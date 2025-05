Baby bleibt auf Bahnsteig in Neubrandenburg zurück Stand: 05.05.2025 16:30 Uhr Als der Zug vom Bahnhof in Neubrandenburg mit den Eltern abfuhr, blieb ihr Baby im Kinderwagen auf dem Bahnsteig stehen. Das Kind wurde schnell entdeckt. Die Polizei kümmerte sich bis zur Rückkehr der Eltern, die einen Zug zurück nehmen mussten.

Ein Elternpaar hat in Neubrandenburg unfreiwillig seine acht Monate alte Tochter auf einem Bahnsteig zurückgelassen. Nach eigenen Angaben wurden der Mann und die Frau am Sonntagnachmittag im Bahnhof von Neubrandenburg von der Abfahrt ihres Regionalzugs in Richtung Stralsund überrascht, wie die Bundespolizei mitteilte.

Reisender wählte den Notruf

Ein Reisender, der das Geschehen beobachtete, wählte anschließend den Notruf. Bundespolizisten nahmen das in seinem Kinderwagen liegende Kind in Obhut, bis die Eltern rund 45 Minuten später wieder am Bahnhof Neubrandenburg eintrafen. Sie waren in Altentreptow ausgestiegen und mit einem anderen Zug zurückgefahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 05.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte