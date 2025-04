Hamburger Polizei sucht Zeugen nach Leichenfund in Altona Stand: 30.04.2025 13:15 Uhr Dieser Hamburger Fall ist weiter ungeklärt: Ende November war in einer Wohnung in Altona-Nord eine junge Mutter tot aufgefunden worden. Jetzt, fünf Monate später, geht die Polizei mit einem Foto der Toten an die Öffentlichkeit.

Weil alle bisherigen Ermittlungsansätze keinen Erfolg brachten, haben die Ermittler und Ermittlerinnen jetzt ein Foto der 34-Jährigen veröffentlicht. Sie war in ihrer Wohnung in der Susanne-von-Paczensky-Straße tot in einem Schrank gefunden worden, eingewickelt in Tücher. Zunächst war unklar, wie die Frau ums Leben kam.

Leichnam lag schon zwei Wochen in der Wohnung

Nach der Obduktion stand fest, dass sie getötet wurde. Wie genau, darüber schweigt die Polizei. Klar ist mittlerweile: Als der Leichnam Ende November entdeckt wurde, lag die 34-Jährige bereits rund zwei Wochen tot in der Wohnung.

Polizei hofft auf Zeugenaussagen

Die Mordkommission hofft jetzt auf neue Hinweise aus der Bevölkerung. Damit sollen die Lebensumstände der Frau geklärt werden. Es geht beispielsweise um die Frage, zu wem sie in den Tagen vor ihrem Tod möglicherweise noch Kontakt hatte? Oder wen die 34-Jährige kennengelernt und in ihre Wohnung gelassen hat?

Zeuginnen und Zeugen können sich beim Hinweistelefon unter der Telefonnummer 040 / 4286-56789 oder bei jeder Polizeidienststelle melden.

