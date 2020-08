Corona-Ticker: Meyer Werft startet Produktion

Produktionsstopp endet: Zugangskontrollen und Tests bei Meyer-Werft

Airbus: Verhandlungen über Jobabbau beginnen

Die Zahlen vom Sonntag: 51 neue Corona-Fälle in Niedersachsen registriert, sieben in Schleswig-Holstein, 23 in Hamburg und einer in Mecklenburg-Vorpommern

Zugangskontrollen und Corona-Tests bei Meyer-Werft

Die Corona-Pandemie hat die Meyer Werft in den vergangenen Monaten in eine Krise gestürzt. Heute geht beim traditionsreichen Papenburger Schiffbauer ein sechswöchiger Produktionsstopp zu Ende. In dem Unternehmen gelten dann erhöhte Sicherheitsmaßnahmen, um Infektionen mit dem Virus zu vermeiden. Mit Blick auf Reiserückkehrer und steigende Corona-Fallzahlen richtet die Werft zum Ende der Urlaubszeit besondere Zugangskontrollen ein. Das Gelände darf nur betreten, wer keine Krankheitssymptome hat und sich nicht in Risikogebieten aufgehalten hat, wie ein Unternehmenssprecher mitteilte. Wer in oder durch ein Gebiet mit mehr als 25 Infektionen pro 100.000 Einwohner gereist ist, Symptome hat oder Kontakt zu Infizierten hatte, muss einen negativen Corona-Test vorlegen. Die Werft selbst richtet ein mobiles Testzentrum ein. Diese Regelung soll bis Mitte September gelten.

Airbus: Verhandlungen über Jobabbau beginnen

Beim kriselnden Flugzeugbauer Airbus beginnen heute die Verhandlungen mit den Gewerkschaften über den geplanten Stellenabbau. Allein in Hamburg will Airbus jeden sechsten Job streichen. Die IG Metall kündigt Widerstand an.

Weil: Vorfälle am Reichstag in Berlin ein "Skandal"

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich schockiert über die Vorfälle am Reichstag in Berlin während der dortigen Corona-Proteste am Sonnabend gezeigt. "Schwarz-Rot-Gold waren immer die Farben der Demokraten, Schwarz-Weiß-Rot sind die Farben des Obrigkeitsstaates und der Nationalsozialisten", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Vor diesem Hintergrund empfinde ich es als Skandal, dass die Reichsflagge auf den Stufen des Bundestages gezeigt wurde. Alle Teilnehmenden der Anti-Corona-Demonstration müssen sich fragen lassen, mit wem sie zusammen demonstriert haben." Demonstranten gegen die staatliche Corona-Politik hatten eine Polizeiabsperrung durchbrochen und waren auf die Reichstagstreppe gestürmt.

Am gestrigen Sonntag wurden 82 Neuinfektionen in Norddeutschland registriert - 51 in Niedersachsen, 23 in Hamburg, sieben in Schleswig-Holstein und eine in Mecklenburg-Vorpommern.