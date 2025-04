Turniersieg zum 28. Geburtstag: Zverev triumphiert in München Stand: 20.04.2025 14:54 Uhr Alexander Zverev hat seinen ersten Turniersieg im Jahr 2025 auf der ATP-Tour gefeiert. Der Tennis-Olympiasieger von 2021 setzte sich im Finale der Sandplatzveranstaltung in München gegen den US-Amerikaner Ben Shelton mit 6:2, 6:4 durch.

Der Hamburger machte sich damit selbst das schönste Geburtsgeschenk: Er wurde am Ostersonntag 28 Jahre alt. Mit seinem dritten Sieg beim Turnier in der bayerischen Landeshauptstadt zog Zverev mit Rekordchampion Philipp Kohlschreiber gleich und beendete zugleich seine monatelange Formkrise.

Deutschlands Nummer eins war nach seinem Einzug ins Endspiel der Australian Open in Melbourne zu Jahresbeginn bei seinen weiteren Starts nicht über das Viertelfinale hinausgekommen.

Zverev nimmt Shelton direkt den Aufschlag ab

Zverev knüpfte im Finale gegen den an Nummer zwei gesetzten Shelton sofort an seine überzeugende Vorstellung am Vortag gegen Fabian Marozsan an. Den Ungarn hatte er in der Vorschlussrunde mit 7:6 (7:3), 6:3 bezwungen. Im zweiten Duell seiner Laufbahn mit dem US-Amerikaner gelang dem Hamburger sofort ein Break.

Das brachte dem 28-Jährigen, der in München schon zuvor selbstbewusster als in den vergangenen Wochen aufgetreten war, zusätzliche Ruhe. Zverev agierte sehr konzentriert, breakte Shelton bei eigener 4:2-Führung ein zweites Mal und sicherte sich kurz darauf den ersten Satz nach 33 Minuten.

Hamburger auch im zweiten Satz hochkonzentriert

Durchgang zwei begann wie der erste: mit einem Break von Zverev. Der Hamburger hatte nun alle Trümpfe in der Hand. Zumal er sich auf seinen Aufschlag verlassen konnte. Der Service war bereits im ersten Satz neben seinen Grundlinienschlägen das große Plus des 28-Jährigen gewesen. Zudem profitierte er immer wieder von leichten Fehlern von Schelton. Der US-Amerikaner agierte ausgerechnet im Endspiel nicht auf seinem Topniveau.

Der 22-Jährige wusste sich im zweiten Abschnitt zwar zu steigern und war bei 3:4-Rückstand einem Break bei 30:30 nah. Doch Zverev fand an diesem Nachmittag auch in für ihn kritischen Phasen immer die richtigen Lösungen. Nach 1:11 Stunden verwandelte der Hamburger seinen ersten Matchball und riss danach befreit und glücklich die Arme in die Höhe.

