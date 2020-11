Stand: 27.11.2020 12:11 Uhr Corona-Karte: Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen

Angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen im Herbst haben sich Bund und Länder am 25. November darauf verständigt, dass die Bundesländer abhängig von der Infektionslage entscheiden, ob sie Maßnahmen lockern oder verschärfen. Lockerungen sollen mit einer Inzidenz von weniger als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche möglich sein, bei einer hohen Inzidenz von über 200 Neuinfektionen sind auch noch schärfere Maßnahmen möglich.

Alle Kreise in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen informieren täglich (oft allerdings nicht am Wochenende) über die Entwicklung der Pandemie vor Ort. Hier erhalten Sie die neuesten Zahlen der Kreise. Sie bilden in der Regel auch die Grundlage für weitere Schutzmaßnahmen vor Ort.

Hotspots: Welche Landkreise haben hohe 7-Tage-Inzidenzwerte?

Welche Regionen Norddeutschlands sind besonders betroffen? Wo ist die Inzidenz eher niedrig? Auf unserer Karte können Sie das Infektionsgeschehen der Landkreise in den fünf norddeutschen Ländern betrachten. Die Zahlen basieren auf den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI). Sie sind am Vortag des jeweils angegebenen Datums ans RKI übermittelt worden. Damit sind sie die jüngsten vergleichbaren Werte, auf die wir automatisiert zugreifen können. Sie sind nicht so aktuell, wie die Zahlen, die die Landkreise auf ihren Seiten veröffentlichen. Die Angaben können also leicht voneinander abweichen.

Um die Werte in den Kreisen zu sehen, fahren Sie mit der Maus über die Landkreise (Desktop) oder tippen Sie auf den entsprechenden Kreis (Smartphone und Tablet):

Deutschland-Karte zeigt Sieben-Tage-Inzidenz in den Landkreisen

Deutschlandweit überschreiten zahlreiche Landkreise den Warnwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von 7 Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz). Eine Übersicht über die aktuelle Lage in Deutschland finden Sie hier:

