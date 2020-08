Corona-Blog: Kanaren zittern um Sonderstatus

NDR.de hat Sie auch am Freitag, 28. August, über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg informiert. Am Sonnabend geht es mit einem neuen Blog weiter.

Das Wichtigste in Kürze:



Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Gute Nacht! Live-Ticker macht kurze Pause

Wir beenden unsere Berichterstattung für heute. Das Team von NDR.de bedankt sich für Ihre Aufmerksamkeit und wünscht eine gute Nacht. Wie gewohnt machen wir auch am Wochenende weiter und sind morgen früh wieder für Sie da. Schlafen Sie gut!

Corona-Alarm auf den Kanaren: Sorgen um Sonderstatus

Lange blieben die Kanaren vom Coronavirus weitgehend verschont - jetzt müssen die zu Spanien gehörenden Atlantik-Inseln um ihre Sonderstellung und um ihre Tourismus-Branche fürchten. Wie ganz Spanien könnten sie als bislang einzige Ausnahme nun auch von Deutschland auf die "schwarze Liste" der Risikogebiete gesetzt werden. Mit 338 Fällen binnen 24 Stunden meldeten die regionalen Gesundheitsbehörden in Las Palmas am Donnerstagabend einen neuen Rekord an Neuinfektionen. Zentrales Kriterium für die deutsche Einstufung als Risikogebiet ist, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gegeben hat. Auf den Kanaren sind es bereits 79,69. Damit stehen die Inseln vor der Westküste Afrikas inzwischen schlechter da als viele spanische Gebiete, für die seit Mitte August die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gilt. Wegen der Notlage gab der kanarische Regionalpräsident Ángel Víctor Torres neue Einschränkungen bekannt. Auf den besonders schwer betroffenen Inseln Gran Canaria und Lanzarote sind Veranstaltungen mit mehr als zehn Teilnehmern ab Sonnabend und vorerst für zwei Wochen verboten. Restaurants und Kneipen werden schon um Mitternacht schließen. In der gesamten Region wird man auch am Arbeitsplatz Maske tragen müssen.

Mehr Kontrollen zur Maskenpflicht - Landkreistag in MV skeptisch

Den Ordnungsbehörden der Kreise fehlen nach Angaben des Landkreistags Mecklenburg-Vorpommern Mitarbeiter, um die Kontrollen auf Einhaltung von Corona-Schutzvorschriften massiv auszuweiten. "Für verstärkte Kontrollen reicht es nicht", sagte der Geschäftsführer des Kommunalverbandes, Matthias Köpp, heute in Schwerin. Es könne lediglich eine Kontrolldichte sichergestellt werden, um notorische Maskenverweigerer zu erwischen und zur Verantwortung zu ziehen. Bund und Länder hatten sich darauf verständigt, zur Durchsetzung der Maskenpflicht etwa in Geschäften, Bussen oder Bahnen verstärkt zu kontrollieren und zudem die Bußgelder für Verstöße auf bundesweit mindestens 50 Euro zu erhöhen. Die kommunalen Behörden sollen künftig auch die Einhaltung der für Reiserückkehrer aus Risikogebieten vorgeschriebenen Quarantäne kontrollieren. Auch für solche Fälle kündigte Köpp eher stichprobenhafte Überprüfungen an. Er verwies auf die bevorstehende Zulassung von Herbst- und Weihnachtsmärkten in Mecklenburg-Vorpommern. Damit kämen weitere Kontrollaufgaben auf die Behördenmitarbeiter zu.

Hamburger Sportbund warnt und fordert weitere Lockerungen

Der Hamburger Sportbund fordert Lockerungen der Corona-Beschränkungen für alle Sportler. Anderenfalls drohen dem Sport ernsthafte Konsequenzen wie Vereinsaustritte, teilte der HSB heute mit. Die für den 1. September beschlossenen Verbesserungen für den Mannschaftssport in der Hansestadt begrüßt der HSB, möchte sie aber auch auf andere Sportbereiche ausweiten. In Mannschaftssportarten dürfen vom kommenden Dienstag an 30 Sportler gemeinsam trainieren und spielen. Jenseits von Mannschaften gilt weiterhin die 10-Personen-Regel. Das betrifft auch Kursangebote wie Kinderturnen und Reha-Sport, bei denen in der Regel weniger Körperkontakt herrscht. Diese Regelung gehe "an der Vereinsrealität vorbei und ist problematisch", heißt es in der HSB-Erklärung.

Interview: Wie die Kultur mit den Corona-Sicherheitsmaßnamen umgeht

Bei großen Events wie Fußballspielen im Stadion wird es dieses Jahr kein Publikum mehr geben. Die erlaubte Anzahl der Gäste auf kleinen Feiern wie Familienfesten variiert je nach Bundesland. Was bedeutet das nun für Kulturveranstaltungen?

Weitere Informationen "Wir können die Hälfte der Plätze besetzen" Sechs große Interessenverbände aus dem Kulturbetrieb fordern "mehr Augenmaß bei der Zulassung von Publikum in geschlossenen Räumen unter Covid-19-Bedingungen". So auch Dirigent Marcus Bosch. mehr

Große Preis- und Qualitätsunterschiede bei Mund-Nase-Masken

In der Corona-Krise sind Masken neben Abstandhalten und Händehygiene die wichtigste Maßnahme, um eine Verbreitung des Virus zu verhindern. Markt hat in einer Stichprobe Mund-Nase-Masken in Apotheken eingekauft - und große Preis- und Qualitätsunterschiede entdeckt.

Weitere Informationen Masken: Teils hohe Preise für schlechte Qualität Markt hat in einer Stichprobe Mund-Nase-Masken in norddeutschen Apotheken eingekauft. Die Preise und auch die Qualität der Ware variierten stark. mehr

TV-Beiträge aus dem NDR Regionalprogramm vom Abend

In den Regionalmagazinen im NDR Fernsehen liefen am Abend wieder einige Beiträge, die die Folgen der Corona-Krise im Norden zum Thema hatten. Hier finden Sie eine Auswahl der Videos:

Kreuzfahrt: AIDA sagt alle Nordeuropa-Fahrten ab

Eigentlich sollte es - trotz Corona - langsam wieder losgehen. Die Reederei AIDA Cruises wollte am kommenden Wochenende ab Kiel in Richtung Norwegen fahren - mit deutlich weniger Passagieren als normalerweise und mit einem Hygienekonzept. Doch nun hat AIDA die Fahrt abgesagt.

Weitere Informationen Corona: AIDA sagt Fahrt von Kiel nach Norwegen ab Wegen der Einreisebeschränkungen in Norwegen hat AIDA Cruises die geplanten Kreuzfahrten ab Kiel nach Norwegen und alle Nordeuropa-Fahrten abgesagt. Es gibt Pläne für einen erneuten Neustart. mehr

Studierenden-Demo in Hannover

In Hannover sind am Freitag rund 75 Studierende auf die Straße gegangen, um für mehr finanzielle Hilfen in der Corona-Krise zu demonstrieren.

Weitere Informationen Studierende demonstrieren für Corona-Hilfen In Hannover haben am Freitag 75 Studierende für mehr Hilfen in der Corona-Krise demonstriert. Sie forderten, dass das Sommersemester nicht auf die Studienzeit angerechnet wird. mehr

Mecklenburg-Vorpommern: Abstandhalten auf dem Bau

Die Gewerkschaft IG Bau Mecklenburg-Vorpommern kritisiert die häufig unzureichende Einhaltung der Corona-Sicherheitsmaßnahmen auf Baustellen. Dennoch gab es dort bisher keinen Infektionsfall.

Baugewerbe tut sich schwer mit Corona-Regeln NDR Info - 28.08.2020 16:00 Uhr Trotz Corona wird in Mecklenburg-Vorpommern fleißig gebaut, doch die Schutzmaßnahmen sind dabei nicht immer leicht umzusetzen. Dennoch gibt es bisher keine Corona-Fälle im Baugewerbe.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Gericht erlaubt nach Kundgebung auch Demonstrationszug durch Berlin

Nachdem das Verwaltungsgericht Berlin am Nachmittag die Kundgebung der Protestaktion gegen Corona-Sicherheitsmaßnahmen für Samstag erlaubt hat, wurde nun auch der anschließende Demonstrationszug durch die Hauptstadt bewilligt. Damit kassierte das Gericht ein Verbot des Senats, der Verstöße gegen geltende Corona-Sicherheitsmaßnahmen befürchtet und die Veranstaltung deshalb abgesagt hatte. Die Berliner Polizei legte beim Oberverwaltungsgericht Beschwerde gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts ein. Die Entscheidung der höheren Instanz steht noch aus.

Hamburg: Verunsicherung bei Berufseinsteigern

Viele junge Menschen sind durch die Corona-Krise verunsichert und machen sich Sorgen um ihre Berufsausbildung. Dabei kommen von der Hamburger Wirtschaft positive Signale.

Weitere Informationen Corona-Krise: Jugendliche sorgen sich um Ausbildung Eine Umfrage der Bertelsmann Stiftung zeigt: Junge Menschen machen sich Sorgen um ihre Berufsausbildung wegen der Corona-Krise. In Hamburg sind aber noch viele Lehrstellen offen. mehr

Niedersachsen: Gericht setzt Prostitutionsverbot außer Vollzug

Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat die von der Landesregierung wegen der Corona-Pandemie angeordnete Schließung von Bordellen und ähnlichen Einrichtungen außer Vollzug gesetzt. Ein vollständiges Verbot sei unverhältnismäßig, so das Gericht. Ab jetzt gelten die allgemeinen Regelungen für körpernahe Dienstleistungen auch im Bereich Prostitution. Dazu gehören ein Hygienekonzept und die Dokumentation der Kontaktdaten. Die Beschlüsse sind unanfechtbar.

Weitere Informationen Bordelle dürfen unter Auflagen wieder öffnen Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg dürfen Bordelle trotz Corona wieder Kunden empfangen. Prostitution sei wie andere körpernahe Dienstleistungen zu bewerten. mehr

24 Neuinfektionen in Bremen

Die Zahl der Neuinfektionen ist im Land Bremen innerhalb eines Tages um 24 auf nun insgesamt 1.983 gestiegen. 1.774 Infizierte gelten als genesen, es gab 56 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung.

Schleswig-Holstein: Gericht bestätigt Maskenpflicht an Schulen

Schleswig-Holsteins Oberverwaltungsgericht hat die Maskenpflicht an den Schulen außerhalb der Klassenräume bestätigt. Diese Pflicht verletze nicht das Erziehungsrecht der Eltern, das auch den Schutz des Kindeswohls umfasst, entschieden die Richter unter Verweis auf das Grundgesetz (Az. 3 MR 37/20). Der 3. Senat wies somit einen Eilantrag von Eltern eines Schülers der zweiten Klasse ab. Die Antragsteller hatten beantragt, die Maskenpflicht vorläufig außer Kraft zu setzen.

Weitere Informationen OVG bestätigt: Maskenpflicht an Schule in SH ist rechtens Nachdem Eltern eines Zweitklässlers einen Eilantrag gegen die Maskenpflicht gestellt hatten, entschied das Gericht nun: Die Anordnung ist rechtens. Die Richter sahen keine Kindeswohlgefährdung. mehr

Lage in der Krise: Große Unterschiede zwischen Industrie und Handwerk

Die Lage in der Hamburger Industrie ist wegen der Corona-Pandemie sehr angespannt. Ein knappes Drittel der Betriebe (31,4 Prozent) will seine Belegschaft reduzieren, wie eine Umfrage der Handelskammer Hamburg ergab. Ganz anders stellt sich die Lage im niedersächsischen Handwerk dar: Die Branche ist bisher gut durch die Krise gekommen. Das hat eine Umfrage der Handwerkskammer unter 2.400 Betrieben ergeben. Demnach seien nur zehn Prozent der Handwerksbetriebe mit ihrer aktuellen wirtschaftlichen Situation unzufrieden.

Bremen schließt Corona-Testzentrum am Flughafen

Die Corona-Teststation am Bremer Flughafen wird ab Montag geschlossen. Als Ersatz werde die Kapazität der Corona-Ambulanz in den Messehallen im Zentrum erweitert, teilte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) mit. Am Flughafen seien in den vergangenen Wochen etwa 10.000 Tests durchgeführt worden; zu zwei Dritteln an Personen aus dem Umland. Das Land Bremen bereite sich damit auch auf die künftige bundesweite Teststrategie vor, nach der Reiserückkehrer aus Risikogebieten sich nicht mehr an den Flughäfen testen lassen, sondern zuhause mindestens fünf Tage in Quarantäne gehen sollen.

Informationen zur Quarantäne nach Rückreise aus Risikogebieten

Wer aus einem Risikogebiet in die Bundesrepublik zurückreist, muss sich in häusliche Quarantäne begeben. Doch was heißt das genau? Wir haben einige Fragen und Antworten zusammengestellt.

Weitere Informationen Corona: Fragen und Antworten zur häuslichen Quarantäne Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland zurückkehrt, muss sich zunächst in häusliche Quarantäne begeben. Doch was bedeutet das? Welche Strafen drohen bei Verstößen? mehr

Fast 3.000 Corona-Bußgeldfälle in Schleswig-Holstein

Wegen Verstößen gegen Corona-Schutzbestimmungen haben die Behörden in Schleswig-Holstein bisher in gut 2.950 Fällen Bußgelder verhängt. Die Summe betrug demnach bisher 347.000 Euro. Schwerpunkte seien unerlaubte Ansammlungen und Verstöße gegen Veranstaltungsregelungen gewesen. Nach den jüngsten Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern zur Eindämmung des Coronavirus bereitet die Landesregierung in Kiel nun eine neue Verordnung vor, die das Kabinett am Dienstag beschließen will.

MV: Urlaubsrückkehrer für die meisten Neuinfektionen verantwortlich

Urlaubsrückkehrer sind in Mecklenburg-Vorpommern für die meisten Neuinfektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus verantwortlich. Von 66 Infektionsfällen im Juli konnten 51 Rückkehrern zugerechnet werden, im August waren es 86 von bislang 132, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales mitteilte. Zunächst hatte der Sender Ostseewelle berichtet. Entgegen früheren Befürchtungen spielten Urlauber aus anderen Bundesländern nur eine geringe Rolle im Infektionsgeschehen. Das Amt rechnete dieser Gruppe bislang zwölf Neuinfektionen zu.

Weitere Informationen Corona: Großteil der Fälle in MV bei Urlaubs-Rückkehrern Der Großteil der Coronavirus-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern in den Monaten Juli und August geht auf Urlaubs-Rückkehrer zurück. Ihnen werden 137 von 198 Infektionen zugerechnet. mehr

Prostituierte in Hamburg zunehmend verzweifelt

Viele Menschen, die vom Geschäft mit Sex leben, sind arbeitslos - und zunehmend verzweifelt, wie der Beitrag aus Hamburg zeigt.

Sexarbeiterinnen sind wegen Corona in Not NDR Info - 28.08.2020 14:00 Uhr Prostitution ist in der Corona-Krise seit März verboten, auch in der Herbertstraße in Hamburg. Viele Sexarbeiterinnen sind daher arbeitslos - und zunehmend verzweifelt.







3,78 bei 9 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Drei neue Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus um drei auf 1.004 gestiegen, so das Landesamt für Gesundheit und Soziales.

Weitere Informationen Corona in MV: Drei Neuinfektionen, 1.004 Fälle insgesamt In Mecklenburg-Vorpommern sind seit Donnerstagnachmittag drei neue Corona-Infektionen registriert worden. Somit gibt es im Nordosten insgesamt 1.004 gemeldete Fälle. mehr

Gericht kippt Demo-Verbot in Berlin

Das Berliner Verwaltungsgericht hat das Verbot einer geplanten Demonstration gegen die Corona-Schutzmaßnahmen in Deutschland gekippt. Die Veranstaltung am Sonnabend könne stattfinden, sagte ein Gerichtssprecher. Es gebe jedoch strenge Auflagen zur Einhaltung des Mindestabstands. Die Versammlungsbehörde hatte die Veranstaltung mit bis zu 20.000 erwarteten Teilnehmern wegen des Infektionsschutzes am Mittwoch verboten. Bereits vor der Aufhebung des Verbotes durch das Verwaltungsgericht kündigte Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik an, im Fall einer juristischen Niederlage das Oberverwaltungsgericht anzurufen.

Mecklenburg-Vorpommerns Profi-Sportvereine wollen mehr Zuschauer

Nachdem der bundesweite Corona-Gipfel gestern ergeben hat, dass Großveranstaltungen bis Jahresende verboten bleiben, hoffen die Profi-Sportvereine in Mecklenburg-Vorpommern auf Ausnahmen. Das betrifft vor allem den FC Hansa Rostock, den Schweriner SC und die Rostock Seawolves sowie die drei Drittliga-Handballvereine HC Empor Rostock, Stralsunder HV und Mecklenburger Stiere Schwerin.

Weitere Informationen Corona: Profi-Sportvereine in MV wollen mehr Zuschauer Da Großveranstaltungen wegen Corona bis Jahresende verboten bleiben, hoffen die Profi-Sportvereine in MV auf eine Ausnahme. Bisher sind Zuschauer nur unter strengen Auflagen erlaubt. mehr

Hamburg: Fischmarkt bleibt noch geschlossen

Grüne und CDU in Hamburg-Altona haben einen Antrag zur Öffnung des traditionellen Fischmarktes an der Elbe abgelehnt. In der Bezirksversammlung hatte die SPD beantragt, die seit Monaten dauernden Gespräche zur Wiedereröffnung zu beschleunigen - in der Bezirksversammlung Altona gibt es keine feste Koalition. Der Fischmarkt war im Zuge der Corona-Schutzmaßnahmen Mitte März geschlossen worden.

Weitere Informationen Corona: Hamburger Fischmarkt bleibt noch dicht Der Hamburger Fischmarkt ist seit März geschlossen und wird wohl so schnell auch nicht wieder öffnen. Grüne und CDU im Bezirk Altona haben einen entsprechenden Antrag der SPD abgelehnt. mehr

Land gibt Geld aus Sicherheitsreserve für MV Werften frei

Der Finanzausschuss des Schweriner Landtags hat die Freigabe von 28 Millionen Euro zur Rettung der angeschlagenen MV Werften genehmigt. Die Summe stammt aus Sicherheitsreserven in Höhe von 175 Millionen Euro, die der asiatische Mutterkonzern Genting hinterlegt hatte und die wegen Einnahmeausfällen in Folge der Corona-Krise nun flüssig gemacht werden sollen. Die Zustimmung der Banken zur Freigabe des Geldes steht offenbar noch aus.

Weitere Informationen Finanzausschuss gibt Geld für MV Werften frei Der Finanzausschuss des Landtags gibt grünes Licht für die Freigabe von 28 Millionen Euro zur Rettung der angeschlagenen MV Werften. Die Summe stammt aus einer Sicherheitsreserve. mehr

Geld für Eltern, die Kinder mit Auto zur Schule bringen

Der Landkreis Peine bietet Eltern 30 Cent pro Kilometer an, wenn sie ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen - und damit die Schulbusse entlasten. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Ein Kreissprecher sagte, mit weniger Kindern im Bus sinke das Risiko einer Corona-Infektion. Allerdings sollten Eltern die Kinder nicht direkt vor ihrer Schule aussteigen lassen, um ein Verkehrschaos zu verhindern. Außerdem gebe es weiterhin eine Monats-Prämie von zehn Euro für Schüler, die mit dem Rad zur Schule fahren.

Weitere Informationen Peine zahlt Kilometerpauschale für Elterntaxis Weil die Schulbusse zu voll sind, will der Landkreis Peine für Entlastung sorgen. Die Idee: Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto bringen, sollen eine Kilometerpauschale erhalten. mehr

Niedersachsen: Neuer Corona-Bußgeldkatalog in Kraft

Die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs der niedersächsischen Landesregierung, Claudia Schröder, hat den neuen Corona-Bußgeldkatalog des Bundeslandes erläutert. Außerdem wies sie noch einmal darauf hin, dass vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen die bestehende Corona-Verordnung bis zum 14. September verlängert wird. Darin gibt es zudem zwei neue Punkte bezüglich der Maskenpflicht: Wer aus gesundheitlichen Gründen keinen Mund-Nasen-Schutz an den vorgeschriebenen Orten tragen kann, muss dies künftig mit einem ärztlichen Attest oder einem Schwerbehindertenausweis nachweisen. Zudem sind die Betreiber des öffentlichen Nahverkehrs dazu verpflichtet, die Einhaltung der Maskenpflicht stärker zu kontrollieren.

Weitere Informationen Bußgeld: Das kosten Verstöße gegen Corona-Regeln In Niedersachsen gilt ein neuer Corona-Bußgeldkatalog - mit deutlich höheren Strafen. Hinzu kommt, dass laut Verordnung nun ein Attest nötig ist, wenn jemand keine Maske tragen kann. mehr

Kommunen: Zu wenig Personal für Masken-Kontrollen

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat die Bund-Länder-Einigung zu Corona-Maßnahmen grundsätzlich begrüßt. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte auf NDR Info, der Kurs sei jetzt klarer. Wesentliche Regelungen für Reiserückkehrer seien jetzt einheitlich. Auch das vereinbarte Mindest-Bußgeld bei Verstößen gegen die Maskenpflicht in Bus und Bahn sei sinnvoll. Er sei aber skeptisch, dass die Kommunen genug Personal haben, um Verstöße auch zu kontrollieren: "Wir können ja nicht in jeden Bus oder Zug jemanden vom Ordnungsamt oder sogar einen Polizisten stellen." Deswegen sei es gut, dass die Verkehrsunternehmen eingebunden würden: "Wenn Sie Schwarzfahren, kommt ja auch nicht das Ordnungsamt, sondern die Bahn stellt das fest." Man werde trotzdem Stichproben machen.

Weitere Informationen Landsberg: Kurs bei Corona-Regeln ist jetzt klarer Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat die Bund-Länder-Einigung zu den Corona-Maßnahmen begrüßt. Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte auf NDR Info, dass der Kurs nun deutlicher sei. mehr

26 neue Corona-Fälle in Hamburg gemeldet

In Hamburg sind 26 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Damit stieg die Gesamtzahl der in dem Bundesland amtlich gemeldeten Corona-Fälle auf 6.192 seit Beginn der Pandemie. Gestern waren in Hamburg 31 Neuinfektionen gemeldet worden.

Weitere Informationen 26 neue Corona-Fälle in Hamburg gemeldet In Hamburg sind am Freitag 26 neue Corona-Fälle registriert worden. Seit Beginn der Pandemie wurden 6.192 Menschen in der Hansestadt positiv getestet, davon gelten inzwischen 5.500 als genesen. mehr

92 neue Infektionen in Niedersachsen gemeldet

In Niedersachsen sind 92 weitere Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Damit stieg die Gesamtzahl der gemeldeten Fälle in Niedersachsen seit Beginn der Pandemie auf 16.555, wie das Landesgesundheitsamt mitteilte.

Weitere Informationen 92 neue Corona-Infektionen in Niedersachsen Wie geht es Niedersachsen mit der Corona-Pandemie, was ist heute passiert? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen und Nachrichten zu den Covid-19-Fällen im Land. mehr

SHMF trotz Corona: "Wir sind ein kleines bisschen stolz"

Eine Bilanz ohne Festival? Vor gut vier Monaten hatte Festivalintendant Christian Kuhnt das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) Corona-bedingt komplett abgesagt. Dann kam die Chance, zumindest digital ein bisschen Festivalfeeling zu verbreiten - der "Sommer der Möglichkeiten" war geboren. Nach acht Wochen SHMF trotz Corona zieht Kuhnt nun eine ausgesprochen positive Bilanz.

Weitere Informationen SHMF 2020: Intendant Kuhnt zieht positive Bilanz Christian Kuhnt, Festivalintendant des SHMF, zieht Bilanz: 96 Prozent der verfügbaren Karten sind verkauft worden, 21.000 Besucher waren da und 401 Künstlerinnen und Künstler zu Gast. mehr

SPD Niedersachsen verschiebt Landesparteitag

Nach der Entscheidung von Bund und Ländern, Großveranstaltungen bis Ende des Jahres zu verbieten, hat die niedersächsische SPD ihren Landesparteitag verschoben. Statt wie geplant am 24. Oktober sollen die Delegierten erst im kommenden Jahr zusammenkommen, teilte der Landesverband mit. Da es angesichts der Corona-Krise großen Diskussionsbedarf gebe, werde geprüft, wie dies ohne Parteitag möglich sei. Die Absage bedeute auch, dass der Landesvorstand länger als vorgesehen im Amt bleibt.

Interview mit Göttinger Hirnforscher Hüther

Der Göttinger Neurobiologe Gerald Hüther setzt sich seit Jahren dafür ein, das Bildungssystem zu reformieren. Derzeit sei die Schule lediglich Ausbildungs- und Aufbewahrungsbetrieb. Entscheidend für die Zukunft der Kinder sei aber eine gute Bildung - und die werde im derzeitigen Schulsystem überhaupt nicht vermittelt, kritisiert Hüther. NDR.de hat mit dem Forscher unter anderem darüber gesprochen, wie sich die Corona-Pandemie auf das Bildungssystem auswirkt. Seiner Ansicht nach sind auch positive Entwicklungen möglich.

Weitere Informationen "Schulen bieten nur Ausbildung, keine Bildung" Lernorte, Tablets statt Ranzen, Verantwortung der Eltern: Wie muss sich Schule verändern, wie digital darf sie werden? NDR.de hat mit dem Göttinger Hirnforscher Gerald Hüther gesprochen. mehr

Krankenstand in Hamburg: Mehr Fehltage durch psychische Probleme

Corona-Erkrankungen haben den Krankenstand in Hamburg im ersten Halbjahr 2020 nur leicht erhöht - das meldet die Krankenkasse DAK-Gesundheit. Demnach kletterte die Zahl der Fehltage wegen "Erkältungen und Grippe" im Vorjahresvergleich lediglich von 6,4 auf 6,7. Allerdings habe es einen starken Anstieg der Fehlzeiten aufgrund von psychischen Problemen gegeben - und zwar um 21 Prozent auf 1,53 Tage je Beschäftigtem. Für die aktuelle Krankenstands-Analyse wurden die Daten von rund 76.000 bei der DAK Versicherten in Hamburg ausgewertet.

Bleiben Sie informiert mit dem NDR Newsletter

Informationen zur Corona-Pandemie und zu den Folgen für Norddeutschland finden Sie nicht nur täglich im Live-Ticker von NDR.de, sondern von montags bis freitags auch in unserem kostenlosen Newsletter. Heute Nachmittag gibt es die neue Ausgabe - auch für Sie, wenn Sie sich jetzt registrieren.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Sicherheitslücke beim Umgang mit Daten von Restaurant-Gästen

Daten von Restaurantgästen schlecht geschützt NDR Info - Infoprogramm - 28.08.2020 06:18 Uhr Millionen persönliche Daten von Restaurantgästen standen offenbar unzureichend geschützt im Internet. Das geht nach Informationen von NDR und BR aus einer Untersuchung des Chaos-Computer-Clubs hervor.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Persönliche Daten von Millionen Restaurant-Besuchern sind im Internet abrufbar gewesen, wie tagesschau.de berichtet. Darunter waren auch digitale Corona-Kontaktverfolgungsformulare. Ursache waren offenbar mehrere Sicherheitslücken in den Systemen eines großen Anbieters für Gastronomie-Software. Die Daten lassen teilweise Einblicke in Bewegungs- und Aufenthaltsprofile der betroffenen Gäste zu. Entdeckt hat die Lücken der Chaos Computer Club (CCC). Die Firma Gastronovi mit Sitz in Bremen, deren Server betroffen waren, bietet Restaurants, Bars und Hotels unter anderem Web-Lösungen für Tischreservierungen, Bestellungen und auch die Kontaktverfolgung im Zuge der Corona-Vorkehrungen an. Reporterinnen und Reporter von NDR und BR konnten die Erkenntnisse des CCC durch Stichproben verifizieren. Gastronovi bestätigte auf Anfrage, dass die Systeme anfällig gewesen seien. Es habe sich um "Sicherheitsschwachstellen" gehandelt, aber es habe "kein unautorisierter Zugriff" auf die Daten stattgefunden.

SH: Wie beeinflusst die Corona-Krise Infrastruktur-Projekte?

Wird die Corona-Pandemie mit ihren gewaltigen Kosten die notwendige Sanierung von Straßen, Schulen und Krankenhäusern in Schleswig-Holstein über Jahre verzögern? Darüber wird der Landtag heute ab 9 Uhr debattieren. Weitere Themen sind unter anderem die Situation im Hotel- und Gaststättengewerbe und die Maskenpflicht.

Weitere Informationen Themen im Landtag: Infrastruktur und der Rasse-Begriff Wird die Corona-Pandemie mit ihren gewaltigen Kosten die notwendige Sanierung von Straßen, Schulen und Krankenhäusern in SH über Jahre verzögern? Darüber wird heute der Landtag debattieren. mehr

19 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein registriert

Schleswig-Holstein meldet 19 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Demnach erhöht sich die Gesamtzahl der mit dem Virus Sars-CoV-2 Infizierten seit Beginn der Pandemie im nördlichsten Bundesland auf 3.999 - etwa 3.600 Patienten gelten nach Schätzungen bereits als wieder genesen. 160 Menschen sind in SH nach einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Die aktuellen Zahlen für ganz Deutschland: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 1.571 neue Corona-Infektionen, sodass die Gesamtzahl auf 239.507 Infizierte steigt. Bisher gab es demnach 9.288 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

MV: Werften-Rettung Thema im Landtags-Finanzausschuss

Die Bemühungen um die Rettung der MV-Werften gehen weiter. In einer nicht öffentlichen Sondersitzung soll heute der Finanzausschuss des Landtags durch Vertreter der Regierung über die aktuelle Situation auf den Werften informiert werden. Dem Vernehmen nach soll zudem darüber beraten werden, ob auch die letzte Tranche aus den Sicherheitsreserven von insgesamt 175 Millionen Euro freigegeben wird. Das Geld ist nach Angaben von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) nötig, um die Werften zunächst bis Ende September handlungsfähig zu halten. Mithilfe von Krediten und Bürgschaften über insgesamt 570 Millionen Euro sollen die Werften in Wismar, Rostock und Stralsund über die Corona-Krise gerettet werden.

Weitere Informationen Finanzausschuss gibt Geld für MV Werften frei Der Finanzausschuss des Landtags gibt grünes Licht für die Freigabe von 28 Millionen Euro zur Rettung der angeschlagenen MV Werften. Die Summe stammt aus einer Sicherheitsreserve. mehr

NDS: Studierende demonstrieren für mehr Hilfen

Studierende demonstrieren am Nachmittag in Hannover für die Nichtanrechnung des Sommersemesters und mehr finanzielle Hilfen. Trotz mehrerer vorangegangener Proteste habe Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) nicht auf die Nöte der Studenten reagiert, hieß es in einer Mitteilung der Jusos Niedersachsen. Bereits 65 Prozent der Studenten in Deutschland sei die Anrechnung des Sommersemesters auf ihre Studienzeit erlassen worden. Das habe Niedersachsen verpasst. Vor dem Wissenschaftsministerium wollen die Demonstranten zudem an Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) appellieren, das BAföG für alle Studenten in Not zu öffnen. In Hamburg ist wegen der Pandemie eine Verlängerung der Regelstudienzeit und damit längere Zeit BAföG-Anspruch im Gespräch.

Neue Regeln für Reiserückkehrer aus Risikogebieten

Auf einer Videokonferenz haben sich Bund und Länder gestern auf eine neue Strategie zur Eindämmung der Corona-Pandemie verständigt. Viele Neuerungen betreffen rückkehrende Urlauber. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bat eindringlich darum, auf Reisen in Risikogebiete zu verzichten.

Rückkehrer aus Risikogebieten: Quarantäne statt Test Hamburg Journal - 27.08.2020 19:30 Uhr Rückkehrende aus Risikogebieten müssen ab dem 1. Oktober mindestens fünf Tage in Quarantäne - der Corona-Test am Flughafen reicht nicht mehr aus. Welche Folgen hat das für Arbeitnehmer?







3,5 bei 6 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Wieder Alkohol-Verkaufsverbot in Hamburg

Das nächtliche Außer-Haus-Verkaufsverbot von Alkohol in Hamburger Ausgehvierteln bleibt auch an diesem Wochenende bestehen.

Weitere Informationen Wieder Alkoholverbote in Hamburg am Wochenende In Hamburg ist eine Maßnahme zur Eindämmung der Corona-Pandemie verlängert worden: In beliebten Ausgehvierteln ist der Außer-Haus-Verkauf von Alkohol am Wochenende abends verboten. mehr

TV-Beiträge aus dem NDR Regionalprogramm

In den Regionalmagazinen im NDR Fernsehen liefen am Abend wieder einige Beiträge, die die Folgen der Corona-Krise im Norden zum Thema hatten. Hier finden Sie eine Auswahl der Videos:

NDR.de Live-Ticker zur Corona-Pandemie startet

Guten Morgen! Auch heute informiert NDR.de im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland.

Am gestrigen Donnerstag wurden insgesamt 176 Neuinfektionen im Norden registriert: 109 in Niedersachsen, 31 in Hamburg, 20 in Schleswig-Holstein, 14 in Bremen und zwei in Mecklenburg-Vorpommern.