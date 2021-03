Reisen in Corona-Zeiten: Buchung und Stornierung

Da deutsche Hotels und andere Unterkünfte wegen des Übernachtungsverbots für Touristen geschlossen bleiben müssen, können sie die vereinbarten Leistungen nicht erbringen. Für beide Vertragsparteien entfalle damit die Leistungspflicht, erklärt die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt. Kunden können daher die Anzahlung zurückfordern. Das bedeutet für die Betreiber, dass sie bereits entstandene Kosten tragen müssen. Wer die Branche stützen möchte, kann prüfen, ob individuelle Vereinbarungen möglich sind, etwa ein Verschieben der Reise oder eine Gutscheinlösung. Anders als bei Gutscheinen für Pauschalreisen, die vom Bund abgesichert sind, liege das finanzielle Risiko im Falle einer Insolvenz des Hotels allerdings beim Kunden, so die Verbraucherschützer.

VIDEO: Stornobedingungen in Corona-Zeiten (6 Min)

Eine kostenlose Stornierung von Pauschalreisen ist in der Regel für Länder möglich, die vom RKI als Risikogebiete eingestuft wurden und für die daher eine Reisewarnung gilt. Dazu zählen derzeit fast alle EU-Staaten sowie zahlreiche andere europäische und außereuropäische Länder. Für eine kostenlose Stornierung ausschlaggebend ist aber letztendlich nicht die Reisewarnung des Auswärtigen Amts, sondern "die juristische Frage, ob außergewöhnliche, unvermeidbare Umstände vorliegen", so das Auswärtige Amt . Dies sei im Einzelfall zu klären.

Wer jetzt einen Urlaub buchen möchte, der sollte die Vertragsbedingungen insbesondere hinsichtlich der Stornierungsmöglichkeiten genau studieren. Denn die Reiseunternehmen hätten aus dem vergangenen Corona-Sommer gelernt und ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) entsprechend angepasst, so Tiana Preuschoff, Reise-Expertin bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Viele Reiseveranstalter bieten freiwillig kostenlose Rücktritts- oder Umbuchungsmöglichkeiten bis wenige Wochen vor Beginn der Reise an, allerdings sollten Kunden die konkreten Bedingungen für diese sogenannten Flex-Tarife genau prüfen, da teilweise Ausnahmen gelten, auf die bei der Buchung weniger prominent hingewiesen werde, so die Verbraucherzentralen.