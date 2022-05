Winternotprogramm für Obdachlose in Hamburg beendet Stand: 02.05.2022 09:27 Uhr In Hamburg ist das Winternotprogramm für Obdachlose ausgelaufen. Wegen der Corona-Pandemie war die Laufzeit um einen Monat bis Ende April verlängert worden.

Rund 1.030 Übernachtungsplätze hatte die Stadt im Rahmen des Winternotprogramms angeboten. Die Sozialbehörde schätzt, dass zwischen 2.000 und 3.000 obdachlose Menschen das Angebot genutzt haben. Genaue Zahlen können sie nicht nennen, weil die Übernachtenden keine Namen angeben oder Papiere vorzeigen müssten, heißt es. Laut Behörde waren in keiner Nacht alle Betten voll belegt.

Im November beginnt das nächste Winternotprogramm

2020 und 2021 hatte die Stadt 730 Obdachlose aus dem Winternotprogramm in städtische Wohnunterkünfte vermittelt. Zahlen für den vergangenen Winter kann die Sozialbehörde noch nicht vorlegen. Im November beginnt das nächste Winternotprogramm.

Pik As steht ganzjährig zur Verfügung

Unabhängig vom Winternotprogramm gibt es die ganzjährig zur Verfügung stehende Übernachtungsstätte Pik As in der Neustadt mit 330 Plätzen und die Notübernachtungsstätte für Frauen in der Hinrichsenstraße in Hohenfelde mit bis zu 60 Plätzen. Eine Übersicht über Hilfen für Obdachlose in Hamburg gibt es im Internet unter www.hamburg.de/obdachlosigkeit.

