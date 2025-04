Hamburger Schuhhändler Görtz schließt Stammhaus in der Innenstadt Stand: 30.04.2025 15:23 Uhr Der Hamburger Schuhhändler Görtz musste sein Stammhaus in der Innenstadt räumen. Am Mittwoch soll die Übergabe der Ladenflächen an den Vermieter stattfinden. Wer in die Räume an der prominenten Ecke Spitalerstraße/Mönckebergstraße einzieht, ist noch unklar.

Nach fast 40 Jahren geht nun eine Ära zu Ende. Görtz hatte das Stammhaus in der Innenstadt in den 1980er-Jahren eröffnet. Nach Angaben des Vermieters soll in die Räume wieder ein Mieter aus dem Einzelhandelsbereich einziehen. Demnach habe es auch bereits erste Gespräche gegeben. Bis dort aber wieder ein Geschäft eröffnen wird, könne es möglicherweise noch rund ein halbes Jahr dauern.

Zwei Insolvenzen innerhalb von kurzer Zeit

Der Hamburger Schuhhändler Görtz war zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit in finanzielle Schieflage geraten. Das Insolvenzverfahren war im Januar beantragt worden. Am Mittwoch sollte auch die Görtz-Filiale im Elbe-Einkaufszentrum an den Vermieter übergeben werden. "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden nun auf andere Görtz-Läden in Hamburg und Norddeutschland verteilt", sagte ein Sprecher des vorläufigen Insolvenzverwalters.

In Hamburg gibt es momentan nur noch zwei Görtz-Filialen: in der Europa Passage und im Mercado in Altona.

