bund-Länder-Beschlüssen in Kürze verschärft werden, hieß es aus dem Gesundheitsministerium. Den Corona-Grenzwert von 50 überschritten dem Landesgesundheitsamt zufolge nach wie vor sieben Regionen: die Landkreise Cloppenburg, Emsland, Grafschaft Bentheim, Northeim, Osnabrück und Vechta sowie die Stadt Delmenhorst. Nur knapp darunter lagen demnach die Kreise Celle und Oldenburg. Über dem Wert von 35 lagen auch die Region Hannover, der Kreis Verden sowie nach eigenen Angaben von heute die Stadt Osnabrück.

26 neue Infektionen im Nordosten

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es seit gestern 26 neue laborbestätigte Corona-Fälle. Insgesamt wurden dort nun 1.712 Infektionen registriert, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales mitteilte. Die meisten neuen Fälle betreffen die beiden am schwersten Corona-betroffenen Landkreise Mecklenburgische Seenplatte (+11, Inzidenz 43,2) und Ludwigslust-Parchim (+9,). Dort steht der Sieben-Tage-Inzidenzwert mit 34,8 kurz vor dem unteren Schwellenwert.

28 neue Fälle in Bremen - Sieben-Tage-Inzidenz bei 86,5

Die Zahl der Neuinfektionen in Bremen ist binnen eines Tages um 28 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie wurden nach Angaben von Radio Bremen somit 3.589 Fälle erfasst. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt mit 86,5 nach wie vor weit über den kritischen Schwellenwerten von 35 und 50. Zudem muss aufgrund des Meldeverzuges am Wochenende damit gerechnet werden, dass die Zahl nachträglich nach oben korrigiert wird.

Region Hannover berät über erweiterte Maskenpflicht

Angesichts deutlich gestiegener Infektionszahlen in der Region Hannover soll es morgen Beratungen mit den Bürgermeistern der Kommunen über das weitere Vorgehen geben. "Im Fokus hierbei werden sicherlich eine erweiterte Maskenpflicht sowie Verstärkungen der Kontrollen vor Ort stehen", teilte ein Sprecher der Region heute mit.Aktuell beträgt der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche 38,7. Die niedersächsische Corona-Verordnung sieht vor, dass sich ab einem Wert von 35 maximal noch 25 Personen im Privaten treffen dürfen - egal, ob drinnen oder draußen. In der Gastronomie werden Feiern auf 50 statt wie zuvor 100 Menschen begrenzt. Steigt der Corona-Wert auf mehr als 50, sinken die Obergrenzen weiter auf 10 Personen in privaten und 25 Personen in öffentlichen Räumen.

Aida schickt nach sieben Monaten erstes Schiff auf die Reise

Die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises hat nach Corona-bedingter Unterbrechung das Reisegeschäft wieder aufgenommen. Die "AIDAblu" legte in Italien zu einer Kreuzfahrt ab. Mehrere Landgänge sind geplant. Die Reederei hatte im März die Reisen auf ihren 14 Schiffen eingestellt. Michael Thamm, Chef der Costa Gruppe, zu der Costa Crociere und Aida Cruises gehören, bezifferte die Verluste für sein Unternehmen auf 1,5 Milliarden Euro.

162 Neuinfektionen - Hamburg knapp unter 50er-Marke

Die Zahl der registrierten Corona-Fälle in Hamburg ist um 162 gestiegen. Dadurch erhöhte sich auch der so genannte Sieben-Tage-Inzidenzwert. Er liegt nach Angaben der Gesundheitsbehörde aktuell bei 49,8 - gemeint ist die Summe der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Ab einem Wert von 50 muss es zu weiteren Einschränkungen kommen. Am Freitag hatte der Senat bereits mehrere Verschärfungen der Regeln bekannt gegeben - unter anderem gilt in Hamburg jetzt eine nächtliche Sperrstunde für Lokale, außerdem ist der Verkauf von Alkohol von 23 Uhr abends bis 5 Uhr morgens verboten.

382 neue Corona-Infektionen in Niedersachsen gemeldet

In Niedersachsen hat sich die Zahl der amtlich registrierten Corona-Fälle um 382 erhöht. Damit wurden seit Beginn der Pandemie in dem Bundesland insgesamt 25.835 Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet.

Grundschule in Leopoldshagen wegen Corona-Fall geschlossen

Ein Kind der Grundschule in Leopoldshagen in Mecklenburg-Vorpommern hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Die Schule bleibt von Montag an eine Woche lang geschlossen, 50 Kinder und vier Lehrer werden auf Corona getestet. Außerdem sind an der Regionalschule Lützow (Landkreis Nordwestmecklenburg) mehr als 80 Kinder sowie zehn Lehrer seit Sonnabend unter Quarantäne. Dort war ebenfalls ein Kind positiv getestet worden. Am Freitag war zudem bekannt geworden, dass an der Schiller-Schule in Anklam eine Lehrkraft mit Corona infiziert ist. 99 Schülerinnen und Schüler sowie zwölf Lehrkräfte kamen in Quarantäne. Die Schule bleibt aber nach Kreisangaben geöffnet.

Kommt noch schärfere Maskenpflicht an Hamburgs Schulen?

Die Hamburger Schulbehörde schließt eine weitere Verschärfung der Maskenpflicht an Schulen bei stark steigenden Corona-Infektionszahlen nicht aus. "Sollte sich das Infektionsgeschehen dramatisch verschlimmern, werden wir die Maskenpflicht Schritt für Schritt und behutsam ausweiten", sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD). Von Montag an müssen zunächst Berufsschüler und die Schüler an den Oberstufen auch im Unterricht Masken tragen.

Lage in Delmenhorst: Weitere Einschränkungen

In Delmenhorst ist der Inzidenzwert auf 196,3 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gestiegen. Die Stadt reagierte mit weiteren Einschränkungen auf die neuen Zahlen. Demnach fallen heute sämtliche Gottesdienste und Sportveranstaltungen in Delmenhorst aus. Zuvor war bereits die Maskenpflicht ausgeweitet worden. Der Regelbetrieb in Kitas wurde eingeschränkt und Zuschauer bei Sportveranstaltungen untersagt.

Erstmals Sperrstunde für Lokale in Hamburg: Kaum Verstöße

Zum Schutz vor dem Coronavirus müssen zwischen 23 und 5 Uhr früh Gaststätten in Hamburg schließen. Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag erstmals die Einhaltung kontrolliert - und kaum Verstöße festgestellt.

26 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein registriert

In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der gemeldeten Corona-Infizierten um 26 Fälle erhöht. Seit Beginn der Pandemie haben sich in dem Land damit insgesamt 5.626 Menschen nachweislich mit dem Virus angesteckt, wie die Landesregierung mitteilte. In Krankenhäusern in Schleswig-Holstein werden den Angaben zufolge unverändert 24 Covid-19-Patienten behandelt.

Kommentar: Föderalismus ist besser als sein Ruf

Die vielen unterschiedlichen Anti-Corona-Maßnahmen, die in dieser Woche von den Bundesländern erst diskutiert und dann beschlossen wurden, werden von Kritikern als Flickenteppich geschmäht. "Spiegel"-Redakteurin Annette Bruhns vertritt in ihrem Kommentar eine andere Ansicht.

5.587 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Erwartungsgemäß haben die Gesundheitsämter in Deutschland vergleichsweise wenig neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert heute früh mit 5.587 an. An Sonntagen und Montagen sind die erfassten Fallzahlen meist niedriger, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI übermitteln. Am Sonntag vor einer Woche lag der Wert bei 3.483 Infektionen. Gestern hatten die Neuinfektionen mit 7.830 Fällen zum dritten Mal in Folge einen neuen Höchststand erreicht. Das RKI wies in seinem Lagebericht darauf hin, dass mittlerweile mehr als die Hälfte der Landkreise in Deutschland eine erhöhte Verbreitung des Coronavirus von mehr als 25 nachgewiesenen Infektionen pro Woche bezogen auf 100.000 Einwohner haben.

Pandemie treibt Krabbenpreise in die Höhe

Vor Jahren war es der Fisch Wittling, der die Krabbenbestände dezimierte und so die Preise hochschnellen ließ, jetzt ist es die Corona-Pandemie: Weil die Krabben vor allem in Marokko gepult werden und dort derzeit nur ein Drittel der üblichen Menge bearbeitet werden kann, kostet ein Krabbenbrötchen in Norddeutschland derzeit bis zu neun Euro.

NDR.de Live-Ticker startet

Guten Morgen! Wir informieren Sie auch heute per Live-Ticker über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland. Sie finden hier alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Das sind die Zahlen der bestätigten Neuinfektionen von Sonnabend: Niedersachsen meldete 554 weitere Fälle, Hamburg 131, Schleswig-Holstein 90, Mecklenburg-Vorpommern 39, Bremen 86 - insgesamt exakt 900 Fälle.