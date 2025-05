Neue Elbbrücke in Hamburg wird bis Ende Oktober saniert Stand: 02.05.2025 06:48 Uhr Auf der Neuen Elbbrücke in Hamburg wird es für den Autoverkehr stadteinwärts ein halbes Jahr lang eng. Dort sind dringende Sanierungsarbeiten fällig.

Die Neue Elbbrücke ist das Haupt-Einfallstor zur Hamburger Innenstadt aus Richtung Harburg, Wilhelmsburg und von den Autobahnen 1 und 255. Doch mehr als 15 Jahre nach der letzten Sanierung ist das Bauwerk über die Norderelbe marode. Zwischen der Veddel und Rotenburgsort müssen stadteinwärts Fahrbahnelemente saniert werden. Deshalb werden die Fahrspuren verschwenkt und die Ausfahrt zur Hafencity gesperrt.

Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) sagte NDR 90,3, die Sanierung der Elbbrücken sei "dringend fällig". Die Konstruktion stehe seit Jahrzehnten unter schwerer Belastung. Täglich würden 100.000 Fahrzeuge die Brücken nutzen.

Verkehr wird über Busspur geführt

Die dringenden Reparaturen sollen nun in diesem und im kommenden Sommer stattfinden. In diesem Jahr wird bis Ende Oktober an der Fahrtrichtung stadteinwärts gearbeitet. Mindestens drei Spuren sollen dabei immer geöffnet bleiben. Das gelingt, weil der Verkehr zeitweise über die beiden Busspuren in der Brückenmitte geführt wird.

