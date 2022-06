Heute Warnstreik in den deutschen Seehäfen Stand: 23.06.2022 00:01 Uhr Das hat es seit Ende der 70er-Jahre nicht mehr gegeben: In Hamburg sind alle Hafenbeschäftigten heute zu einem 24-Stunden-Warnstreik aufgerufen. Gestreikt werden soll nach dem Willen der Gewerkschaft ver.di auch in Emden, Bremerhaven, Bremen, Brake und Wilhelmshaven.

Im Hamburger Hafen stehen voraussichtlich alle Kräne still. Unklar ist, ob heute überhaupt ein Container bewegt wird auf den Terminals. Das bedeutet, dass die Fahrpläne der Linienreedereien noch mehr durcheinander kommen, schon jetzt ist quasi kein einziges Schiff mehr pünktlich. In der Hamburger Innenstadt dürfte es voll werden: Ab 9 Uhr wollen mehrere Tausend Hafenarbeiter von der Hafencity aus über den Jungfernstieg zum Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof ziehen.

Ver.di: Angebot der Arbeitgeber "völlig unzureichend"

Am Dienstag war die vierte Runde der Tarifverhandlungen abgebrochen worden. "Das von den Arbeitgebern in der vierten Verhandlungsrunde vorgelegte Angebot ist völlig unzureichend. Es hat keine substanzielle Verbesserung zum vorherigen Angebot gebracht, sondern sich als klassische Mogelpackung entpuppt", sagte ver.di-Verhandlungsführerin Maya Schwiegershausen-Güth.

Verband der Seehafenbetriebe: Warnstreik nicht verhältnismäßig

Der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) hatte nach eigenen Angaben eine Lohnerhöhung bis zu 11 Prozent vorgeschlagen, ver.di fordert dagegen bis zu 14 Prozent für die rund 12.000 Beschäftigten in den 58 tarifgebundenen Betrieben. Außerdem gibt es Streit darüber, wie lange der Tarifvertrag gelten soll. Ver.di will nur ein Jahr Laufzeit, die Arbeitgeber setzen auf eine Laufzeit von mindestens anderthalb Jahren. Der angekündigte 24-stündige Warnstreik sei nicht verhältnismäßig, sagte ZDS-Verhandlungsführerin Ulrike Riedel.

Dutzende Schiffe warten in der Nordsee

Bereits vor der dritten Verhandlungsrunde hatten Hafenarbeiterinnen und -arbeiter erstmals seit Jahrzehnten mit einem Warnstreik für mehrere Stunden die Abfertigung von Schiffen weitgehend lahmgelegt. Durch den Warnstreik am Donnerstag dürfte der Schiffsstau in der Nordsee noch einmal deutlich wachsen. Schon jetzt warten dort etwa 30 Schiffe auf einen Platz im Hafen.

