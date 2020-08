Corona-Ticker: Schulstart in Hamburg - Sicher genug?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die News von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



In Hamburg beginnt das neue Schuljahr unter Corona-Bedingungen

Gestern wurden 113 Neuinfektionen im Norden registriert: 46 in Niedersachsen, 22 in Schleswig-Holstein, 25 in Hamburg, 18 in Mecklenburg-Vorpommern und zwei in Bremen

Hamburg: Neues Schuljahr startet unter Corona-Bedingungen

Hamburgs Schülerinnen und Schüler starten heute ins neue Schuljahr. Anders als zu Beginn der Corona-Pandemie soll jetzt wieder weitgehend vor Ort, in den Schulen, unterrichtet werden. Die Corona-bedingten Einschränkungen an Hamburgs Schulen gehen einigen Eltern und Oppositionsvertretern nicht weit genug, andere stöhnen über strenge Hygieneregeln.

Die wichtigsten Corona-Schlagzeilen im Norden auf einen Blick

Niedersachsen will Verstöße gegen die Maskenpflicht schärfer sanktionieren, Schleswig-Holstein will vorerst keine weiteren Lockerungen, in Hamburg steigt die Zahl der Infizierten bei Blohm+Voss - die wichtigsten Corona-Schlagzeilen vom Mittwoch hat NDR Info gestern Abend zusammengefasst:

Neue Sonderausgabe des Podcasts "Das Corona Virus Update"

Der Podcast "Das Corona Virus Update" mit Professor Christian Drosten befindet sich derzeit in der Sommerpause. Heute wird es aber eine neue Sonderausgabe geben. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen Forschungsgebieten werden miteinander über die Corona-Krise und neueste Erkenntnisse diskutieren. Diesmal soll es um das Thema Impfstoff gehen.

Live-Ticker von NDR.de startet - guten Morgen!

Das Team von NDR.de informiert heute wie gewohnt im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland. Guten Morgen!

Am Mittwoch sind von den Behörden in Norddeutschland 113 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden: 46 in Niedersachsen, 22 in Schleswig-Holstein, 25 in Hamburg, 18 in Mecklenburg-Vorpommern und zwei in Bremen.