US-Zollpolitik bereitet Hamburgs Reederei Hapag-Lloyd Sorgen

Stand: 30.04.2025 16:49 Uhr

Die Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd hat in den ersten Monaten des Jahres mehr Geld verdient als im Vorjahreszeitraum - vor allem, weil sie mehr Container befördert hat. In die Zukunft blickt das Unternehmen nicht ganz so positiv.