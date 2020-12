Schwerer Unfall legt Verkehr in der Innenstadt lahm Stand: 02.12.2020 10:19 Uhr Ein schwerer Unfall hat am Mittwoch den Verkehr in der Hamburger Innenstadt teilweise lahmgelegt. Am Glockengießerwall waren am frühen Morgen drei Autos zusammengestoßen.

Die vielbefahrene Kreuzung an der Lombardsbrücke wurde gesperrt. Der Bereich war von Trümmerteilen übersät. Der Aufprall war so stark, dass bei einem Auto der Motorblock herausgerissen wurde. Der mutmaßliche Verursacher wurde schwer verletzt und im Wagen eingeklemmt. Zwei weitere Autofahrer kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser.

Laut Polizei war der Mann um kurz vor 6.30 Uhr offenbar bei Rot abgebogen und mit einem zweiten Wagen zusammengestoßen. Ein drittes Auto raste in die Unfallstelle. Der Wallringtunnel war zeitweise gesperrt, ebenso die Lombardsbrücke Richtung Hauptbahnhof.

