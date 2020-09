Stand: 21.09.2020 23:59 Uhr

Blog: Corona-Ausbruch in weiterer Bar in Hamburg

NDR.de hat Sie auch am Montag über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg informiert. Alle News des Tages können Sie hier im Blog nachlesen. Dienstagmorgen gibt es einen neuen Blog.

Das Wichtigste in Kürze:



Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Corona-Blog am Montag endet - Gute Nacht!

Der Corona-Blog von NDR.de macht jetzt eine kleine Pause. Dienstagmorgen starten wir einen neuen Blog. Gute Nacht!

Schulgipfel vereinbart rasche Anschaffung von Lehrerlaptops

Bund und Länder wollen bei der Digitalisierung von Schulen enger zusammenarbeiten. Das sei bei einem Treffen im Kanzleramt vereinbart worden, sagte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Stefanie Hubig (SPD). Der Bildungsföderalismus bleibe aber unangetastet. Die Bundesregierung will nach Hubigs Worten noch in diesem Jahr ermöglichen, dass digitale Endgeräte für Lehrkräfte angeschafft werden. Bekräftigt wurde bei dem "Schulgipfel" außerdem, dass sich der Bund mit 500 Millionen Euro an den Kosten für Administratoren beteiligen will, die sich um die Technik an den Schulen kümmern sollen. Kritik kam vom Verband Bildung und Erziehung. Der Vorsitzende Udo Beckmann sprach von fehlendem Bewusstsein für das notwendige Tempo. Thema des Treffens waren auch die Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen in den Schulen. Hubig kündigte für Mittwoch ein Gespräch mit Experten an, "um auf Grundlage wissenschaftlicher Expertise beraten zu können".

Das Corona-Vius in den Landesmagazinen

Auch an diesem Abend haben die Landesmagazine die Auswikrungen derPandemie thematisiert. Neben der Ard Sondersendung liefen außerdem folgende Beiträge:

Behörde schließt Kita in Wedel

Wegen eines positiv auf das Coronavirus getesteten Kindes ist eine komplette Kita in Wedel (Kreis Pinneberg) am Montag für zwei Wochen geschlossen worden. "Da es sich nicht klar eingrenzen ließ, mit wem das betroffene Kind Kontakt hatte, hat das Gesundheitsamt entschieden, für alle 130 Kinder und 31 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine 14-tägige Quarantäne anzuordnen", teilte der Kreis Pinneberg mit.

Hamburg: Weiterer Corona-Ausbruch in Bar

In Hamburg-Altona hat es einen Corona-Ausbruch in einer Bar gegeben. Nach Informationen von NDR 90,3 sind 16 Menschen positiv getestet worden - sie alle waren in der Bar "Le Vou" in der Juliusstraße. Bisher sind den Behörden 60 Kontaktpersonen bekannt, weitere werden noch ermittelt.

Weitere Informationen Weiterer Corona-Ausbruch in einer Hamburger Bar Nach dem Corona-Ausbruch in der Bar "Katze" gibt es eine Häufung in einem weiteren Lokal im Hamburger Schanzenviertel. 16 Menschen wurden nach einem Besuch im "Le Vou" positiv getestet. mehr

Flughafen Rostock-Laage entlässt Personal

Wegen der durch die Corona-Pandemie bedingten Krise des nationalen und internationalen Luftverkehrs entlässt der Flughafen Rostock-Laage Personal. Bislang habe der Flughafen durch Kurzarbeit, Sparmaßnahmen, Zuschüsse der Gesellschafter und des Landes sowie der Aufnahme von zusätzlichem Geschäft dem Umsatzverlust entgegensteuern können, teilte der Flughafen am Montag mit. Wie viele Mitarbeiter von den Entlassungen betroffen sein werden, werde sich in den nächsten Wochen konkretisieren und von der weiteren Entwicklung des Luftverkehrs in Laage abhängig sein. Der Flughafen hat 166 Mitarbeiter.

13 bestätigte Fälle in der "Katze"

Die Hamburger Behörden haben weitere Gäste der Bar "Katze" ausfindig machen können. Insgesamt infizierten sich bis jetzt 13 Personen in der Bar im Schanzenviertel. Die Behörden mussten aufwändig die Adressdaten hunderter Besucher recherchieren, die ihre Daten nicht oder unleserlich angegeben hatten. Ein Angestellter der Bar hatte sich mit dem Coronavirus infiziert. Für Personen, die engen Kontkt zu Infizierten hatten, wurde Quarantäne angeordnet.

Weitere Informationen Corona-Ausbruch in Bar "Katze": Bislang 13 Infektionen Bis zu 600 Menschen könnten von dem Corona-Ausbruch in der Bar "Katze" im Hamburger Schanzenviertel betroffen sein. Doch die Zahl der Infektionen hält sich bislang in Grenzen. mehr

19 Neuinfektionen in MV

Bis Montagnachmittag haben sich in Mecklenburg-Vorpommern 19 weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGuS) mitgeteilt. In Mecklenburg-Vorpommern sind bislang 1.123 Infektionen festgestellt worden.

Weitere Informationen MV: 19 neue Corona-Infektionen, 1.123 insgesamt Bis Montagnachmittag haben sich in Mecklenburg-Vorpommern 19 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Damit wurden im Land seit Anfang März 1.123 Infektionen registriert. mehr

Weniger Eheschließungen im Norden

Im ersten Halbjahr haben im Norden laut Statistischem Bundesamt deutlich weniger Menschen geheiratet als im Vorjahreszeitraum: Niedersachen: 14.244 Eheschließungen (- 2684), Mecklenburg-Vorpommern: 3.575 Eheschließungen (- 1.090), Hamburg: 2.162 Eheschließungen (-571), Schleswig-Holstein: 6.042 Eheschließungen (-1.334). Wegen der Corona-Pandemie wurden viele Termine im Standesamt abgesagt oder verschoben.

MV legt Wirtschaftsprogramm auf

Mecklenburg-Vorpommern legt ein Winterwirtschaftsprogramm über 100 Millionen Euro auf, um die Folgen der Corona-Pandemie für die Unternehmen abzumildern. Dabei sollen insbesondere auch Live-Spielstätten, Diskotheken und Freilufttheater in den Blick genommen werden, wie Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) nach dem jüngsten MV-Gipfel der Landesregierung in Schwerin ankündigte.

Um 20.15 Uhr: Extra-Sendung zur aktuellen Corona-Lage

Im NDR Fernsehen ist heute Abend ab 20.15 Uhr ein ARD extra zur aktuellen Corona-Lage in Deutschland zu sehen. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 20 Minuten.

Neumünster: "Erste Maßnahmen müssen getroffen werden"

Weil die Zahlen der Corona-Neuinfektionen in Neumünster zuletzt stark gestiegen sind, ist auch Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) in Sorge. "Jetzt müssen aus meiner Sicht erste Maßnahmen getroffen werden, um den steigenden Infektionsgeschehen in Neumünster Herr zu werden." Neumünsters Oberbürgermeister Olaf Tauras (CDU) hatte zuvor angekündigt: "Sollten die Fallzahlen weiter so stark steigen, werden wir gezwungen, das gesellschaftliche Leben in Teilen wieder herunterzufahren."

Weitere Informationen Coronazahlen in Neumünster steigen: Garg ruft zu Verantwortung auf Neumünsters Oberbürgermeister Tauras warnt angesichts stark steigender Corona-Zahlen vor einem zweiten "Lockdown". Gesundheitsminister Garg mahnt, Corona-Vorschriften einzuhalten. mehr

MV: Testphase zum Fiebermessen an Schulen und KItas

Mit einem Zehn-Punkte-Programm will die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern dem Herbst und Winter in Corona-Zeiten begegnen. Das teilte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittag mit. Neu ist ein Testprojekt zum Fiebermessen bei Kita- und Schulkinder. Dabei soll erprobt werden, inwieweit das Fiebermessen der Kinder vor dem Beginn von Kita und Schule vor der Ausbreitung des Virus schützt. Diese Maßnahme ist freiwillig und soll an ausgewählten Schulen und Kitas eingeführt werden. Ziel ist, Kita- und Schulschließungen zu vermeiden. Der Wirtschaft im Land will die Regierung mit weiteren 100 Millionen Euro unter die Arme greifen.

Weitere Informationen Neue Corona-Maßnahmen in MV Ein zusätzliches Millionen-Programm für die Wirtschaft und ein Fiebermess-Pilotprojekt für Kita- und Schulkinder: Die Landesregierung will MV mit neuen Maßnahmen für die kalte Jahreszeit wappnen. mehr

Schlechte Zeiten für Gastronomie-Beschäftigte

Der Corona-bedingte Einbruch im Tourismus in Schleswig-Holstein hat gravierende Auswirkungen auf die Beschäftigten in der Gastronomie. Davon geht die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) aus. Nach Zahlen des Statistikamtes Nord sind die Städte in Schleswig-Holstein in diesem Jahr deutlich seltener von Urlaubern besucht worden als im Vorjahr. "Für die Mitarbeiter hat das dramatische Folgen, weil wir einen hohen Anteil an Kolleginnen und Kollegen haben, die in Kurzarbeit sind", sagt Finn Petersen von der NGG. Er fordert, dass die Beschäftigten der Gastronomie-Branche von der Politik stärker finanziell unterstützt werden.

Weitere Informationen Keine weitere Unterstützung für Hotels und Gastronomie Aufgrund des eingebrochenen Tourismus hatte die Hotel- und Gaststättenbranche weitere finanzielle Unterstützung gefordert. Das Wirtschaftsministerium hat diese Forderungen nun abgeschmettert. mehr

Nationalspieler Gündogan positiv auf Corona getestet

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan von Manchester City ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Verein heute mit. Der 29-Jährige befolgt demnach nun die Corona-Richtlinien der Premier League und der britischen Regierung und befindet sich in einer zehntägigen Selbstisolation.

"Lüften in Klassenräumen ist wichtig"

Die Frischluft in Klassenzimmern soll nach Ansicht von Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) bei den Schulgesprächen heute Abend im Kanzleramt eine wichtige Rolle spielen. "Das Thema Lüften auch bei schwierigen Witterungsverhältnissen ist dabei zentral", sagte Tonne im Vorfeld. In Niedersachsen setze man auf eine 20-5-20-Regel: 20 Minuten Unterricht, 5 Minuten Stoßlüften, 20 Minuten Unterricht.

Weitere Informationen Klassenzimmer: Tonne schaltet auf Durchzug Am Montagabend haben die Kultusminister mit Kanzlerin Merkel beim sogenannten Schulgipfel diskutiert. Ein Thema: Frischluft in den Klassenzimmern. Grant Hendrik Tonne äußerte sich vorab. mehr

65 neue Corona-Fälle in Hamburg

Die Zahl der registrierten Corona-Fälle in Hamburg ist innerhalb eines Tages um 65 Fälle gestiegen. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 7.229 Menschen mit dem Virus infiziert, wie der Senat heute mitteilte. Nach Schätzung des Robert Koch-Instituts können 6.200 Menschen in der Hansestadt als genesen angesehen werden.

Weitere Informationen 65 neue Corona-Fälle in Hamburg gemeldet In Hamburg sind am Montag 65 neue Corona-Fälle registriert worden. Seit Beginn der Pandemie sind laut Senat insgesamt 7.229 Menschen in der Hansestadt positiv getestet worden. mehr

"Gänsehaut"-Stimmung im Fußball-Stadion

Zum Start der Profi-Ligen am Wochenende konnten endlich wieder Fußball-Fans zurück in die Stadien. Heimspiele im Norden hatten neben Werder Bremen auch der Hamburger SV, Hannover 96, der VfB Lübeck, Hansa Rostock, der SV Meppen, Holstein Kiel und der VfL Wolfsburg. Fast überall herrschte vor dem Anpfiff Festtags-Stimmung. "Überhaupt wieder hier zu sein, live Fußball gucken zu können - das ist etwas, was ich wirklich vermisst habe", sagte ein Fan.

Weitere Informationen Fan-Rückkehr: "Gänsehaut" und "richtiger Fußball" Jubel, Pfiffe und Unterstützung: Zum ersten Mal seit mehr als einem halben Jahr waren in den Profi-Fußballligen wieder Fans in den Stadien. Und das erste Wochenende lässt auf mehr hoffen. mehr

Hamburg: Jede zweite Bar hält sich nicht an Auflagen

Bei einer Großkontrolle auf dem Hamburger Kiez sind nach Informationen von NDR 90,3 zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Auflagen festgestellt worden. Von den knapp 30 überprüften Bars und Kneipen habe sich die Hälfte an alle Corona-Auflagen gehalten, die andere Hälfte nicht, sagte der Leiter des Bezirksamts Hamburg-Mitte, Falko Droßmann. Beispielsweise seien einige Clubs völlig überfüllt gewesen. Eine Bar sei geschlossen worden.

Unterdessen will das Bezirksamt Altona schärfere Corona-Regeln für einzelne Bars einführen. Amtsleiterin Stefanie von Berg (Grüne) lässt rechtlich prüfen, ob es in Einzelfällen eine Maskenpflicht für die Beschäftigten geben könne - vor allem in kleineren Bars, in denen die Abstandsregeln kaum eingehalten werden können.

Niedersachsen: 38 weitere Corona-Fälle

In Niedersachsen sind im Laufe eines Tages 38 weitere Corona-Infektionen hinzugekommen. Diese Zahl wurde am Vormittag bekannt gegeben. Generell zeigt sich, dass die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen nach einem Wochenende tendenziell niedriger ist - aufgrund von Verzögerungen in den Meldeketten.

Weitere Informationen Corona: Niedersachsen meldet 38 Neu-Infizierte Wie geht es Niedersachsen mit der Corona-Pandemie, was ist heute passiert? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen und Nachrichten zu den Covid-19-Fällen im Land. mehr

Corona an Rostocker Schule: 15 positive Tests

In Rostock ist die erste Corona-Testreihe an der Hundertwasser-Schule im Stadtteil Lichtenhagen abgeschlossen: Bei 15 Menschen sei eine Infektion nachgewiesen worden, teilte die Stadtverwaltung mit. In fünf weiteren Fällen seien die Ergebnisse allerdings noch unklar. Diese Tests sollen heute wiederholt werden.

Weitere Informationen Corona an Rostocker Schule: 15 Infizierte Nach Auswertung von rund 880 Corona-Tests an der Rostocker Hundertwasser-Schule sind Infektionen bei 15 Schülern und Lehrern festgestellt worden. Zudem gibt es fünf Verdachtsfälle. mehr

Cloppenburg: Landrat ärgert sich über "ausschweifende Partys"

Angesichts der vielen Corona-Infizierten im Landkreis Cloppenburg hat sich Landrat Johann Wimberg (CDU) "besorgt über das fahrlässige Freizeitverhalten mancher Einwohner" gezeigt. Er habe "in dieser Situation kein Verständnis für ausschweifende Partys und Feiern in größerer Runde", erklärte Wimberg. Man werde die Kontrollen weiter verschärfen und Verstöße gegen die Allgemeinverfügung des Landkreises und andere Rechtsvorschriften ahnden, so der Landrat. Die Polizei hatte in der Nacht zu Sonntag bei Kontrollen zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt.

Weitere Informationen Cloppenburgs Landrat plant mehr Corona-Kontrollen Im Landkreis Cloppenburg gibt es Corona-bedingt stärkere Beschränkungen. Daran halten sich nicht alle, wie eine Kontrolle zeigt. Landrat Wimberg kündigt Konsequenzen an. Gastwirte wollen reden. mehr

Spahn will "Fieberambulanzen" und Schutz von Risikogruppen

Mit sogenannten Fieberambulanzen und besonderen Schutzvorkehrungen für Risikogruppen will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) das Land für den befürchteten Anstieg der Corona-Infektionszahlen in der kühleren Jahreszeit wappnen. Für Patienten mit klassischen Atemwegssymptomen, die auf eine Corona- oder Grippeinfektion hindeuten, solle es zentrale Anlaufstellen geben, sagte Spahn der "Rheinischen Post". Er setze darauf, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen solche "Fieberambulanzen" vor Ort anbieten würden. Zudem sollen präventive Reihentests in den sensiblen Bereichen wie zum Beispiel Pflegeheimen ein fester Bestandteil der Teststrategie für Herbst und Winter werden. "Es gilt weiter höchste Wachsamkeit", betonte Spahn.

Bundesweit 922 Neuinfektionen gemeldet

Erwartungsgemäß hat das Robert Koch-Institut am Morgen eine vergleichsweise niedrige Zahl an neuen Corona-Infektionen gemeldet. Demnach hatten die Gesundheitsämter binnen eines Tages 922 Fälle übermittelt, wie das RKI bekanntgab. An Sonntagen wie auch an Montagen sind die gemeldeten Fallzahlen erfahrungsgemäß meist niedriger, auch weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI melden. Am Sonnabend war mit 2.297 neuen Corona-Infektionen der höchste Tageswert seit April erreicht worden.

Neue Zahlen nach Corona-Ausbruch in Hamburger Bar erwartet

Nach dem Corona-Ausbruch in der Hamburger Bar "Katze" erwarten die Behörden für den Wochenbeginn neue Zahlen von den Gesundheitsämtern. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass ein Mitarbeiter der Bar im Schanzenviertel positiv auf Corona getestet worden war. Bis Freitag wurden insgesamt acht Fälle registriert, vier davon waren "Katze"-Mitarbeiter. Rund 600 Gäste kommen als Kontaktpersonen infrage. 500 von ihnen konnten mit Hilfe der ausgefüllten Kontaktdaten-Listen über den Corona-Fall informiert werden. Sie alle sollten sich direkt in Quarantäne begeben. Bei weiteren etwa 100 Menschen war das zunächst nicht möglich, weil sie entweder Fantasie-Namen angegeben oder unvollständige beziehungsweise unleserliche Angaben gemacht hatten. Nach einem öffentlichkeitswirksamen Aufruf hatten sich allerdings viele Menschen doch noch bei den Behörden gemeldet.

20 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein haben die Behörden 20 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die meisten neuen Fälle gibt es demnach in Dithmarschen (plus 10), gefolgt von Ostholstein (plus 4).

Weitere Informationen 20 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein Seit Beginn der Pandemie sind in Schleswig-Holstein 4.420 Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. Das sind 20 Fälle mehr als am Tag zuvor. Die Zahl der Todesfälle ist unverändert. mehr

MV-Kabinett trifft sich mit Wirtschaft und Gewerkschaftern

Das Kabinett Mecklenburg-Vorpommerns kommt heute mit Vertretern von Gewerkschaften, Wirtschaft, Kommunen und Sozialverbänden zusammen. Die Minister wollen sich auf den bevorstehenden Herbst und Winter in gesundheitlicher und wirtschaftlicher Hinsicht vorbereiten. Zunächst soll es um die Gesundheitsversorgung wie etwa Testzentren, den öffentlichen Gesundheitsdienst, Schutzkleidung oder auch um die Grippeschutzimpfung gehen. Anschließend soll ein Wirtschaftsprogramm beraten werden. Es richtet sich vor allem an die Unternehmen und Branchen, für die es noch immer starke Einschränkungen gibt.

Vorwürfe nach Corona-Fällen in Box-Nationalmannschaft

Sarah Scheurich war drei Wochen lang zum Trainingslager in Längenfeld in Tirol. Fast die gesamte Zeit über war die 27-Jährige vom Boxclub Traktor Schwerin in Quarantäne, nachdem sich beinahe die gesamte deutsche Box-Nationalmannschaft mit dem Coronavirus infiziert hatte. 18 Sportler und sieben weitere Personen aus dem Betreuerstab waren betroffen, sie zeigten teilweise starke Symptome, auch Krankenhausaufenthalte waren nötig. Die deutschen Boxer sind nach den fragwürdigen Vorkommnissen im Trainingslager in Österreich restlos bedient und erheben schwere Vorwürfe gegen den Boxverband und das Hotel.

VIDEO: Boxer erheben nach Corona-Fällen schwere Vorwürfe (4 Min)

Corona in den Landesmagazinen von gestern Abend

Auch am Sonntagabend haben die NDR Landesmagazine in mehreren Berichten über Folgen und Aspekte der Corona-Pandemie berichtet. Hier finden Sie eine Übersicht:

NDR.de Live-Ticker am Montag startet

Guten Morgen! Auch zum Start in die neue Woche berichtet NDR.de im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland - mit Nachrichten sowie Inhalten aus dem NDR Fernseh- und Hörfunkprogramm.

Gestern bestätigten die Gesundheitsbehörden bundesweit insgesamt 1.345 Corona-Neuinfektionen, 109 in Niedersachsen, 17 in Schleswig-Holstein und 15 in Hamburg.