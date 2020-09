Corona-Blog: Demo in Hannover nur unter Auflagen

NDR.de hat Sie am Donnerstag, 10. September, mit diesem Blog über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg informiert. Wie gewohnt geht es am Freitag mit einem neuen Blog weiter.

Das Wichtigste in Kürze:



Deutscher Radiopreis für den Virologen Christian Drosten

Anti-Corona-Demonstranten in Hannover müssen Auflagen einhalten

Außer-Haus-Alkoholverkaufsverbot in Hamburgs Szenevierteln bleibt bestehen

Kostenlose Tests für Lehrkräfte in Niedersachsen

In Schleswig-Holstein wurden 28 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet, in Niedersachsen 126, in Hamburg 73, in Bremen 15 und in Mecklenburg-Vorpommern zwei

Gute Nacht! Live-Ticker macht kurze Pause

Wir beenden unsere Berichterstattung für heute. Das Team von NDR.de bedankt sich für Ihre Aufmerksamkeit und wünscht eine gute Nacht. Wie gewohnt sind wir morgen früh mit einem neuen Blog wieder für Sie da. Schlafen Sie gut!

SH: Landesweite Strandampel 2021 denkbar

Schleswig-Holsteins Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) hält eine landesweite Strandampel zur Steuerung des Gästeandrangs für 2021 denkbar. "Für das kommende Jahr werden wir über eine landesweite Strandampel nachdenken müssen", sagte der Minister nach einem Treffen mit Tourismus-Vertretern. An einzelnen Orten wie der Lübecker Bucht und in St. Peter-Ording war in diesem Sommer zur Unterbindung größerer Menschenansammlungen bereits Online-Strandampeln im Einsatz. "Je mehr Kommunen sich später daran beteiligen, umso besser für alle Tourismusorte", So Buchholz. Allerdings könne das Land keine flächendeckende Installation von Sensortechnik finanzieren.

Deutscher Radiopreis: Sonderpreis für Christian Drosten

Der Virologe Christian Drosten ist beim Deutschen Radiopreis mit dem Sonderpreis des Beirats ausgezeichnet worden. Drosten, der regelmäßig im NDR Info Podcast "Coronavirus-Update" zu hören ist, sei eine "zentrale Stimme in der Pandemie", hieß es zur Begründung. Mit seinem Mut, andere an seinem Erkenntnisgewinn teilhaben zu lassen, habe er "uns auf eine spannende Entdeckungsreise zum Virus mitgenommen". Damit habe Drosten die Voraussetzungen für spannenden Wissenschaftsjournalismus geschaffen.

Weitere Informationen Sonderpreis des Beirats: Prof. Dr. Christian Drosten

Corona-Beiträge in den Landesmagazinen im NDR Fernsehen

Die Corona-Krise war auch heute wieder Thema im NDR Fernsehen. Hier finden Sie eine Auswahl der Beiträge aus den Regionalmagazinen:

Hannover: Anti-Corona-Demo nur mit Mundschutz und Abstand

Vor Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen in Hannover am Sonnabend hat das Verwaltungsgericht der Landeshauptstadt die Auflagen der Polizei bestätigt. Danach müssen die Demonstranten zum Infektionsschutz einen Mund-Nase-Schutz tragen und untereinander einen Mindestabstand von anderthalb Metern einhalten. Zu den Rednern müssen fünf Meter Abstand eingehalten werden. Einen Eilantrag der Veranstalter gegen die Auflagen lehnte das Gericht am Donnerstag ab. Die Antragsteller können gegen den Beschluss Beschwerde beim Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg einlegen.

Bremen meldet 15 Neuinfektionen

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Bremen hat sich um 15 auf insgesamt 2.112 erhöht. Das teilte die Gesundheitsbehörde des Bundeslandes laut dem Regionalmagazin buten und binnen mit. 1.903 Personen gelten als genesen. 58 Menschen starben bislang in Zusammenhang mit Sars-CoV-2.

Urteil: Risikopatientin muss weiter zur Arbeit

Eine Erzieherin aus Lindhorst (Lankreis Schaumburg) muss weiterhin arbeiten, obwohl sie zur Risikogruppe gehört und in an ihrem Arbeitsplatz keine Mindestabstände gewahrt werden können. Das entschied das Amtsgericht Hameln. Die Samtgemeinde Lindhorst ging damit erfolgreich gegen eine entsprechende einstweilige Verfügung vor, welche die Frau im August erwirkt hatte. Sollte die derzeit erkrankte Frau keine weitere Krankschreibung erhalten, muss sie im Januar wieder zur Arbeit.

VIDEO: Corona-Risikopatienten müssen weiterarbeiten (1 Min)

Zwei neue Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Donnerstag zwei neue Corona-Infektionenfestgestellt worden. Eine davon wurden aus Schwerin gemeldet und eine aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) in Rostock mitteilte. Die Gesamtzahl der seit März nachweislich mit Sars-CoV-2 infizierten Menschen in Mecklenburg-Vorpommern stieg damit auf 1046. Von den Infizierten gelten den Angaben zufolge - ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer - 984 als genesen. Das sind drei mehr als am Vortag. Im Nordosten starben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bislang 20 Menschen. Diese Zahl hat sich seit mehr als drei Monaten nicht verändert.

Weitere Informationen MV: Zwei neue Corona-Infektionen

Alkoholverkaufsverbot in Hamburg bleibt bestehen

Das nächtliche Außer-Haus-Verkaufsverbot von Alkohol in Hamburgs beliebtesten Ausgehvierteln bleibt auch am kommenden Wochenende bestehen. Die Bezirksämter Altona, Hamburg-Mitte und Eimsbüttel verlängerten entsprechende Allgemeinverfügungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, wie die Bezirke und die Wissenschaftsbehörde am Donnerstag mitteilten. In den Vergnügungsvierteln seien am vergangenen Wochenende jeweils wieder Tausende Besucherinnen und Besucher unterwegs gewesen, so die Behörden. Da dies auch am bevorstehenden Wochenende erwartet werde, sei die Verlängerung der Einschränkungen gerechtfertigt. Die Einschränkungen an den Wochenenden gelten bereits Anfang August.

Weitere Informationen Alkohol-Verkaufsverbot auch kommendes Wochenende

Niedersachsen: Kostenlose Tests für Lehrkräfte

Bis zu den Herbstferien können sich Lehrkräfte, Schulleitungen und pädagogische Mitarbeiter im Landesdienst Niedersachsen kostenlos auf das neuartige Coronavirus testen lassen. Das freiwillige Angebot von zwei Tests sei ein weiterer Baustein zur Sicherheit und zum Sicherheitsempfinden der Schulbeschäftigten, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Donnerstag. Für die Testungen und Laborauswertungen stelle das Land rund elf Millionen Euro aus dem Sondervermögen zur Bewältigung der Corona-Pandemie bereit.

Weitere Informationen Lehrer können sich auf Corona testen lassen

AstraZeneca bleibt bei Impfstoff-Studie zuversichtlich

Der Pharmakonzern AstraZeneca zeigt sich trotz der Unterbrechung seiner Impfstoff-Studie zuversichtlich. Ein solcher Stopp sei nicht ungewöhnlich, betonte Vorstandschef Pascal Soriot. Wenn die Studie fortgesetzt werden könne, sollte man noch vor Jahresende wissen, ob der Impfstoff vor dem Virus schütze, sagte er in einer Online-Konferenz. AstraZeneca hatte die Studien wegen einer ungeklärten Erkrankung bei einem Studienteilnehmer unterbrechen müssen und damit Sorgen vor einer Verzögerung bei der Zulassung geschürt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO sieht den Impfstoff als vielversprechend an.

Infektionsausbruch in einem Alten- und Pflegeheim in Uetze

Rund ein halbes Jahr nach Niedersachsens erster nachgewiesener Corona-Infektion in Uetze (Region Hannover) sind die Fallzahlen dort binnen weniger Tage rasch angestiegen. Grund sei ein Ausbruch in einem Alten- und Pflegeheim. Die aktuelle Fallzahl lag demnach bei 31, insgesamt gab es in der Kommune bisher 74 Fälle. In der gesamten Region Hannover stieg die Zahl der registrierten Fälle am Donnerstag im Vergleich zum Vortag um 42.

MV Festspiele holen viele Konzerte im Winter nach

Viele der im Sommer aufgrund der Pandemie ausgefallenen Konzerte der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern sollen im Winter nachgeholt werden - unter Corona-Bedingungen: Die Veranstaltungen sollen jeweils etwa eine Stunde dauern, Besucher müssen die gesamte Zeit einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Zwischen Anfang November und Mitte März seien 45 Konzerte geplant. Dies seien mindestens doppelt so viele wie in den vorherigen Winterspielzeiten. Zunächst sollen wegen der Corona-Auflagen maximal 200 Tickets pro Konzert verkauft werden, wie Sprecher Christian Kahlstorff mitteilte.

Buch: US-Präsident Trump wollte keine Corona-Panik

Das US-amerikanische Management der Corona-Pandemie hat schon viele Fragen aufgeworfen: Szenen eines Präsidenten, der das Virus zuerst öffentlich nicht ernst nehmen wollte, dann fragwürdige Behandlungsmethoden empfahl. Dass er das Risiko, die tödliche Gefahr bewusst kleingeredet hat, ist jetzt in einem Buch nachzulesen: in dem neuen Werk des berühmten Enthüllungsjournalisten Bob Woodward.

AUDIO: Woodward-Buch: Trump wusste früh von Corona-Gefahr (4 Min)

Fachhochschüler in Güstrow infiziert

An der Fachhochschule in Güstrow gibt es zwei Corona-Fälle: Auszubildende aus der Verwaltung und der Polizei. 40 weitere sind vorsorglich in Quarantäne.

Weitere Informationen Zwei Corona-Fälle an Fachhochschule Güstrow

DFB-Pokal in der Pandemie: Vom Geisterspiel bis zum Pokalknüller

Am Wochenende stehen die ersten Spiele im DFB-Pokal an. Hansa Rostock empfängt am Sonntag den VfB Stuttgart vor 7.500 Zuschauern und könnte wohl auch in der Dritten Liga vor verhältnismäßig vollen Rängen spielen. Davon können die anderen Profi-Clubs im Norden derzeit nur träumen.

Weitere Informationen Rückkehr der Fans: Ein Flickenteppich im DFB-Pokal

Globaler Wettlauf in Sachen Corona-Impfstoff

Mal gibt es in Sachen Corona-Impfstoff hoffnungsvolle Meldungen, mal Rückschläge: Der schwedisch-britische Konzern AstraZeneca hat Tests für einen Corona-Impfstoff erst einmal gestoppt, nachdem ein Proband erkrankt ist. Längst ist ein globaler Wettlauf in Gang.

AUDIO: Suche nach einem Corona-Impfstoff (5 Min)

Krise macht sich auch im deutschen Handwerk bemerkbar

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes haben sich die Erlöse im deutschen Handwerk im zweiten Quartal um 7,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verringert. Das ist der erste Umsatzrückgang seit sieben Jahren. Besonders deutlich fiel das Minus mit fast 22 Prozent im Kraftfahrzeuggewerbe aus. Dagegen konnte das Bauhauptgewerbe seine Umsätze um knapp fünf Prozent steigern.

Kieler Woche: Programm und Hygienekonzept werden gut angenommen

Täglich kontrollieren rund 60 sogenannte Hygienehelfer in Kiel, ob sich die Kieler-Woche-Besucher an die Corona-Abstandsregeln und die Maskenpflicht halten. Bisher habe es kein Corona-Infektionsgeschehen in Zusammenhang mit der Kieler Woche gegeben.

Weitere Informationen Corona und Kieler Woche: So klappt es mit der Hygiene

73 Neuinfektionen in Hamburg bestätigt

73 neue Infektionen mit dem Coronavirus sind in Hamburg bestätigt. Ein weiterer Patient ist nach einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 17 Menschen werden noch stationär behandelt, fünf von ihnen intensivmedizinisch.

Weitere Informationen 73 neue Corona-Fälle in Hamburg gemeldet

UN-Bericht: Klimawandel schreitet trotz Shutdown voran

Wochenlang war praktisch kein Flugzeug am Himmel. Die Autobahnen waren frei, kein Kreuzfahrtschiff auf der Welt war unterwegs. In Indien beispielsweise war die Luft auf einmal wieder so klar, dass man erstmals seit 30 Jahren wieder die Gipfel des Himalaya sehen konnte. Der Corona-bedingte Shutdown in den meisten Teilen der Welt hatte für die Umwelt zumindest vorübergehend positive Effekte. Doch der Klimawandel konnte dadurch laut UN-Bericht nicht ansatzweise gestoppt werden.

Weitere Informationen 5 Min Pandemie hat Klimawandel nicht gestoppt

Großkundgebung von FFF in Hamburg

Erstmals seit Beginn der Pandemie ruft "Fridays for Future" in Hamburg wieder zu einer Großkundgebung auf. Am 25. September wolle man mit Tausenden Anhängern auf Abstand in der Innenstadt für wirksame Maßnahmen gegen die Erderwärmung auf die Straße gehen. Corona-bedingt solle es nur ein reduziertes Rahmenprogramm geben. "Mit Abstand, Maske und jeder Menge Vorsicht machen wir deutlich: Die Erderhitzung muss aufhören", erklärte "Fridays for Future"-Sprecherin, Dalila Nouame.

126 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet

In Niedersachsen haben die Behörden 126 neue Infektionen im Vergleich zum Vortag gemeldet. Die meisten Neuinfektionen gab es in der Region Hannover (plus 42) und in Schaumburg (plus 22).

Weitere Informationen Niedersachsen meldet 126 neue Corona-Infektionen

Fehlhaltung im Homeoffice führt zu Rückenschmerzen

Durch die Corona-Krise sind Zehntausende Schleswig-Holsteiner ins Homeoffice gewechselt. Viele haben dort jedoch keinen Schreibtisch und keinen Schreibtischstuhl - und sitzen in ungesunder Haltung vor dem Rechner. Die Folgen: Rücken-, Nacken- und Kopfschmerzen.

Weitere Informationen Rückenschmerzen durch Homeoffice

SH: SPD fordert Übernahme von Klassenfahrt-Stornokosten auch im neuen Schuljahr

Die Stornokosten für abgesagte Klassenreisen sollten Eltern nach Auffassung der SPD in Schleswig-Holstein auch im neuen Schuljahr vom Bildungsministerium ersetzt bekommen. Um persönliche Härten zu vermeiden, konnten Eltern bis zum 14. August eine Erstattung der Stornokosten für im vergangenen Schuljahr abgesagte Klassenfahrten beim Ministerium beantragen. Ministerin Karin Prien (CDU) habe diese Regelung willkürlich auf Fahrten im Schuljahr 2019/20 begrenzt, kritisierte der SPD-Bildungsexperte Martin Habersaat. "Vor der Corona-Krise wurden aber auch Fahrten für das jetzt begonnene Schuljahr gebucht, die jetzt abgesagt werden oder bereits abgesagt wurden", sagte Habersaat. "Alle Argumente für eine Unterstützung der Eltern gelten auch hier."

Ostfriesland: Osterfeuer im Oktober geplant

Statt im April nun im Oktober: Mit einigen Monaten Verspätung sollen in Ostfriesland die diesjährigen Osterfeuer brennen. Weil die Brauchtumsfeuer im Frühjahr wegen der Corona-Krise weder öffentlich noch privat abgebrannt werden durften, will das der Landkreis Leer nach eigenen Angaben am ersten Oktoberwochenende nachholen.

Weitere Informationen Ostfriesland holt Osterfeuer im Oktober nach

Schleswig-Holstein meldet 28 Neuinfektionen

In Schleswig-Holstein haben die Behörden im Vergleich zum Vortag 28 weitere Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Damit erhöht sich die Zahl der Infizierten auf 4.197, von denen geschätzte 3.800 als bereits wieder genesen gelten.

Weitere Informationen Corona in Schleswig-Holstein: 28 neue Fälle

Niedersachsen nimmt 5,7 Prozent weniger Steuern ein

Niedersachsen hat wegen der Corona-Krise mit einem Einbruch der Steuereinnahmen zu kämpfen. Von Januar bis Ende August nahm das Land 18,5 Milliarden Euro ein - das sind rund 5,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie das Finanzministerium in Hannover mitteilte. "Der weltweite Wirtschaftseinbruch in Folge der Corona-Pandemie führt zu Steuerausfällen auf allen staatlichen Ebenen in einem bisher nicht vorgekommenen Ausmaß", sagte Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU). Heute werden in Berlin die Ergebnisse der außerordentlichen Steuerschätzung bekannt gegeben. Hintergrund ist, dass sich die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft bei der Mai-Steuerschätzung nur vage absehen ließen. Jetzt geht es um eine neue Prognose.

Weitere Informationen Corona-Krise kostet Niedersachsen Steuereinnahmen

Verstärkte Maskenkontrollen in MV

Heute wird überall in Mecklenburg-Vorpommern verstärkt die Einhaltung der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen kontrolliert. In Schwerin und Neubrandenburg werden dafür eigens Kontrollteams-Teams aus Ordnungsamt und Polizei gebildet.

Weitere Informationen Aktionstag: Landesweite Kontrolle von Mund-Nasen-Bedeckung

Wie geht es weiter an der Heinrich-Hertz-Schule?

In Hamburg haben sich erstmals Menschen innerhalb einer Schule mit dem Coronavirus angesteckt. Bei den dort bislang positiv getesteten 26 Schülern und drei Schulbeschäftigten muss laut Bildungssenator Ties Rabe (SPD) davon ausgegangen werden, dass sich zumindest zwei von ihnen innerhalb der Schule angesteckt haben könnten. Nun sind die Schüler mehrerer Klassen und Lehrer in Quarantäne.

VIDEO: Corona-Ausbruch an Heinrich-Hertz-Schule (3 Min)

Corona-Beiträge in den Landesmagazinen NDR Fernsehen

Auch gestern Abend haben die Regionalmagazine des NDR wieder über die Corona-Krise berichtet. Hier finden Sie eine Auswahl der Beiträge:

Höheres Bußgeld für Maskenverweigerer in Hamburg

Für Maskenverweigerer wird es ab sofort in Hamburg teurer. Wer von heute an im öffentlichen Nahverkehr oder im Einzelhandel ohne Mund-Nase-Bedeckung erwischt wird, muss ein Bußgeld von 80 Euro zahlen. Dies gilt sowohl für Masken-Totalverweigerer als auch für Menschen, die den Schutz nicht ordnungsgemäß angelegt haben, wie der Senat mitteilte. Bislang drohte allein in Bussen und Bahnen eine Vertragsstrafe von 40 Euro. Nun ist ein Verstoß gegen die Maskenpflicht überall im öffentlichen Raum bußgeldbewehrt, und überall werden 80 Euro fällig.

Weitere Informationen 80 Euro Bußgeld bei Verstoß gegen Maskenpflicht in Hamburg

NDR.de Live-Ticker am Donnerstag startet

Guten Morgen! Auch heute berichtet NDR.de wieder im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland - mit Nachrichten sowie Inhalten aus dem NDR Fernseh- und Hörfunkprogramm.

Gestern meldeten die Gesundheitsbehörden insgesamt 162 Corona-Neuinfektionen im Norden: 93 in Niedersachsen, neun in Bremen, 19 in Schleswig-Holstein, 35 in Hamburg und sechs in Mecklenburg-Vorpommern.