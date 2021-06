Osdorfer Born verliert letzte Bank-Filiale Stand: 26.06.2021 08:53 Uhr Im Osdorfer Born schließt die Hamburger Sparkasse (Haspa) die letzte Bank-Filiale der Siedlung. Kritik daran kommt aus der Bezirkspolitik.

11.000 Menschen wohnen in der Hochhaussiedlung Osdorfer Born, darunter besonders viele Ältere und solche mit wenig Einkommen. Online-Banking sei hier weniger verbreitet, sagt der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Oliver Schmidt. Er will die Schließung der Haspa-Filiale im Borncenter verhindern und ärgert sich: "Gerade die Menschen im Osdorfer Born brauchen ihre Haspa." Es gebe keine Bank-Alternative, anders als in Blankenese, wo sich ein Proteststurm gegen die Schließung der Postbank erhob.

Sparkasse verweist auf neue Nachbarschafts-Filiale

Die Hamburger Sparkasse erklärt, dass die Filiale vermutlich im April schließt. Es bleibe aber ein Geldautomat. Gleichzeitig werde in der Luruper Hauptstraße der Neubau einer Nachbarschafts-Filiale fertig. Sie wird gut anderthalb Kilometer entfernt sein. Sozialdemokrat Schmidt hält dagegen: Für den Bus hin und zurück müsse man 4 Euro 80 zahlen. Er bittet nun das Bezirksamt Altona, bei der Haspa einzuschreiten.

AUDIO: Sparkasse schließt letzte Bank-Filiale am Osdorfer Born (1 Min) Sparkasse schließt letzte Bank-Filiale am Osdorfer Born (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.06.2021 | 12:00 Uhr