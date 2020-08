Stand: 07.08.2020 13:40 Uhr

Besucher-Ansturm auf die Küsten

Der Sommer kommt in diesen Tagen mit 30 Grad und mehr daher. Es wird das bislang heißeste Wochenende des Jahres. Das hochsommerliche Wetter in Norddeutschland führt dazu, dass die Menschen ans Wasser strömen. Vor allem in den Küstenorten und auf den Inseln wird ein Besucher-Ansturm erwartet - einhergehend mit einem hohen Verkehrsaufkommen auf den Straßen.

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen weiterhin Hygiene- und Abstandsregeln beachtet werden. Einige Städte und Gemeinden haben darüber hinaus weitere Maßnahmen ergriffen.

Niedersachsen: Gedränge auf den Fähren

Bereits heute Morgen herrschte zum Beispiel auf den ersten Fähren nach Norderney großes Gedränge. Die Gäste wurden beim Einsteigen auf die Maskenpflicht hingewiesen, an Bord gab es dann allerdings keine Kontrollen mehr. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, hat die Reederei Frisia sogar zusätzliche Schiffe bereitgestellt, um den Ansturm bewältigen zu können.

SH: "Strandampel" und Maskenpflicht

An der schleswig-holsteinischen Ostseeküste sollen die Besucherströme in Scharbeutz, Haffkrug, Niendorf und Timmendorfer Strand mithilfe einer "Strandampel" gelenkt werden. Am Freitagvormittag wurden in Scharbeutz bereits die ersten Strandabschnitte auf "Rot" gesetzt, also gesperrt. Auch in Timmendorfer Strand wurden zwei Abschnitte geschlossen. Die anderen Badeorte stehen kurz vor ihrer Belastungsgrenze. Von Niendorf bis Rettin stehen alle Ampeln auf "Gelb". Das bedeutet, dass dort nur noch wenig Platz für neue Gäste ist. Timmendorfer Strand hat mehr Sicherheitskräfte eingestellt, um die geltenden Corona-Abstandsregeln kontrollieren zu können. Die Gemeinde appellierte zudem an Tagesgäste, gar nicht erst anzureisen.

Einige Ferienorte haben zusätzliche Bestimmungen erlassen, damit Sicherheitsabstände gewährleistet werden können. Zudem gilt die Maskenpflicht etwa in Teilen der Fußgängerzone von Büsum, in einigen Straße von Helgoland, St. Peter-Ording und Sylt. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte Ausflügler dazu aufgerufen, nicht nur an Nord- und Ostsee zu fahren, sondern auch das Binnenland als Ausflugsziel zu nutzen.

MV: Kontrollen am Strand - Sperrungen möglich

Volle Strände werden auch in Mecklenburg-Vorpommern erwartet. Einige Ostseebäder haben Vorkehrungen getroffen:. So werden in Boltenhagen (Kreis Nordwestmecklenburg) die Strände besonders gründlich kontrolliert. DLRG und Strandkorbvermieter werden die Polizei und das Ordnungsamt informieren, sollten sich zu viele Menschen an den Stränden aufhalten. In einem solchen Fall würden einzelne Abschnitte vorübergehend gesperrt, sagte Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne).

Kein Außer-Haus-Verkauf von Alkohol in Hamburg

In Hamburg wird es wie üblich an Elbe und Alster sowie deren Kanälen schnell voll. Ein großes Problem waren bereits zuletzt auch große Menschenansammlungen in den typischen Ausgehvierteln der Hansestadt. Daher gilt dort auch für dieses Wochenende ein Außer-Haus-Verkaufsverbot für Alkohol. Betroffen sind Kioske, Supermärkte, Tankstellen und der sogenannte Gassenverkauf von Alkohol durch Bars oder Lokale auf St. Pauli, in der Schanze und im Bereich Alma-Wartenberg- und Spritzenplatz in Ottensen.

Volle Straßen erwartet - Rückreiseverkehr in den Süden

Aufgrund des Sommerwetters werden auch die Autobahnen und weiteren Straßen in Richtung Küste voll werden, zumal in den meisten Bundesländern noch Schulferien sind - außer in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Wer nach Dänemark reisen möchte, sollte etwas mehr Zeit einplanen, weil an der Grenze Kontrollen möglich sind.

Am Wochenende ist auch mit Rückreiseverkehr zu rechnen, denn in Schleswig-Holstein, Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen enden die Ferien. Folgende Autobahnen sind besonders betroffen:



A1 Puttgarden - Hamburg - Bremen

A2 Dortmund - Hannover - Berlin

A7 Flensburg - Hamburg

A24 Berlin - Hamburg

A31 Emden - Bottrop

