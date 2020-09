Corona-Ticker: Meyer Werft darf auf Entlastung hoffen

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Alle Corona-News von gestern finden Sie hier.

Das Wichtigste in Kürze:



Niedersachsen will Meyer Werft entlasten

Im Norden wurden gestern insgesamt 244 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet. Im Vergleich zum Vortag gibt es in Schleswig-Holstein 10 registrierte Neuinfektionen

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Deutschland profitiert vermutlich von neuem Schlüssel für Corona-Hilfen

Deutschland wird nach einer Prognose der EU-Kommission ein Gewinner des neuen Verteilungssystems für die Milliardenbeträge aus dem europäischen Corona-Konjunkturprogramm sein. Nach den der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Zahlen könnte die Bundesrepublik 7,27 Prozent der Zuschüsse aus der sogenannten Aufbau- und Resilienzfazilität bekommen. Dies entspricht rund 22,7 Milliarden der insgesamt 312,5 Milliarden Euro. Ursprünglich war es rund eine Milliarde Euro weniger.

Zehn Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein haben die Behörden im Vergleich zum Vortag zehn weitere Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Damit steigt die Zahl der insgesamt gemeldeten Fälle für das nördlichste Bundesland auf 4.207, von denen aber schätzungsweise 3.900 als wieder geheilt gelten.

Corona-Krise bei der Meyer Werft: Ausweg gesucht

Über die schwierige Lage beim Kreuzfahrtschiffbauer Meyer Werft berät heute ein Runder Tisch in Papenburg. Weil die Kreuzfahrtbranche wegen der Corona-Pandemie weitgehend stillsteht, hat auch die Werft Probleme. Bei einem der größten Arbeitgeber im Emsland stehen Arbeitsplätze auf dem Spiel. Der niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hat angekündigt, das Land wolle das Unternehmen von den Kosten der Schiffsüberführungen auf der Ems entlasten. Er fordert aber, dass die Werft möglichst auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet. Ergebnisse sollen auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden.

Weitere Informationen Althusmann plant Hilfspaket für Meyer Werft Die angeschlagene Meyer Werft soll vom Land um Millionen Euro entlastet werden. Vor einem zweiten Runden Tisch fordert Wirtschaftsminister Althusmann Sicherheiten für die Belegschaft. mehr

Von der Maske befreit: Schräge Blicke und Anfeindungen

Manche Menschen sind wegen einer Vorerkrankung von der Maskenpflicht befreit. Die Fahrt mit dem Bus oder der wöchentliche Einkauf wird für sie zum Spießrutenlauf. Ein Betroffener berichtet.

VIDEO: Ohne Maske: COPD-Patient leidet unter Anfeindungen (3 Min)

Corona-Beiträge in den Landesmagazinen NDR Fernsehen

Das Coronavirus war gestern Abend wieder Thema im NDR Fernsehen. Hier finden Sie eine Auswahl der Beiträge aus den Regionalmagazinen:

Niedersachsen: Neue Regeln zur Prostitution

Das niedersächsische Sozialministerium wird heute neue Regeln zur Prostitution während der Corona-Pandemie vorstellen. Die Rechtsverordnung werde überarbeitet, kündigte ein Sprecher in Hannover an. Das seit Ausbruch der Pandemie im März geltende Verbot der Prostitution in Niedersachsen war Ende August vom Oberverwaltungsgericht in Lüneburg gekippt worden. Damit war das Anbieten sexueller Dienstleistungen faktisch wieder legal, ohne dass Anordnungen zu Hygieneregeln getroffen wurden.

Immer gut informiert mit dem NDR Newsletter

Informationen zur Corona-Pandemie und zu den Folgen für Norddeutschland finden Sie nicht nur täglich im Live-Ticker von NDR.de, sondern von montags bis freitags auch in unserem kostenlosen Newsletter. Heute Nachmittag gibt es die neue Ausgabe - auch für Sie, wenn Sie sich jetzt registrieren.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

NDR.de Live-Ticker am Freitag startet

Guten Morgen! Auch heute berichtet NDR.de wieder im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland - mit Nachrichten sowie Inhalten aus dem NDR Fernseh- und Hörfunkprogramm.

Gestern meldeten die Gesundheitsbehörden insgesamt 244 Corona-Neuinfektionen im Norden: 126 in Niedersachsen, 15 in Bremen, 28 in Schleswig-Holstein, 73 in Hamburg und zwei in Mecklenburg-Vorpommern.