Gelockerte Corona-Regeln: Unterschiede im Norden

Bundeskanzlerin Angela Merkel berät heute erneut mit den Ministerpräsidenten der Länder über das Vorgehen in der Corona-Krise. Im Mittelpunkt der Telefonkonferenz dürften weitere Lockerungen der Maßnahmen stehen, die zur Eindämmung der Pandemie getroffen wurden. Die Bundesländer setzen bisher jeweils eigene inhaltliche Schwerpunkte und legten auch den Zeitplan selbst fest. NDR.de gibt einen Überblick über die wichtigsten neuen Corona-Regeln in Norddeutschland.

Welche Themen stehen heute auf der Tagesordnung der Bund-Länder-Konferenz?

Der Bund will die Verantwortung für die Lockerung von Corona-Schutzmaßnahmen künftig offenbar weitgehend den Ländern überlassen. Das geht aus einer Beschlussvorlage für die Beratungen von Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten hervor, die der Deutschen Presse Agentur vorliegt. Danach besteht der Bund darauf, dass die Maßnahmen wieder verschärft werden, sobald die Zahl der Neuinfektionen eine bestimmte Obergrenze überschreitet. Für die heutige Telefonkonferenz sind offenbar auch konkrete Lockerungen geplant. Den Angaben zufolge schlägt der Bund vor, dass auch größere Geschäfte unter Auflagen wieder öffnen können. Außerdem müsse allen Kindern und Jugendlichen bis zu den Sommerferien schrittweise die Rückkehr an den Schulen ermöglicht werden. Großveranstaltungen sollen weiterhin untersagt bleiben. Die Themen Gastronomie, Tourismus und Kultur werden wohl zur Ländersache erklärt. Auch der Neustart im Profifußball wird wohl ein Thema sein. Möglicherweise dürfen die 1. und 2. Bundesliga noch im Mai wieder loslegen.

Wann gibt es Lockerungen in Hamburg?

In Hamburg dauerte es am längsten, bis die Beschlüsse der letzten Bund-Länder-Konferenz umgesetzt wurden. Erst am 5. Mai verkündete Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), dass auch in Hamburg öffentliche und private Spielplätze wieder genutzt werden dürfen - vom 6. Mai an.

Dann dürfen auch Bibliotheken und Museen wieder öffnen, ebenso wie die Außenbereiche von Tierparks und Botanischen Gärten. Auch Gottesdienste können wieder stattfinden.

Außerdem ist seit dem 6. Mai in Hamburg Individualsport im Freien wieder möglich - vorausgesetzt das Abstandsgebot wird gewahrt. Als Beispiele nannte Sportsenator Andy Grote (SPD) Leichtathletik, Wassersport, Tennis und Golf.

Bereits am 4. Mai öffneten sich die Schulen in Hamburg für weitere Klassen. So können Schüler der 4. Klassen an den Grundschulen wieder am Unterricht teilnehmen. Auch die Klassenstufen 6 und 11 der Gymnasien sowie die Klassenstufe 12 der Stadtteilschulen durften am Montag zurückkehren.

Was ist in Niedersachsen geplant?

Auch in Niedersachsen dürfen Spielplätze seit 6. Mai wieder genutzt werden. Allerdings hatte das Land diesen Termin bereits in der Vorwoche genannt. Offen stehen den Bürgerinnen und Bürgern von Mittwoch an auch Tierparks, Museen und Outdoor-Sportanlagen.

Physiotherapie, Ergotherapie, Osteopathie und ähnliche medizinische Fachbehandlungen können jetzt auch wieder wahrgenommen werden, wenn sie nicht von einem Arzt als unaufschiebbar eingestuft worden sind.

Am 4. Mai hatte Niedersachsen einen 5-Stufen-Plan vorgelegt. Darin ist festgehalten, wie und wann man die Corona-Beschränkungen in den Bereichen Handel/Dienstleistungen, Gastronomie/Tourismus, Bildung, Sport/ Freizeit/ Kultur, Veranstaltungen und Privates zurückfahren will. Allerdings sind für die letzten beiden Stufen auf dem Weg zu normalen Verhältnissen noch keine Zeitpunkte genannt.

Die wichtigsten Eckpunkte: Restaurants, Gaststätten, Cafés und Biergärten dürfen in Niedersachsen ab 11. Mai wieder öffnen - mit 50 Prozent ihrer Platz-Kapazitäten. Außerdem müssen Gäste vorher reservieren und ihre Kontaktdaten hinterlegen. Ebenfalls ab 11. März dürfen Touristen wieder nach Niedersachsen kommen - zunächst jedoch nur in Ferienwohnungen oder Häuser und wenn sie mindestens eine Woche lang bleiben. Dauercamper und Besitzer von Zweitwohnungen dürfen diese bereits wieder nutzen.

Auch für den Einzelhandel ist der 11. Mai ein wichtiger Stichtag: dann fallen in Niedersachsen die Verkaufsflächenbeschränkungen weg.

Gute Nachrichten gibt es auch für Eltern noch nicht schulpflichtiger Kinder: Die Notbetreuung wird derzeit ausgebaut. Seit 4. Mai dürfen auch private Betreuer bis zu fünf Kinder aufnehmen. Ab 11. Mai dürfen Tagesmütter und -väter in den Regelbetrieb mit fünf Kindern zurückkehren. Die Kinder dürfen aber aus höchstens drei verschiedenen Haushalten kommen.

"Private" Beschränkungen in Niedersachsen, wie die Maskenpflicht und die Zwei-Personen-Kontaktregel bleiben vorerst bestehen. Sie sollen laut Stufenplan zum 25. Mai neu bewertet werden.

Die Schulen in Niedersachsen haben bereits wieder mit Unterricht begonnen - zunächst aber nur für die Abschluss- und die 4. Klassen. Nach und nach sollen weitere Klassenstufen folgen.

Wie ist die Lage in Schleswig-Holstein?

Wie geplant begannen in Schleswig-Holstein am 21. April die Abitur-Prüfungen. Auch der Unterricht in den Abschlussjahrgängen an Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe ist wieder gestartet. Seit 6. Mai gibt es wieder Vor-Ort-Unterricht für vierte Grundschulklassen und die Abschluss-Jahrgänge des kommenden Schuljahres.



Am 4. Mai traten erste Lockerungen im Tourismus in Kraft: In Schleswig-Holstein gemeldete Zweitwohnungsbesitzer dürfen nun ihre Immobilie wieder selbst nutzen.

Mit begrenzter Teilnehmerzahl dürfen in Schleswig-Holstein inzwischen Gottesdienste wieder durchgeführt werden. Auch Museen, Ausstellungen und Tierparks durften unter Auflagen wieder öffnen, ebenso wie Spielplätze. Kontaktarme Sportarten im Freien sind wieder möglich, wenn zwischen den Sportlern ein Mindestabstand von eineinhalb Metern eingehalten werden kann. Auch Sportgeräte für solche Sportarten wie Fahrräder oder Kanus, dürfen wieder gewerblich verliehen werden.

Aus bloßen touristischen Zwecken nach Schleswig-Holstein zu kommen, ist allerdings weiter verboten und die Gastronomie-Betriebe im Land dürfen auch noch keine Gäste bedienen. Voraussichtlich ab Mitte Mai wird es Lockerungen in Gastronomie und Tourismus geben. Über einen Zeitplan wird diskutiert.

Welche Lockerungen plant Mecklenburg-Vorpommern?

Mecklenburg-Vorpommern hatte früh eine Maskenpflicht eingeführt, war aber auch schnell bei der Öffnung von Spielplätzen und der Streichung der 800-Quadratmeter-Grenze für Geschäfte.

Nun sollen Lockerungen auch für Gastronomie-Betriebe und den Tourismus kommen. Gaststätten dürfen in MV ab 9. Mai öffnen - unter strikten Hygieneauflagen und mit maximal sechs Erwachsenen je Tisch. Ab 18. Mai sollen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen wieder Gäste aufnehmen dürfen. Aber erst zum 25. Mai können auch Touristen aus anderen Bundesländern wieder einreisen. Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper dürfen bereits wieder nach MV kommen - wenn sie die Wohnung oder den Stellplatz als Zweitwohnsitz angemeldet haben.

Der Neustart in den Schulen begann im Nordosten schrittweise am 27. April, die Notfallbetreuung in den Kitas in MV wurde ausgebaut.

Wie setzt Bremen Bund-Länder-Beschlüsse um?

Auch Bremen hatte sich bei der Umsetzung der jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse zunächst zurückgehalten. Erst am 5. Mai verkündete Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD), dass die in der Vorwoche getroffenen Verabredungen jetzt vom Bremer Senat beschlossen wurden. Die entsprechende Rechtsverordnung gelte seit 6. Mai. Demnach dürfen die Spielplätze im Land Bremen unter Auflagen wieder öffnen.

Außerdem werden Zoos, Museen und Gedenkstätten wieder geöffnet. Auch Gottesdienste in Kirchen, Moscheen und anderen Gotteshäusern sind in Bremen ab Mittwoch wieder möglich. Bovenschulte kündigte auch an, dass bei Kindergärten, Kitas und Schulen in der nächsten Woche über weitere Lockerungen gesprochen werden soll.

