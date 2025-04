Arbeiter von ICE in Hamburg lebensgefährlich verletzt Stand: 29.04.2025 16:31 Uhr Im Bahnverkehr in Hamburg hat es am Dienstagmittag und -nachmittag massive Einschränkungen gegeben. Der Regional- und Fernverkehr vom Hauptbahnhof in Richtung Süden war zwischenzeitlich komplett unterbrochen. Grund war ein Unfall am Gleis.

Ein Mann hatte in Wilhelmsburg am Mittag im Bereich der Gleise gearbeitet. Beim Überqueren der Schienen wurde er dabei von einem vorbeifahrenden ICE gestreift und lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben der Bundespolizei erlitt der Arbeiter Beinbrüche und Verletzungen am Oberkörper.

ICE hielt auf der Strecke - Fahrgäste unverletzt

Ein Großaufgebot der Feuerwehr raste zum Unfallort. Der mit 160 Reisenden besetzte ICE von Hamburg nach Zürich hielt auf der Strecke. In dem Zug wurden keine Fahrgäste verletzt. Der Zugführer erlitt einen Schock.

S-Bahnen fuhren zeitweise nur bis Hammerbrook

Der Zugverkehr wurde wegen des Unfalls unterbrochen. Zunächst war auch die S-Bahn betroffen, die aber seit 15 Uhr wieder auf der ganzen Linie fährt. Zwischenzeitlich gab es keinen S-Bahn-Verkehr zwischen den Haltestellen Hammerbrook und Harburg Rathaus.

Nachdem der Zugführer abgelöst wurde, konnte auch der ICE seine Fahrt fortsetzen und die Strecke von Hamburg Richtung Süden wieder freigegeben werden.

