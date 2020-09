Corona-Blog: Autogipfel - Kaufprämien offenbar vom Tisch

NDR.de hat Sie auch am Dienstag, den 8. September, über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg informiert. Am Mittwoch geht es mit einem neuen Blog weiter.

Das Wichtigste in Kürze:



Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Gute Nacht! Der Ticker endet für heute

Das war es für heute. Der Corona-Ticker von NDR.de macht ein paar Stunden Pause und ist morgen früh wie gewohnt wieder für Sie da. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schlafen Sie gut!

Corona-Beiträge in den Landesmagazinen im NDR Fernsehen

Das Coronavirus war heute Abend wieder Thema im NDR Fernsehen. Hier finden Sie eine Auswahl der Beiträge aus den Regionalmagazinen:

Autogipfel: Offenbar keine Kaufprämie für Diesel und Benziner geplant

Politik und Wirtschaft wollen zusätzliche Hilfen für die angeschlagene deutsche Autoindustrie prüfen. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf ein "Ergebnispapier des Autogipfels", der heute mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stattfand. Es gehe darum, ob und gegebenenfalls wie ein "marktwirtschaftliches Konzept" zur Stärkung des Eigenkapitals vor allem von Zulieferunternehmen entwickelt werden könnte. Von staatlichen Kaufprämien auch für Autos mit Verbrennungsmotoren sei in dem Papier nicht die Rede.

Weitere Informationen Autobranche kann auf weitere Hilfen hoffen Beim "Autogipfel" am Dienstagabend haben sich die Teilnehmer aus Politik und Wirtschaft für weitere Hilfen für die Branche ausgesprochen. Insbesondere die Zulieferer sollen profitieren. mehr

Flughafen Hamburg befürchtet hohe Verluste

Der Hamburger Flughafen stellt sich durch die Corona-Pandemie auf hohe Millionenverluste auch in den kommenden Jahren ein. Nach Schätzung von Flughafenchef Michael Eggenschwiler könnte das Minus bis 2023 insgesamt bis zu 250 Millionen Euro betragen. Der Flughafen gehört zur Hälfte der Stadt Hamburg.

Weitere Informationen Hamburger Flughafen: Millionenverluste befürchtet Wegen der Corona-Pandemie rechnet der Chef des Hamburger Flughafens mit Verlusten von bis zu 250 Millionen Euro bis 2023. Die Passagierzahlen sinken wieder. Steuerzahler müssen womöglich für Verluste aufkommen. mehr

Zwölf weitere Corona-Fälle in Bremen registriert

In Bremen sind zwölf Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Damit stieg die Gesamtzahl der behördlich registrierten Fälle in dem Bundesland seit Beginn der Pandemie auf 2.088, wie Radio Bremen auf seiner "Buten un Binnen"-Internetseite berichtet.

Vier Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern sind vier neue Corona-Infektionen festgestellt worden. Zwei davon wurden aus dem Landkreis Rostock gemeldet und jeweils eine aus den Städten Rostock und Schwerin, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales mitteilte. Damit sei die Gesamtzahl der seit März nachweislich mit Sars-CoV-2 infizierten Menschen in MV auf 1.038 gestiegen.

Weitere Informationen MV: Vier neue Corona-Infektionen Seit Montag haben sich in MV vier Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Erstmals seit Monaten hatte es am Wochenende keine Corona-Lageberichte mehr gegeben. mehr

Zugbegleiter scheuen Kontroverse mit Masken-Verweigerern

Etwa 1.000 Mal sind Zugbegleiter in diesem Jahr bereits tätlich angegriffen worden. Aus Angst vor Gewalt trauen sich viele deshalb nicht durchzugreifen, wenn Fahrgäste keine Corona-Maske tragen.

VIDEO: Maskenpflicht: Zugbegleiter haben Angst vor Gewalt (2 Min)

MV verlängert Regelstudienzeit um ein Semester

Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Lehrbetrieb verlängert Mecklenburg-Vorpommern die Regelstudienzeit an seinen Hochschulen und Universitäten. Das teilte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) nach einer Kabinettssitzung mit. Dem Landtag werde dazu eine Änderung im Hochschulgesetz vorgeschlagen. Somit könnten Studierende ein halbes Jahr lang länger Bafög beziehen. "Dies ist ein einmaliger Vorgang", sagte Martin und machte damit deutlich, dass sich die Regelung allein auf das Sommersemester 2020 bezieht, das in Folge der Corona-Pandemie mit erheblichen Einschränkungen verbunden gewesen sei. Daraus dürfe den Studenten kein Nachteil entstehen, begründete die Ministerin die Verlängerung der Regelstudienzeit.

"Coronavirus-Update": Die Rolle der asymptomatisch Erkrankten

Beim Podcast "Coronavirus-Update" von NDR Info erläutern im wöchentlichen Wechsel die Virologen Sandra Ciesek und Christian Drosten, wie der Stand der Wissenschaft beim Thema Corona ist. In der neuen Folge erklärt Ciesek unter anderem, warum "asymptomatisch" schwer zu definieren ist.

AUDIO: (55) Der weiße Fleck in der Pandemie (50 Min)

Friseur-Kette Klier schlüpft unter Schutzschild

Die Friseur-Kette Klier aus Wolfsburg ist ein Branchen-Riese. Doch in Pandemie-Zeiten nach wochenlangen Schließungen muss das Familienunternehmen nun an einem Sanierungsplan arbeiten.

Weitere Informationen Corona bringt Friseur-Kette Klier in Bedrängnis Die Friseur-Kette Klier aus Wolfsburg leidet unter den Folgen der Corona-Krise. Das Familienunternehmen mit deutschlandweit 1.400 Salons ist unter den Insolvenz-Schutzschirm geschlüpft. mehr

Hamburg plant Winterdom mit Auflagen

Der Hamburger Winterdom kann dieses Jahr wahrscheinlich unter Corona-Auflagen stattfinden. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass sich das Infektionsgeschehen bis zum Start Anfang November nicht gravierend verschlimmere, sagte Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) nach einer Senatssitzung. Es dürften auf jeden Fall nur maximal 6.000 Besucher aufs Dom-Gelände, um Abstände einhalten zu können. Geplant ist, dass der Winterdom vom 6. November bis 6. Dezember stattfindet.

Weitere Informationen Hoffnung für Hamburger Winterdom und Weihnachtsmärkte Hamburgs Winterdom könnte unter Auflagen stattfinden. Auch für die Weihnachtsmärkte gibt es Hoffnung. Senatorin Leonhard verkündete zahlreiche Lockerungen der Corona-Auflagen für Volksfest. mehr

Hamburg lässt wieder mehr als 1.000 Menschen in Stadien zu

In Hamburg sind künftig wieder Stadionveranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen möglich. Voraussetzung sei, dass die Stadien über mehr als 10.000 Plätze verfügen, kein festes Dach haben und die Veranstaltung " herausragender Bedeutung für Deutschland" sei, sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) nach einer Senatssitzung. Für den Hamburger SV und den FC St. Pauli bedeutet diese Entscheidung deshalb auch noch nicht, dass sie ihre Heimspiele in der 2. Fußball-Bundesliga künftig automatisch wieder vor mehr als 1.000 Zuschauern austragen dürfen.

Weitere Informationen Bis zu 2.300 Zuschauer beim Tennis am Rothenbaum In Hamburg sind künftig wieder Stadionveranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen möglich. Das Tennisturnier am Rothenbaum kann vor bis zu 2.300 Zuschauern gespielt werden. Für den HSV und St. Pauli gilt dies offenbar nicht. mehr

Tausendfacher Betrug bei Corona-Soforthilfen

Tausende Antragsteller in ganz Deutschland sollen sich unrechtmäßig Corona-Soforthilfen erschlichen und so einen Schaden in Millionenhöhe verursacht haben.

Weitere Informationen Betrug bei Corona-Hilfen: Tausende Verfahren Im Zusammenhang mit den Corona-Soforthilfen wird deutschlandweit in fast 7.000 Fällen wegen Subventionsbetrugs ermittelt. Auch die norddeutschen Bundesländer sind betroffen. mehr

80 Euro Bußgeld für Maskenverweigerer in Hamburg

In Hamburg wird der Verstoß gegen die Maskenpflicht im öffentlichen Bereichen künftig mit 80 Euro Bußgeld geahndet. Die neue Regelung werde bereits am Donnerstag in Kraft treten, sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) heute nach einer Senatssitzung. Bislang werden Maskenverweigerer nur vom Hamburger Verkehrsverbund (HVV) mit einer Vertragsstrafe von 40 Euro belegt. Das Bußgeld soll nun in allen öffentlichen Bereichen erhoben werden, also auch im Einzelhandel. Nach Ende der Sommerferien war die Bereitschaft, dauerhaft eine Mund-Nasen-Bedeckung an Bahnsteigen sowie in Bussen und Bahnen zu tragen, nach HVV-Angaben in der Hansestadt zurückgegangen. Demnach trugen bei Kontrollen in der Spitze bis zu 15 Prozent der Fahrgäste ihre Alltagsmaske nicht oder nicht richtig. Seit Einführung der Vertragsstrafe halten sich laut HVV wieder mehr Menschen an die Tragepflicht. Die Vertragsstrafe werde weiter beibehalten, sagte Leonhard. Allerdings siehe sie in Zukunft ein 40 Euro Bußgeld nach sich, so dass auch dann insgesamt 80 Euro fällig würden.

Hansa Rostock darf vor bis zu 7.500 Fans spielen

Mecklenburg-Vorpommern lässt wieder mehr Zuschauer bei Profi-Sportveranstaltungen zu. Konkret bedeutet dies auch, dass Hansa Rostock am Sonntag im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart und danach auch bei seinen Heimspielen in der 3. Fußball-Liga vor bis zu 7.500 Fans im Ostseestadion spielen darf. Die zulässigen Obergrenzen richten sich nach der jeweiligen Spielstätte, sagte Sportministerin Stefanie Drese (SPD) heute nach einer Kabinettssitzung in Schwerin. Die Tickets müssten personalisiert sein, Stehplatz-Karten dürften nicht verkauft und Gäste-Fans nicht eingelassen werden. Außerdem herrsche absolutes Alkoholverbot. Die Basketballer der Rostock Seawolves und die Handballer des HC Empor Rostock, die in der Stadthalle Rostock spielen, dürfen den Angaben zufolge bis zu 1.500 Besucher einlassen, die Volleyballerinnen von Rekordmeister Palmberg Schwerin bis zu 1.250. Grundsätzlich lässt die Corona-Verordnung Mecklenburg-Vorpommerns in Hallen maximal 400 und unter freiem Himmel höchstens 1.000 Besucher zu.

Weitere Informationen Profisport in MV wieder vor Publikum möglich Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hat am Dienstag den Startschuss für Profi-Sportveranstaltungen vor Publikum gegeben. Künftig sind wieder mehr als 1.000 Zuschauer möglich. mehr

Prostitution ab 15. September wieder erlaubt

In den Nordländern Hamburg, Schleswig-Holstein und Bremen ist Prostitution vom 15. September an unter strengen Auflagen wieder erlaubt. Dies teilte Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) heute auf der Landespressekonferenz mit. Ausschlaggebend für die Wiederzulassung sei gewesen, dass sie im Einklang mit den benachbarten Bundesländern erfolge, um Abwanderungen zu vermeiden. In Niedersachsen durften Bordelle nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg bereits seit Ende August wieder Kunden empfangen.

Weitere Informationen Corona: Prostitution in Hamburg bald wieder erlaubt Unter strengen Auflagen wird Sexarbeit ab Mitte September trotz Corona-Pandemie wieder erlaubt. Absprachen dazu erfolgten zwischen Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen und Niedersachsen. mehr

Hoffnung im Kampf gegen Covid-19: Antikörper-Therapie

Wie Antikörper-Therapien erkrankten Coronavirus-Patienten helfen könnten, dazu laufen mehrere Studien. Beispielsweise in Erlangen, Hamburg und Hannover wird diese Therapie bereits an Patienten angewendet. Noch ist die Datenbasis dazu aber gering.

AUDIO: Corona-Impfstoff: Stand der Antikörper-Therapie (5 Min)

Coronavirus-Update-Premiere für Sandra Ciesek

Sie stammt aus Goslar, hat in Hannover studiert und forscht nun in Frankfurt vor allem zu Medikamenten gegen Covid-19: Die Virologin Prof. Sandra Ciesek hat heute ihre Premiere im NDR Info Podcast Coronavirus Update. Wir stellen sie vor:

AUDIO: Prof. Sandra Ciesek - "Die Neue" im Coronavirus-Update (4 Min)

104 Neuinfektionen in Niedersachsen

In Niedersachsen wurden 104 weitere Neuinfektionen registriert, die meisten davon in der Region Hannover: 34. Die Zahl der Todesopfer bleibt konstant bei 665.

Weitere Informationen 104 neue Corona-Fälle in Niedersachsen Wie geht es Niedersachsen mit der Corona-Pandemie, was ist heute passiert? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen und Nachrichten zu den Covid-19-Fällen im Land. mehr

66 Neuinfektionen in Hamburg - zwei von Vorwoche gestrichen

Im Vergleich zum Vortag wurden in Hamburg 66 weitere Fälle von Infektionen bestätigt. Trotzdem steigt die Gesamtzahl nur um 64 auf 6.590 bestätigte Fälle. Ein Fall vom 2. September sowie ein Fall vom 3. September wurden gestrichen. Daher steigt die Gesamtzahl nur um 64.

Weitere Informationen 66 Corona-Neuinfektionen in Hamburg gemeldet In Hamburg sind am Dienstag 66 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Die Gesamtzahl stieg allerdings nur um 64, weil zwei Fälle vom Monatsanfang gestrichen wurden. mehr

Weil sieht Anti-Corona-Demos in Hannover gelassen entgegen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwartet keine Probleme bei den Demos gegen die Corona-Auflagen am kommenden Samstag in Hannover. "In einer Demokratie muss es möglich sein, Kritik an der Beschneidung von Freiheitsrechten zu äußern", sagte er der "Neuen Presse". Aber wie die Erfahrungen mit diesen Demos in Berlin zeige, "gibt es Menschen, die komplett den Bezug zur Realität verloren haben, wenn sie glauben, dass Angela Merkel eine Diktatur errichten will". Mit solchen Thesen könne er sich nicht ernsthaft auseinandersetzen, sagte Weil. Man werde aufmerksam "beobachten und begleiten", ob sich rechtsextreme Kräfte in diese Kundgebung mischen.

Interview zum "Autogipfel" mit Wirtschaftswissenschaftlerin

Dass beim heutigen "Corona-Autogipfel" erneut das Thema "Autoprämie" für Wagen mit Verbrennungsmotoren diskutiert werden soll, wundert Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschuldozentin Monika Schnitzer. Im Interview mit NDR Info sagte sie, man solle auf die Unterstützung klimafreundlicher und zukunftsweisender Technologien auch in der Kfz-Branche setzen.

AUDIO: Autokaufprämie: "Man muss weg von den Verbrennern" (5 Min)

Corona-Gewinner: Netto will 50 neue Supermärkte bauen

Die deutsch-dänische Handelskette Netto mit Sitz in Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist einer der wenigen Corona-Gewinner im Land: Netto rechnet in diesem Jahr mit einer Umsatzsteigerung von rund 100 Millionen Euro - auch, weil in der Corona-Zeit mehr eingekauft wurde, bilanzierte die Geschäftsführung. Das Unternehmen setzt weiterhin auf Wachstum. So werden derzeit Flächen für den Neubau von 50 Supermärkten gesucht. In Mecklenburg-Vorpommern hat Netto rund 150 Filialen, 200 weitere in anderen Bundesländern und knapp 400 Märkte in Polen.

Weitere Informationen Stavenhagen: Handelskette Netto profitiert von Corona Die Handelskette Netto mit Sitz in Stavenhagen rechnet mit einer Umsatzsteigerung von rund 100 Millionen Euro. Dazu habe auch Corona beigetragen. Das Unternehmen will 50 neue Supermärkte bauen. mehr

Alle Ankerplätze beim Seglerkino auf der Kieler Woche belegt

Die wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr deutlich kleinere Kieler Woche bietet mit dem Seglerkino auf der Förde einen neuen Anziehungspunkt. "Bislang waren alle drei Veranstaltungen ausgebucht", sagte eine Stadtsprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Die Übertragungen werden auf die Fassade des Küstenkraftwerks projiziert. Die Projektionsfläche beträgt etwa 875 Quadratmeter. "Davor ist ein Ankergebiet vom Hafenamt eingerichtet worden", sagte die Sprecherin. Es ist für 30 Boote ausgelegt. Der Ton der Filme und Übertragungen wird per Radio über eine UKW-Frequenz übertragen. Weil das Seglerkino so gut angenommen wird, prüft die Stadt, ob es auf dem Sommerfest künftig einen festen Platz bekommen sollte.

Führungen hinter Karl-May-Kulissen werden gut angenommen

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg sind Corona-bedingt auf 2021 verschoben worden. Stadt und Veranstalter boten deshalb erstmals öffentliche Führungen hinter die leeren Kulissen an - mit großem Erfolg. Die Führungen waren wochenlang komplett ausgebucht. "Es sind nur noch wenige 12-Uhr-Termine im September frei. Das ist Wahnsinn", sagte Dirk Gosch, Sachgebietsleiter für Kultur und Tourismus bei der Stadt. Bis Ende September werden die fast 150 städtischen Führungen rund 3.000 Menschen mitgemacht haben. Wegen des Ansturms bieten die vier Stadtführer mittlerweile von montags bis freitags zwei Führungen pro Tag, um 12 Uhr und um 15 Uhr. Und dennoch überstiegen die Nachfragen bei Weitem das Angebot. Deshalb sind in den Ferien auch die Karl-May-Spiele selbst in das Geschäft mit eingestiegen. Allein in den schleswig-holsteinischen Sommerferien haben die Kalkberg-Mitarbeiter pro Woche bis zu 52 Führungen angeboten. Diese Zahl sinke nun etwas, aber die Nachfrage sei weiterhin hoch, sagte ein Sprecher der Karl-May-Spiele der dpa. Deshalb sollen die Führungen auch bis zum 17. Oktober angeboten werden.

1.499 registrierte Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben innerhalb eines Tages 1.499 neue Corona-Infektionen gemeldet. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) mindestens 252.298 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Datenstand 8.9., 0.00 Uhr). Bis Dienstagmorgen hatten etwa 226.500 Menschen die Infektion überstanden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt bei 9.329. Seit dem Vortag wurden vier weitere Todesfälle gemeldet.

Schleswig-Holstein: 24 neue Corona-Fälle gemeldet

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist um 24 auf 4.150 Fälle gestiegen. Das geht aus den am Montagabend von der Landesregierung im Internet veröffentlichten Zahlen hervor. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 im Norden gestorben sind, blieb bei 161.

Weitere Informationen 24 neue Corona-Fälle in SH bestätigt Seit Beginn der Pandemie sind in Schleswig-Holstein 4.150 Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. Das sind 24 Fälle mehr als am Tag zuvor. Die Zahl der Todesfälle ist unverändert. mehr

Rund 3.000 Corona-Tests bei Kindern seit Schuljahresbeginn in MV

Seit dem Schulstart Anfang August sind nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Mecklenburg-Vorpommern etwa 13.000 Kinder und Jugendliche mit akuten Erkältungssymptomen ärztlich behandelt worden. Bei knapp einem Viertel davon sahen sich die Mediziner veranlasst, Corona-Tests vorzunehmen. Keiner davon fiel positiv aus. Das geht aus der aktuellen Statistik des Landesamtes in Rostock hervor. Lediglich zum Ende der Sommerferien waren bei zwei erkälteten Kindern Infektionen festgestellt worden. In Mecklenburg-Vorpommern dürfen Kinder mit Schnupfen, leichtem Husten und geringfügig erhöhter Temperatur die Schule und auch die Kita weiter besuchen. Bei Fieber und schwerer ausgeprägten Erkältungssymptomen sollen sie aber zu Hause bleiben und einem Arzt vorgestellt werden. Am Montag war an der Landesförderschule für hörgeschädigte Kinder in Güstrow ein Schüler positiv auf Covid-19 getestet worden. Allerdings hatte das Kind zuvor keine Krankheitssymptome gezeigt. Der Test war nach der Infektion zweier Familienmitglieder veranlasst worden.

Weitere Informationen Corona-Fall am Landesförderzentrum Hören in Güstrow Ein Sechstklässler am Landesförderzentrum Hören in Güstrow hat sich mit dem Coronavirus infiziert. 65 Schüler und Lehrer stehen unter Quarantäne. Es werden Abstriche genommen. mehr

Lüneburg will Weihnachtsmarkt und fordert Gipfel wegen Corona

Die Stadt Lüneburg will den traditionellen Weihnachtsmarkt in der historischen Innenstadt auch in diesem Jahr veranstalten, wartet aber auf ein Zeichen vom Land Niedersachsen. "Ich gehe davon aus, dass wir das machen können. Der Weihnachtsmarkt ist eine Attraktion, aber wir wollen auch keine Hotspots", sagte Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich Mädge (SPD) der Deutschen Presse-Agentur.

Weitere Informationen Lüneburg hofft trotz Corona auf Weihnachtsmarkt Die Stadt Lüneburg will trotz der Corona-Pandemie ihren traditionellen Weihnachtsmarkt eingeschränkt ausrichten. Auch der Bremer Freimarkt soll unter Auflagen stattfinden. mehr

MV will wieder mehr Zuschauer bei Sportveranstaltungen zulassen

Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern will heute auf ihrer Kabinettssitzung über die Zulassung von mehr Zuschauern zu Sportveranstaltungen entscheiden. Eine Lockerung der bisher geltenden Beschränkungen von maximal 400 Besuchern in Hallen und höchstens 1.000 unter freiem Himmel wird erwartet. "Wo wir niedrige Infektionsraten und überzeugende Konzepte haben, könnten wir eine Testphase einführen und die ersten Spiele wieder zulassen - auch mit mehr als 1.000 Zuschauern", sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) dem "Spiegel". Die erste Veranstaltung mit deutlich mehr Fans könnte die Erstrunden-Partie von Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock im DFB-Pokal am kommenden Sonntag gegen den VfB Stuttgart im Ostseestadion sein.

Weitere Informationen Profisport in MV wieder vor Publikum möglich Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hat am Dienstag den Startschuss für Profi-Sportveranstaltungen vor Publikum gegeben. Künftig sind wieder mehr als 1.000 Zuschauer möglich. mehr

"Coronavirus-Update": Neue Folge mit Virologin Sandra Ciesek

Nach dem ersten "Coronavirus-Update"-Podcast nach der Sommerpause mit Prof. Dr. Christian Drosten folgt heute die nächste Folge - erstmals mit Prof. Dr. Sandra Ciesek. Die in Goslar geborene Virologin leitet das Institut für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum in Frankfurt am Main und ist Professorin für Medizinische Virologie der Goethe-Universität. Zurzeit forscht sie unter anderem an Medikamenten gegen Covid-19 und geeigneten Teststrategien.

Weitere Informationen "Coronavirus-Update": Alle Folgen im Überblick Professor Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charité, liefert im Coronavirus-Update Expertenwissen - zusammen mit Virologin Sandra Ciesek. Hier alle Folgen in der Übersicht. mehr "Coronavirus-Update" jetzt mit Drosten und Ciesek Ab 1. September setzt NDR Info das "Coronavirus-Update" mit Christian Drosten fort. Der Virologe wechselt sich künftig wöchentlich ab mit seiner Kollegin Sandra Ciesek. mehr

Kanzlerin Merkel lädt zum nächsten "Corona-Autogifpel"

Drei Monate nach dem "Autogipfel" im Juni bittet Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) heute Abend Vertreter der Autobranche, Gewerkschaften, Spitzen von Union und SPD sowie die Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen per Videoschalte zu einem Spitzengespräch. Eine Auto-Kaufprämie wird wohl auch dieses Mal nicht beschlossen. Die hatte Kanzlerin Merkel bereits abgelehnt. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat angekündigt, andere Vorschläge mitzubringen.

Weitere Informationen Autobranche kann auf weitere Hilfen hoffen Beim "Autogipfel" am Dienstagabend haben sich die Teilnehmer aus Politik und Wirtschaft für weitere Hilfen für die Branche ausgesprochen. Insbesondere die Zulieferer sollen profitieren. mehr

IG Metall will mit Aktionstag Kündigungen bei Airbus verhindern

Mit einem Aktionstag an den Airbus-Standorten will die IG Metall heute ihrer Forderung nach einem Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen in der Pandemie Nachdruck verleihen. Außerdem will sie den Flugzeughersteller so zu Tarifverhandlungen bringen. In Finkenwerder ist beispielsweise ein Autokorso vom Ost- zum Südtor geplant, in Bremen und Stade soll es Kundgebungen geben.

Weitere Informationen Airbus: Arbeitnehmer demonstrieren gegen Stellenabbau Im Streit um den geplanten Stellenabbau bei Airbus hat die IG Metall Kundgebungen in Norddeutschland organisiert. In Hamburg - wo 2.200 Jobs betroffen sind - fanden eine Demo und ein Autokorso statt. mehr

Corona-Ausbruch an Hamburger Schule

An der Heinrich-Hertz-Schule in Hamburg-Winterhude sind nach mehreren Corona-Infektionen 15 Klassen in Quarantäne geschickt worden. Die Schüler erhalten jetzt Fernunterricht. Laut Schulbehörde gibt es an der Schule bislang sieben Infizierte, sechs Schüler und eine Lehrkraft.

VIDEO: Corona-Fälle an Hamburger Schule: 15 Klassen in Quarantäne (2 Min)

Corona-Beiträge in den Landesmagazinen im NDR Fernsehen

Das Coronavirus war gestern Abend wieder Thema im NDR Fernsehen. Hier finden Sie eine Auswahl der Beiträge aus den Regionalmagazinen:

Bleiben Sie informiert mit dem NDR.de Newsletter

Informationen zur Corona-Pandemie und zu den Folgen für Norddeutschland finden Sie nicht nur täglich im Live-Ticker von NDR.de, sondern von montags bis freitags auch in unserem kostenlosen Newsletter. Heute Nachmittag gibt es die neue Ausgabe - auch für Sie, wenn Sie sich jetzt registrieren.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

NDR.de Live-Ticker am Dienstag startet

Moin! NDR.de berichtet auch heute im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland - mit Nachrichten sowie Inhalten aus dem NDR Fernseh- und Hörfunkprogramm.

Gestern sind in Norddeutschland 74 Corona-Neuinfektionen bestätigt worden: 28 in Niedersachsen, 26 in Hamburg, sechs in Schleswig-Holstein, elf in Mecklenburg-Vorpommern und drei in Bremen.