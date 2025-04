Ab Freitag neue Baustelle an den Elbbrücken in Hamburg Stand: 29.04.2025 06:23 Uhr Ab Ende der Woche wird es auf den Elbbrücken in Hamburg für den Autoverkehr stadteinwärts ein halbes Jahr lang noch enger. Dort sind dringende Sanierungsarbeiten fällig.

Die Neue Elbbrücke ist das Haupt-Einfallstor zur Hamburger Innenstadt aus Richtung Harburg, Wilhelmsburg und von den Autobahnen 1 und 255. Doch mehr als 15 Jahre nach der letzten Sanierung ist das Bauwerk über die Norderelbe marode. Die Schäden an den Übergängen der Fahrbahnteile seien vergleichbar mit denen an der Hochstraße Elbmarsch an der Süd-Ausfahrt des Elbtunnels, heißt es in einem Behördenpapier.

Verkehr wird über Busspur geführt

Die dringenden Reparaturen sollen nun in diesem und im kommenden Sommer stattfinden. In diesem Jahr wird bis Ende Oktober an der Fahrtrichtung stadteinwärts gearbeitet. Mindestens drei Spuren sollen dabei immer geöffnet bleiben. Das gelingt, weil der Verkehr zeitweise über die beiden Busspuren in der Brückenmitte geführt wird. Die Ausfahrt zur Hafencity bleibt aber während der Arbeiten gesperrt.

