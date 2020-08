Corona-Ticker: SH informiert über Schulstart und Auflagen

MV: Ministeriumsmitarbeiterin infiziert

Von dem Corona-Ausbruch nach einer Familienfeier bei Hagenow ist auch das Bildungsministerium in Schwerin betroffen. Mehrere Mitarbeiter der Schulabteilung, darunter auch Spitzenbeamte, sind nach NDR Informationen in häuslicher Quarantäne. Der Grund: Eine Mitarbeiterin hatte offenbar bei der Baby-Begrüßungs-Party vor anderthalb Wochen mitgefeiert - und sich angesteckt.

Bundesweit 741 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 741 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich somit mindestens 212.022 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI heute mit Stand 0 Uhr meldete. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9.168. Bis Mittwochmorgen hatten 194.000 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. Die geschätzte Reproduktionszahl lag mit Datenstand 4.8., 0 Uhr in Deutschland bei 1,02 (Vortag: 1,09). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwa einen weiteren Menschen ansteckt. Die Zahl bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Grüne kritisieren Versäumnisse bei Corona-Schutz an Schulen

Anton Hofreiter, Grünen-Fraktionschef im Bundestag, hat der Regierung schwere Versäumnisse beim Kampf gegen Corona an Schulen vorgeworfen. Es sei "geradezu fahrlässig", dass die Bundesregierung nach wie vor nicht die Erstellung "bundesweit klarer Leitlinien" und eines verständlichen Konzepts koordiniert habe, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Hofreiter rief dazu auf, "schnellstmöglich" einen Bildungsgipfel mit allen Bundesländern einzuberufen, um sich über Leitlinien für einen "risikoarmen Regelbetrieb" an den Schulen zu verständigen. Außerdem bräuchten die Schulen einen Notfallplan für eine Digitaloffensive. Für den Abruf der Mittel aus dem Digitalpakt seien unbürokratische Pauschalgenehmigungen notwendig, damit jede Schule ein verlässliches W-LAN einrichten, Lernmanagement-Systeme einführen und ausreichend Computer oder Tablets beschaffen könne.

Corona-Maßnahmen: Wie geht es in Schleswig-Holstein weiter?

Das öffentliche Leben in Schleswig-Holstein ist wegen der Corona-Pandemie immer noch eingeschränkt, es gelten zahlreiche Corona-Auflagen. Nach einem Anstieg der Neuinfektionen ordneten jüngst einige Städte und Kreise wie beispielsweise der Kreis Dithmarschen, die Gemeinde Büsum sowie Helgoland eine Maskenpflicht für öffentliche Hotspots an. Wie der aktuelle Stand ist und wie es mit den Schutzmaßnahmen in Schleswig-Holstein weitergeht, darüber wollen Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) heute informieren. NDR.de überträgt die Pressekonferenz ab 11 Uhr im Livestream.

Schleswig-Holstein: Bildungsministerin Prien informiert über Schulstart

Am Montag startet das neue Schuljahr in Schleswig-Holstein. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hält einen Regelbetrieb an den Schulen auch in Corona-Zeiten für möglich. Die Schulen in Schleswig-Holstein seien dafür gut vorbereitet, sagte Prien, die heute weitere Details für das neue Schuljahr unter Corona-Bedingungen bekannt geben will. NDR.de überträgt die Pressekonferenz heute ab 9.30 Uhr im Livestream.

Maskenpflicht an Schulen in MV gilt

Gestern beschlossen, von heute an in Kraft: Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 5 sowie Lehrkräfte und alle anderen Personen müssen nun auf dem gesamten Schulgelände außerhalb des Unterrichts einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Timmendorfer Strand verschärft Maßnahmen

Die kommenden Tage soll es heiß werden. Für die Strände in Schleswig-Holstein bedeutet das Hochbetrieb. Bereits am vergangenen Wochenende hatte es lange Staus in Richtung Küste und volle Strände gegeben. Die sommerlichen Temperaturen dürften auch dieses Mal wieder zahlreiche Kurzurlauber und Tagesgäste zur Erfrischung an die Ost- oder Nordsee locken. An vielen Orten könnte es schwer werden, dann die Corona-Maßnahmen einzuhalten. Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) verschärft daher die Maßnahmen gegen überfüllte Strände.

Corona: Sorge vor Touristen-Ansturm an der Küste Schleswig-Holstein Magazin - 04.08.2020 19:30 Uhr Bei Temperaturen um die 30 Grad wird es am Wochenende wieder viele Menschen an den Strand ziehen. Deshalb ist die Sorge groß, dass die Abstände an der Lübecker Bucht nicht eingehalten werden können.







TV-Beiträge zur Corona-Lage im Norden

Die Regionalmagazine im NDR Fernsehen haben gestern Abend wieder ausführlich über die Auswirkungen der Corona-Krise im Norden berichtet. Hier eine Auswahl der Beiträge:

NDR.de startet Corona-Live-Ticker am Mittwoch

Guten Morgen wünscht das Team von NDR.de! Wir berichten auch heute wieder per Live-Ticker über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland.

Am Dienstag wurden 119 neue Corona-Fälle im Norden gemeldet - in Niedersachsen 62, in Schleswig-Holstein 27, in Hamburg 17, in Mecklenburg-Vorpommern neun und in Bremen vier.