Jetzt live: Gedenkfeier in Neuengamme mit Überlebenden Stand: 03.05.2025 16:49 Uhr Vor 80 Jahren wurden überlebende Häftlinge des KZ Neuengamme befreit. Zur Stunde findet aus diesem Anlass eine große Gedenkveranstaltung für die etwa 100.000 Häftlinge und die mehr als 40.000 Toten statt. NDR.de überträgt die Veranstaltung im Livestream.

Zur Begrüßung sprach der Historiker Oliver von Wrochem, der die KZ-Gedenkstätte in Neuengamme leitet und Vorsitzender der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte ist. Anschließend richtete Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sein Grußwort an die Gäste.

Die Gedenkfeier findet auf dem Gelände der Gedenkstätte in Neuengamme im ehemaligen Klinkerwerk des Konzentrationslagers mit anschließender Kranzniederlegung statt. Unter den Teilnehmenden und Gästen der Veranstaltung sind viele Angehörige ehemaliger Häftlinge aus mehreren Ländern.

Überlebende nimmt an Gedenkveranstaltung teil

Mit Helga Melmed, die heute in den USA lebt, ist auch eine Überlebende dabei. Sie wurde 1928 in Berlin in eine jüdische Familie geboren und ab dem Alter von 13 Jahren in verschiedene Konzentrationslager gebracht. Eines davon war das Neuengammer Außenlager Poppenbüttel. Bei der Gedenkstunde hält sie die Hauptrede.

Über 40.000 Menschen starben in Neuengamme

Im KZ Neuengamme und seinen 85 Außenlagern waren nach Angaben der Gedenkstätte mehr als 100.000 Menschen inhaftiert worden. Mindestens 42.900 von ihnen kamen ums Leben. Der 3. Mai 1945 bedeutete für die Überlebenden die Befreiung aus der Gewalt der SS, der sogenannten Schutzstaffel, der Organisation im Nationalsozialistischen Staat, die die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden maßgeblich plante und durchführte und die die Konzentrationslager betrieb.

Am Tag der Befreiung starben jedoch fast 7.000 Häftlinge bei einem britischen Luftangriff auf Schiffe in der Lübecker Bucht. Die SS hatte die Gefangenen an Bord der "Cap Arcona" und der "Thielbek" gebracht. Was mit ihnen geschehen sollte, ist nicht geklärt. Ebenfalls am 3. Mai 1945 besetzten britische Truppen nach Verhandlungen kampflos Hamburg.

Schlagwörter zu diesem Artikel NS-Zeit Hamburger Geschichte