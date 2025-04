Getötete Schriftstellerin auf Hausboot in Hamburg: Todesursache klar Stand: 29.04.2025 09:10 Uhr In Hamburg-Moorfleet ist in der vergangenen Woche auf einem Hausboot die Leiche einer bekannten Schriftstellerin gefunden worden. Nach der Obduktion ist jetzt die Todesursache bekannt.

Nach Angaben der Polizei steht jetzt fest, dass die 58-Jährige nicht wie zunächst vermutet erschossen wurde, sondern laut Obduktion durch stumpfe Gewalteinwirkung starb.

Taucher suchten in Moorfleet nach Tatwaffe

Angehörige hatten die Frau am Dienstagmorgen der vergangenen Woche tot auf ihrem Hausboot am Holzhafenufer in Moorfleet gefunden. Die Polizei rückte unter anderem mit Taucherinnen und Tauchern an, die in der Alten Dove-Elbe nach einer möglichen Tatwaffe suchten.

Polizei sucht Zeugen

Die Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar. Die Polizei sucht weiter Zeuginnen und Zeugen, die am Holzhafenufer in Moorfleet etwas beobachtet haben. Sie ermittelt auch im familiären Umfeld der Getöteten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.04.2025 | 08:00 Uhr