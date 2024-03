Das bietet die neue NDR Hamburg App Nachrichten, Radio und Fernsehen - das bietet die NDR Hamburg App von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal schon lange. Jetzt wurde die App rundum erneuert und durch neue Funktionen erweitert.

Die neuesten Informationen aus Hamburg, ein direkter Draht zum Team von NDR 90,3 und Hamburg Journal, Mitmach-Möglichkeiten bei Programmaktionen und Sendungen, sowie die aktuellen Ausgaben des Hamburg Journal und direkter Zugang zu den Podcasts von NDR 90,3 wie Hamburg Heute, Feel Hamburg, das Hafenkonzert und unser Platt-Angebot. Das alles ist in der neu gestalteten NDR Hamburg noch einfacher zu finden.

Nachrichten aus Hamburg noch übersichtlicher

Die neue NDR Hamburg App punktet durch eine übersichtliche Gestaltung und eine verbesserte Darstellung der Artikel. Sie enthalten jetzt weiterführende Informationen unter den Texten. Außerdem wurden die Möglichkeiten verbessert, Videos und Audios in den Artikeln zu nutzen und sie auch mit anderen Menschen zu teilen. Dafür wurde ein neuer Audio-Player geschaffen. Dieser erscheint oben rechts in der App, wenn ein Audio angehört wird. Mit einem Klick auf das Symbol gelangt man direkt auf den Audiobeitrag. Neu ist auch die Möglichkeit, in jedem Artikel die Schrift zu vergrößern. Eine weitere Verbesserung ist, dass die App den Darkmodus unterstützt, den viele Smartphones bieten. Wird dieser Modus in den Einstellungen des Handys aktiviert, werden alle Texte in weißer Schrift auf schwarzem Grund abgebildet.

Radio im Livestream hören

Die bisherigen Funktionen der App bleiben voll erhalten. NDR 90,3 und das Hamburg Journal in einer App - alle Informationen schnell, verlässlich und verständlich. Eilmeldungen aus unserer Stadt erhalten Sie als Push-Benachrichtigung schnell auf Ihr Smartphone, wenn Sie diese in Ihren Einstellungen aktiviert haben. Ihre Lieblingsmusik gibt es im NDR 90,3 Livestream - egal, wo Sie sind. Dazu aktuelle Videos und das Hamburg Journal jeden Abend ab 19.30 Uhr live - und danach auf Abruf. Und unter dem Menüpunkt "Mitmachen" gelangen Sie auch weiterhin zu unseren attraktiven Verlosungen in der NDR Hamburg App.

So kommen Sie an die neue NDR Hamburg App

Die neue NDR Hamburg App ersetzt die alte App. Wer in seinem Smartphone aktiviert hat, dass Updates von Apps automatisch abgerufen werden, muss gar nichts tun. Das Update erfolgt automatisch. Sollte die App bei Ihnen bis zum 10. März nicht aktualisiert sein, muss das Update manuell im App Store für das jeweilige Betriebssystem erfolgen, um das Angebot weiter nutzen zu können. Die alte App wird nach einer kurzen Übergangszeit nicht mehr mit neuen Nachrichten und Inhalten befüllt. Deshalb ist eine Aktualisierung erforderlich, um weiterhin die aktuellen Nachrichten und Angebote nutzen zu können.

App herunterladen

Die NDR Hamburg App wurde für die gängigen Geräteklassen und verbreiteten Betriebssysteme Android und iOS entwickelt. Die kostenfreie App steht zum Download für Android und iOS in den jeweiligen App-Stores bereit. Die aktuellen Mindestvoraussetzungen für beide Betriebssysteme sind in den beiden App Stores beschrieben.

Ihr direkter Draht ins Studio!

Mit der NDR Hamburg App können Sie das Programm aber nicht nur hören oder sehen, sondern Sie haben auch den direkten Draht zu uns. Mit der Messenger-Funktion ist es möglich, mit uns zu chatten, einen Stau oder einen Unfall zu melden. Darüber hinaus bietet die App Wetter- und Verkehrsinformationen.

Hilfe bei Fragen zur App

In unserem FAQ gibt es Antworten auf viele Fragen zur NDR Hamburg App. Sollten sie weitere Hilfe benötigen, dann rufen Sie uns gerne über die kostenlose Hotline (08000) 903 903 an. Sie können uns auch eine an app.hh@ndr.de oder über den Messenger der App kontaktieren.

