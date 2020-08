Corona-Blog: Verschärfte Auflagen in Heide werden aufgehoben

NDR.de hat Sie auch am Donnerstag über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg informiert.

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Gesundheitsminister Spahn zu Corona-Testpflicht für Reisende

Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen sich künftig einem Corona-Test unterziehen. Wie funktioniert die Umsetzung? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Gespräch.

Kommentar zu Pflichttests: "Früher wäre besser gewesen"

Ab Samstag sind alle Reisenden, die aus Risikogebieten zurück nach Deutschland kommen, dazu verpflichtet sich einem Corona-Test zu unterziehen. Das kostet den einzelnen zunächst nichts, die Tests sind also kostenlos, aber die Gemeinschaft kostet es eine Menge: die Krankenkassen und der Staat kommen dafür auf. "Wer trotz allem in der Türkei, Nordspanien, Luxemburg oder Antwerpen gewesen ist, dem ist ein Test auch zuzumuten", sagt unser Kommentar von Uwe Jahn aus dem Hauptstadtstudio. Aber: "Früher wäre besser gewesen."

Verwaltungsgericht in SH: Lehrerin muss vorerst nicht unterrichten

Eine Lehrerin in Schleswig-Holstein, die wegen einer Lungenerkrankung zu den Corona-Risikogruppen gehört, muss nach einem Gerichtsbeschluss vorerst nicht in der Schule Präsenzunterricht geben. Das Verwaltungsgericht in Schleswig untersagte am Donnerstag dem Kieler Bildungsministerium, die Lehrerin aus dem Kreis Segeberg bis zu einer endgültigen Entscheidung wie geplant einzusetzen.

Drei neue Infektionen in MV

In Mecklenburg-Vorpommern sind von Mittwochnachmittag bis Donnerstag drei Corona-Neuinfektionen registriert worden. Damit sind die Zahlen wieder heruntergegangen. Rostocks Sozialsenator spricht dennoch von einem Warnschuss.

Heide: Zusätzliche Corona-Auflagen werden aufgehoben

Mit der Aufhebung der meisten zusätzlichen Corona-Auflagen reagiert der Kreis Dithmarschen auf die zuletzt wieder deutlich gesunkenen Infektionszahlen. Von Sonnabend an entfallen in der Kreisstadt Heide Restriktionen für Kontakte und Veranstaltungen. Wegen eines Corona-Ausbruchs hatte der Landrat die Maßnahmen deutlich verschärft.

Wie die Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilte, muss auf dem Wochenmarkt aber bis einschließlich 23. August ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Nachdem die Zahl der Neuinfektionen Eine Maskenpflicht gilt bis dahin auch weiter in der Fußgängerzone des vielbesuchten Ferienortes Büsum (ebenfalls Kreis Dithmarschen) an der Nordseeküste.

Strandampel regelt Andrang in Timmendorfer Strand

Auch das Ostseebad Timmendorfer Strand zeigt jetzt im Internet an, wie voll seine Strände sind. Schon zum Start heute am frühen Nachmittag stand die Ampel auf strandticker.de für die meisten Strandabschnitte von Timmendorfer Strand auf rot. Auch für das Ostseebad Scharbeutz sowie die Orte Haffkrug, Sierksdorf, Neustadt, Pelzerhaken und Rettin signalisierte der Strandticker: "Der Strand ist voll." Mithilfe der Internetseite wollen die Orte an der Lübecker Bucht die Strandbesucher zu weniger frequentierten Bereichen umleiten, damit die Abstandsregeln am Strand eingehalten werden können. Das zu Lübeck gehörende Ostseebad Travemünde will weiterhin auf die Besucherlenkung verzichten. "Bei uns ist der Flaschenhals nicht der Strand, sondern der begrenzte Parkraum", sagte Kurdirektor Uwe Kirchhoff. Darüber regele sich die Zahl der Strandbesucher von allein.

Rostock: Weiteres AIDA-Crewmitglied infiziert

Auf einem der in Rostock liegenden Schiffe der Reederei AIDA Cruises ist erneut ein Besatzungsmitglied positiv getestet worden. Insgesamt haben sich damit bereits zwölf Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Neue Sonderfolge "Coronavirus-Update" ist online

Während der Virologe Christian Drosten im Urlaub weilt, bietet die NDR Info Wissenschaftsredaktion in diesem Sommer einige Sonderausgaben des Podcasts "Coronavirus-Update". In der heutigen Folge wurde über die Aussicht auf einen Impfstoff gegen das Virus diskutiert.

Die Hamburger UKE-Infektionsforscherin Marylyn Addo zeigt sich ausgesprochen optimistisch. "Dass wir auf der Welt einen neuen Erreger hatten und binnen drei Monaten der erste Mensch im Rahmen einer klinischen Prüfung einen Impfstoff in den Arm injiziert bekommen hat, so etwas hat es bislang nicht gegeben. Das ist sehr beeindruckend", sagt Addo.

Die Medizinethikerin Alena Buyx äußert sich dazu, welche Faktoren bei der Impfstoff-Verteilung eine Rolle spielen: "Also zum Beispiel: Schaden minimieren, Verbreitung des Virus einschränken, Leben retten und das Gesundheitssystem am Laufen zu halten." Wichtig sei aber auch, die Schwachen in der Gesellschaft zu schützen.

Wie ist die Stimmung bei Amateur-Kickern in SH?

Die Corona-Auflagen für den Amateursport in Schleswig-Holstein werden vorerst nicht gelockert: Testspiele bleiben verboten und Training darf weiterhin nur mit höchstens zehn Personen gleichzeitig stattfinden. Ein NDR Reporter hat sich bei mehreren Amateur-Fußballvereinen umgehört. Der Frust ist groß.

19 Millionen Euro zusätzlich für Hamburgs Kulturbranche

Die Hamburger Theater- und Künstlerszene bekommt erneut eine Millionenspritze, um die Folgen der Corona-Krise zu lindern. Die Stadt gibt nach Angaben der Kulturbehörde weitere fast 19 Millionen Euro dafür aus. So sollen die finanziellen Defizite von Staatsoper, Schauspielhaus, Thalia Theater und Elbphilharmonie durch fast 8,6 Millionen Euro ausgeglichen werden. Zudem werde das 25-Millionen-Euro-Hilfspaket für Kultureinrichtungen und Künstlerinnen und Künstler um zehn Millionen Euro aufgestockt. Kultursenator Carsten Brosda (SPD) sagte: "Wir müssen davon ausgehen, dass die Einschränkungen auch in der kommenden Spielzeit zu spüren sein werden." Somit werde die Stadt die Kulturszene auch weiterhin "mit aller Kraft" unterstützen. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet.

Beschwerden über übervolle S-Bahnen in Hamburg

Die Klagen über die Hamburger S-Bahn wegen mangelndem Corona-Schutz häufen sich. Durch den Einsatz von Kurzzügen und die Sperrung von Rolltreppen ist es zuletzt teilweise zu größeren Menschen-Ansammlungen gekommen.

MV: Kostenlose Tests für Lehrer an freien Schulen

Das Land Mecklenburg-Vorpommern wird Lehrer freier Schulen in sein Programm für Corona-Tests aufnehmen. Das teilte das Bildungsministerium heute auf Anfrage von NDR 1 Radio MV mit. Damit werden diesen Pädagogen in den kommenden Wochen bis zu fünf Tests bezahlt - ebenso wie Lehrern staatlicher Schulen.

44 neue Infektionen in Hamburg

In Hamburg sind nach Angaben der Stadt 44 neue Fälle innerhalb eines Tages bestätigt worden. Seit Beginn der Pandemie wurden nach Angaben der Behörde 5.529 Menschen in der Hansestadt positiv auf das Virus getestet. Etwa 5.000 davon können nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) inzwischen als genesen angesehen werden.

Spahn: Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten

Von Sonnabend an gilt die angekündigte Corona-Testpflicht für Menschen, die aus Risikogebieten zurückkehren. Das ordnete Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) heute an. Der Test könne entweder schon vor der Rückkehr im Ausland oder direkt bei der Einreise durchgeführt werden, so Spahn.

Niedersachsen meldet 73 neue Corona-Fälle

In Niedersachsen sind seit gestern 73 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Wie das Land auf seiner Internetseite mitteilte, stieg die Gesamtzahl seit Ausbruch der Pandemie somit auf 14.736. Die Zahl der Menschen, die infolge einer Covid-19-Erkrankung starben, liegt demnach unverändert bei 654. Die meisten Neu-Infektionen gab es mit 22 in der Region Hannover.

Neubrandenburg: Drei Sportschüler in Quarantäne

Ein Corona-Verdachtsfall außerhalb der Schule sorgt für Aufregung am Sportgymnasium in Neubrandenburg. Laut einer Sprecherin der Schule sind mindestens drei Schüler seit Mittwoch in häuslicher Quarantäne. Bei ihnen bestehe der Verdacht, dass sie außerhalb der Schule Kontakt zu einer Person hatten, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die betreffenden Sportschüler seien nach Absprache mit dem Gesundheitsamt getestet worden, die Ergebnisse lägen aber noch nicht vor. Am Sportgymnasium lernen 580 Mädchen und Jungen. Der Schulbetrieb mit striktem Hygieneplan sei nicht beeinträchtigt.

18 neue Infektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein gibt es seit gestern 18 neue Corona-Fälle, jeweils fünf davon im Kreis Stormarn und in Kiel. Seit Ausbruch der Pandemie sind damit 3.535 Corona-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der Toten ist um einen auf 158 gestiegen.

Weil will Kurzarbeitergeld auf zwei Jahre verlängern

Mit Blick auf die Probleme von zahlreichen Unternehmen in der Corona-Krise fordert Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bessere Unterstützung für Arbeitnehmer und Firmen in Not. "Ich bin der Auffassung, dass man das Kurzarbeitergeld auf 24 Monate erweitern sollte", sagte Weil. Momentan ist die Bezugsdauer auf bis zu zwölf Monate beschränkt. Da es sich nicht um eine normale Konjunkturkrise handele, sondern um eine Krise ganz besonderer Art, müsse auch flexibel darauf geantwortet werden. Weil kenne viele Unternehmen, die ihre Belegschaft nicht entlassen wollten, weil diese Firmen ihre Mitarbeiter bei einem Aufschwung brauchten. "Das heißt, dass wir die Beschäftigungsbrücken länger bauen müssen, als das bis jetzt der Fall gewesen ist", sagte Weil.

Schulstart in SH: GEW sieht Defizite bei Technik und Lüftung

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat mit Kritik auf das Konzept von Bildungsministerin Karin Prien (CDU) zum Schulstart in Schleswig-Holstein reagiert, wie NDR 1 Welle Nord berichtet. Defizite sieht die GEW unter anderem in der technischen Ausstattung der Lehrerinnen und Lehrer, etwa mit Laptops. Auch die Lüftungsanlagen in den Schulen müssten auf Vordermann gebracht werden - für frische Luft im Unterricht. Laut Elternsprecherin der Gymnasien in Schleswig-Holstein sollte man das Thema digitales Lernen weiter im Auge behalten: Dazu müssten Lehrer und Schüler intensiv geschult werden.

Kitas in Hamburg wieder im Regelbetrieb

In den Hamburger Kindertagesstätten können die Mädchen und Jungen wieder ohne zeitliche Beschränkung betreut werden. Von heute an geht in den Kitas wieder der Regelbetrieb los. Damit haben die Eltern im Umfang des Kita-Gutscheines Anspruch auf die Betreuung. Der reguläre Betrieb findet der Sozialbehörde zufolge dennoch unter Corona-Bedingungen statt. So soll regelmäßig gelüftet werden. Oberflächen müssen in gewissen Abständen vom Personal desinfiziert werden.

Mehr als tausend neue Infektionen bundesweit

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 ist in Deutschland erneut gestiegen. Laut Robert Koch-Institut wurden seit gestern 1.045 neue Fälle gemeldet. Die sogenannte Reproduktionszahl liegt demnach bei 0,9. Dies bedeutet, dass ein Infizierter etwa einen weiteren Menschen ansteckt.

Hamburg: Neues Schuljahr startet unter Corona-Bedingungen

Hamburgs Schülerinnen und Schüler starten heute ins neue Schuljahr. Anders als zu Beginn der Corona-Pandemie soll jetzt wieder weitgehend vor Ort, in den Schulen, unterrichtet werden. Die Corona-bedingten Einschränkungen an Hamburgs Schulen gehen einigen Eltern und Oppositionsvertretern nicht weit genug, andere stöhnen über strenge Hygieneregeln.

Die wichtigsten Corona-Schlagzeilen im Norden auf einen Blick

Niedersachsen will Verstöße gegen die Maskenpflicht schärfer sanktionieren, Schleswig-Holstein will vorerst keine weiteren Lockerungen, in Hamburg steigt die Zahl der Infizierten bei Blohm+Voss - die wichtigsten Corona-Schlagzeilen vom Mittwoch hat NDR Info gestern Abend zusammengefasst:

Neue Sonderausgabe des Podcasts "Das Coronavirus Update"

Der Podcast "Das Coronavirus Update" mit Professor Christian Drosten befindet sich derzeit in der Sommerpause. Heute wird es aber eine neue Sonderausgabe geben. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen Forschungsgebieten werden miteinander über die Corona-Krise und neueste Erkenntnisse diskutieren. Diesmal soll es um das Thema Impfstoff gehen.

Beiträge zum Thema Corona aus dem NDR Fernsehen

Die Regionalmagazine des NDR Fernsehens haben auch gestern ausführlich über das Thema Corona berichtet. Unter anderem ging es um den Schulstart in den norddeutschen Bundesländern, um die Debatte über eine mögliche Maskenpflicht in den Schulen und um Corona-Fälle bei der Werft Blohm+Voss in Hamburg.

Am Mittwoch sind von den Behörden in Norddeutschland 113 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden: 46 in Niedersachsen, 22 in Schleswig-Holstein, 25 in Hamburg, 18 in Mecklenburg-Vorpommern und zwei in Bremen.