Tausende bei linken Demos am 1. Mai in Hamburg Stand: 01.05.2022 19:38 Uhr Linke und linksextreme Gruppen haben für Sonntag zu drei größeren Demonstrationen in Hamburg aufgerufen. Den Anfang machte eine Kundgebung, die von der Hafencity in die Innenstadt zog.

Rund 2.000 Menschen folgten dem Protestzug des Bündnisses "Wer hat, der gibt", der von der Elbphilharmonie durch die Innenstadt bis zur Warburg Bank an der Binnenalster lief. Das Bündnis fordert unter anderem mehr soziale Gerechtigkeit in Krisenzeiten. Corona und der Krieg in der Ukraine hätten dazu geführt, dass die Wohlhabendsten des Landes ihr Vermögen vergrößern konnten, sagte ein Sprecher. Gleichzeitig würden viele Menschen in Deutschland unter steigenden Lebenshaltungskosten und hohen Mieten leiden.

"Wer nicht gibt, wird enteignet"

Die Reichsten des Landes sollten deshalb für die Kosten der Krisen bezahlen. In Sprechchören wurde "Wer hat, der gibt. Wer nicht gibt, wird enteignet" skandiert. Auch die Initiative "Hamburg enteignet" lief mit. Wohnen sei ein Grundbedürfnis und keine Ware, meinten die Aktivisten und Aktivistinnen. Der Demonstrationszug wurde von starken Polizeikräften begleitet, Zwischenfälle gab es nicht.

1.500 Menschen zogen vom Berliner Tor nach Barmbek

Am Nachmittag startete am Berliner Tor eine weitere Kundgebung: Nach Polizeiangaben zogen 1.500 Demonstrierende in Richtung Barmbek. Zu der Demonstration aufgerufen hatte der vom Verfassungsschutz als gewaltorientiert eingestufte Rote Aufbau Hamburg. Angemeldet waren 500 Teilnehmende. Die Route durch Dulsberg, Eilbek, Wandsbek und Barmbek-Nord war mehr als 10 Kilometer lang. Der Zug wurde von starken Polizeikräften begleitet, es blieb friedlich.

Demo auch in Wilhelmsburg

Am Abend versammelten sich außerdem etwa 650 Demonstrierende in Wilhelmsburg. Das Bündnis "Schwarz-Roter 1. Mai" hatte unter dem Motto "Verboten gut - Anarchismus in die Offensive" zu einer Kundgebung aufgerufen. Kurz nach Beginn stoppte die Polizei den Protestzug auf, weil Pyrotechnik gezündet wurde.

Polizei mit Hundertschaften im Einsatz

Die Polizei wollte über das Wochenende mit mehreren Hundertschaften im Einsatz sein. Sie gehe von einem insgesamt gewaltfreien Verlauf aus, sagte Sprecherin Sandra Levgrün. Dabei sei aber nicht auszuschließen, dass es zu Ordnungswidrigkeiten oder vereinzelt auch zu Straftaten wie das Zeigen verbotener Symbole, das Abbrennen von Pyrotechnik oder auch zu kurzfristigen Blockaden kommen könne.

Eine Demonstration am Samstagabend mit rund 550 Teilnehmenden im Schanzenviertel war friedlich verlaufen. Zum ersten Mal nach zwei Pandemie-Jahren gelten keine Corona-Regeln für die Demonstrationen am 1.-Mai-Wochenende. Zu den Kundgebungen der Gewerkschaften kamen am Sonntag mehr als 6.000 Menschen.

