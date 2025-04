Heute neuer Versuch für die Sprengung am Kraftwerk Moorburg Stand: 30.04.2025 09:28 Uhr Nach dem teilweise gescheiterten Sprengversuch im März soll heute das zweite Kesselhaus des ehemaligen Kraftwerkes Moorburg gesprengt werden. Das teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die Sprengung soll zwischen 19.00 und 19.30 Uhr stattfinden.

Ob der Zeitplan so eingehalten werden kann, ist nach Polizeiangaben aber von den vorbereitenden Arbeiten abhängig. Seit Montag werde für die Vorbereitung der Sprengung ein ferngesteuerter Bagger eingesetzt, erklärten die Hamburger Energiewerke am Dienstag. Dadurch sei eine geringere Menge an Sprengstoff erforderlich. Diesmal soll alles etwas kleiner ausfallen, sagte eine Sprecherin der Energiewerke zu NDR 90,3. Eine Detonation an den äußeren Trägern des Kesselhauses soll das Kesselhaus zum Einsturz bringen. Hauptsache sei, das Kesselhaus werde "final zu Boden gebracht".

Keine weitreichenden Absperrungen

Da das Kesselhaus im rückwärtigen Bereich des Baugebiets und damit weiter weg von der Straße liege, falle die Sicherheitszone deutlich kleiner aus als beim ersten Mal. Pendlerinnen und Pendler sowie Anwohnerinnen und Anwohner seien nicht von der Detonation betroffen. Lediglich die Straße Moorburger Schanze werde für den Zeitraum gesperrt. Beim Moorburger Hauptdeich im Bereich der Kattwykbrücke werde zudem die Geschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert, da aufgewirbelter Staub die Sicht einschränken könnte.

Zweites Kesselhaus war stehen geblieben

Eigentlich hätten beide Kesselhäuser des stillgelegten Kraftwerks Moorburg im März gesprengt werden sollen. Beim ersten Kesselhaus lief auch alles wie vorgesehen. Das zweite blieb aber stehen, nichts rührte sich, weil eine der Hauptsprengladungen nicht gezündet hatte. Der nicht detonierte Sprengstoff wurde zunächst geborgen.

Abrissarbeiten laufen schon länger

Bereits seit eineinhalb Jahren laufen die Abrissarbeiten am ehemaligen Kohlekraftwerk Moorburg. Drei Milliarden Euro hatte das einst modernste und effektivste Steinkohlekraftwerk in Deutschland gekostet. Im November war bereits der markante, 140 Meter hohe Doppel-Schornstein gesprengt worden.

Künftig Elektrolyseur an gleicher Stelle

Mitte des Jahres sollen die ersten freigeräumten Flächen des ehemaligen Kraftwerks Moorburg dann übergeben werden, damit dort mit dem Bau eines Elektrolyseurs begonnen werden kann. Die Anlage soll von 2027 an dann sogenannten grünen Wasserstoff produzieren - also Wasserstoff, der mithilfe von umweltfreundlich erzeugtem Strom hergestellt wird.

Nicht alles wird abgerissen

Teile der bestehenden Infrastruktur und der Anlagen können laut Wirtschaftsbehörde künftig für die Wasserstofferzeugung genutzt werden. So bleiben etwa die Anlagen zur Wasseraufbereitung sowie das Werkstatt- und Lagergebäude erhalten. Der bereits vorhandene Anschluss an das Höchstspannungsnetz, über den der Elektrolyseur künftig mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgt wird, wird umgebaut und verlegt.

