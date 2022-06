Zu wenig Sauerstoff: Viele tote Fische in der Elbe

Stand: 30.06.2022 08:18 Uhr

Lachsforellen, die am Elbstrand Höhe Wedel angeschwemmt werden. Brassen und Stinte, die mit dem Bauch oben im Hamburger Hafen treiben. Ein kapitaler Stör, der am Ufer der Süderelbe Höhe Moorburg angetrieben wird: In der Elbe und im Hamburger Hafen sterben derzeit Fische in größerer Zahl.