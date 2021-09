Theaterzentrum Wiese in Hamburg-Barmbek eröffnet Stand: 29.09.2021 15:48 Uhr Hamburgs neues Theaterzentrum Wiese in Barmbek ist jetzt offiziell eröffnet. Auf dem Gelände einer ehemaligen Eisengießerei am Wiesendamm sind mehrere Probe- und Veranstaltungsräume entstanden.

Jede Menge Freiraum für die freien Künste in der Wiese: Es gibt Proberäume in verschiedenen Größen, geeignet für Tänzerinnen und Tänzer, Sängerinnen und Sänger, Artistinnen und Artisten sowie Schauspielerinnen und Schauspieler.

Wiese soll Anziehungspunkt für die Nachbarschaft werden

Für Kultursenator Carsten Brosda (SPD) ist das eine Besonderheit. Wo doch in Hamburg ansonsten jeder Quadratmeter eher mit Wohnungen nachverdichtet wird.

Die Betreiber wünschen sich, dass die Wiese auch zum Anziehungspunkt der gesamten Nachbarschaft wird. Die Räume stehen allen offen - zum Beispiel auch für Sportkurse.

Teil einer Barmbeker Kulturmeile

Rund zehn Jahre haben die Macher für das Projekt gekämpft. Jetzt ist es Teil einer neuen Barmbeker Kulturmeile. Direkt nebenan haben sich das junge Schauspielhaus und die Theaterakademie angesiedelt. Ab 2025 kommt noch die Verwaltung in der Nachbarschaft dazu. Das Bezirksamt Hamburg-Nord zieht von Eppendorf in einen Neubau am Wiesendamm.

AUDIO: Wiese: Theaterzentrum in Barmbek eröffnet (1 Min) Wiese: Theaterzentrum in Barmbek eröffnet (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.09.2021 | 16:00 Uhr