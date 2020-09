Corona-Ticker: MV-Regierung berät über Wege aus der Krise

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: das Blog vom Sonntag.

Das Wichtigste in Kürze:



MV: Kabinettsklausur zu Corona-Nachtragshaushalt

Schule in Lohne schließt für zwei Tage

Neuinfektionen im Norden vom Sonntag: 52 in Hamburg, 82 in Niedersachsen und 15 in Schleswig-Holstein

Kabinettsklausur zu Corona-Nachtragshaushalt in MV

Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung will bei einer Klausur auf Schloss Basthorst heute und morgen über weitere Schritte aus der Corona-Krise beraten. Zunächst soll es um die Arbeit des 49-köpfigen MV-Zukunftsrates gehen, der am 22. Oktober erstmals zusammentreten und sich damit befassen soll, wie das Land gestärkt aus der Krise hervorgehen kann. Bis zum Frühjahr 2021 sind neun Sitzungen des Gremiums geplant. Vier Arbeitsgruppen sollen sich mit den Themen Wirtschaft, Soziales, Ökologie und Digitalisierung beschäftigen und der Landesregierung Empfehlungen geben. Am Dienstag will das Kabinett über einen Nachtragshaushalt für 2021 beraten. Corona-bedingte Steuerausfälle müssten ebenso ausgeglichen werden wie zusätzliche Ausgaben für den Gesundheitsschutz und die Ankurbelung der Konjunktur, sagte ein Sprecher.

Schule in Lohne schließt für zwei Tage

Wegen positiver Corona-Testergebnisse schließt die Stegemannschule in Lohne (Kreis Vechta) am Montag und Dienstag. Dies hat die Schulleitung am Sonntag in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt entschieden. Zuvor war das positive Testergebnis einer Lehrerin gemeldet morden. Bereits am Freitag war das Virus bei einem Jungen und einem Mädchen aus der Schule nachgewiesen worden. Die Lehrerin sei keine enge Kontaktperson der beiden Schüler gewesen. Deswegen sei es wichtig, sich einen Überblick über die Kontakte zu verschaffen und zu prüfen, ob die Fälle unabhängig voneinander aufgetreten seien oder es einen Zusammenhang gebe, teilte das Gesundheitsamt mit.

Hamburg Journal: Partyvolk sorglos, Bars geschlossen

Die Hamburger Polizei hat an diesem Wochenende auf dem Kiez und im Schanzenviertel in mehreren Bars und Clubs teils gravierende Verstöße gegen die Corona-Auflagen festgestellt. Einige mussten schließen.

NDR.de Live-Ticker am Montag startet

Guten Morgen! Auch heute berichten wir wieder im NDR.de Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland - mit Nachrichten sowie Inhalten aus dem NDR Fernseh- und Hörfunkprogramm.

Am Sonntag meldeten drei Nordländer insgesamt 149 bestätigte Neuinfektionen: 82 in Niedersachsen, 15 in Schleswig-Holstein und 52 in Hamburg. Die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern veröffentlichen am Wochenende keine aktuellen Zahlen.