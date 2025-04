Billbrook: Auto fährt gegen Ampelmast - drei Kinder verletzt

Stand: 29.04.2025 18:02 Uhr

Nach einem schweren Verkehrsunfall mit drei verletzten Kindern in Hamburg-Billbrook am Montagabend sind noch viele Fragen offen. In dem Unfallwagen wurde eine Flasche mit Lachgas sichergestellt.