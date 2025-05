Nach gescheiterter Kanzler-Wahl: Merz will heute nochmal antreten Stand: 06.05.2025 14:20 Uhr CDU-Chef Friedrich Merz ist bei der Kanzlerwahl im Bundestag im ersten Wahlgang gescheitert. Er erhielt in geheimer Abstimmung 310 Ja-Stimmen und damit sechs weniger als die absolute Mehrheit von 316. Noch heute soll es einen zweiten Wahlgang im Bundestag geben.

Damit hat wohl kaum einer gerechnet: CDU-Chef Friedrich Merz hat im ersten Wahlgang bei der Kanzlerwahl keine Mehrheit erreicht. Es ist ein bisher einmaliger Vorgang in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Noch nie ist nach einer Bundestagswahl und erfolgreichen Koalitionsverhandlungen ein designierter Kanzler bei der Wahl im Bundestag gescheitert.

Das Grundgesetz regelt diesen Fall in Artikel 63. Der Bundestag hat nun 14 Tage Zeit, mit der Kanzlermehrheit einen Bundeskanzler zu wählen. Innerhalb dieser Frist sind beliebig viele Wahlgänge möglich. Gibt es auch danach keine absolute Mehrheit, reicht in einer dritten Wahlphase die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Abgeordneten. Der zweite Wahlgang soll um 15.15 Uhr stattfinden.

Weitere Informationen Liveblog: Zweiter Durchgang der Kanzlerwahl noch heute CDU-Chef Friedrich Merz will sich am Nachmittag erneut zur Wahl stellen. Dies kündigte SPD-Chef Lars Klingbeil an. Die Entwicklungen im Liveblog bei tagesschau.de. extern

Weil: "Belastung für unsere Demokratie"

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zeigte sich "sehr besorgt" über die gescheiterte Kanzlerwahl. Die fehlenden Stimmen für Merz seien "gerade in der aktuellen Situation eine Belastung für unsere Demokratie", sagte Weil. "Wechselseitige Vorwürfe helfen dabei nicht weiter." Auf allen Abgeordneten der beiden potenziellen Regierungsfraktionen aus Union und SPD liege jetzt eine große Verantwortung, so Weil. "Unser Land braucht eine handlungsfähige Regierung, und zwar schnell."

Schwesig setzt auf die zügige Bildung einer neuen Bundesregierung

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig setzt trotz des vorläufigen Scheiterns der Kanzlerwahl auf eine zügige Bildung einer neuen Bundesregierung. "Ich finde das, was heute passiert, ist unverantwortlich", sagte die SPD-Politikerin.

Videos 1 Min Nichtwahl von Merz: So reagiert Manuela Schwesig Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zeigte sich enttäuscht nach dem gescheiterten ersten Wahlgang im Bundestag. 1 Min

Als Ministerpräsidentin eines ostdeutschen Bundeslands wisse sie, wie schwer es gerade vor Ort sei. In den letzten Tagen sei intensiv dafür gearbeitet worden, eine gute, stabile Regierung bilden zu können und den Menschen Antworten geben zu können. Schwesig war auf SPD-Seite an den Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU beteiligt.

Wadephul: Merz "politisch nicht beschädigt"

Der designierte Außenminister Johann Wadephul aus Schleswig-Holstein sieht Friedrich Merz nach eigenen Worten nicht politisch beschädigt. "Es hat doch schon zahlreiche Wahlgänge von Ministerpräsidenten in ganz Deutschland gegeben, wo es im ersten Wahlgang nicht gereicht hat. Auch in anderen Staaten ist das schon passiert. Und wer redet heute noch darüber, ob es im ersten oder zweiten Wahlgang geklappt hat", sagte der CDU-Politiker. Am Ende sei die Wahl eine Gewissensentscheidung, die sei "bedauerlicherweise so ausgefallen, wie sie ausgefallen ist".

Weitere Informationen Merz bei Kanzlerwahl heute gescheitert - Prien und Wadephul auf Halt Beide Schleswig-Holsteiner sollten heute in Berlin neue Bundesminister werden. Doch Kanzlerkandidat Merz erhielt zu wenig Stimmen. mehr

Midyatli: "Kein guter Tag in der deutschen Politik"

Für die Landesvorsitzende der SPD Schleswig-Holstein und SPD-Bundesvize, Serpil Midyatli, gehöre die gescheiterte Wahl von Merz im ersten Wahlgang zu den historischen Ereignissen in Deutschland, die man lieber nicht miterleben möchte. "Das ist kein guter Tag in der deutschen Politik", sagte Midyatli. "Ich gehe davon aus, dass sich jetzt die Fraktionsspitzen auf ein Verfahren einigen, um zügig die Regierungsbildung anzugehen." Sie sei kein Fan einer Koalition mit der Union, "aber wir haben uns parteiübergreifend gemeinsam auf diesen Weg gemacht, um dieses Land weiter stabil und verlässlich regieren zu können", so die SPD-Politikerin weiter.

CDU SH: Abstimmungsverhalten "der Weltlage nicht angemessen"

Lukas Kilian, Generalsekretär der CDU in Schleswig-Holstein nannte das Abstimmungsverhalten der Bundestagsabgeordneten im Gespräch mit NDR SH "verantwortungslos, geschichtsvergessen und der Weltlage nicht angemessen".

Hamburgs CDU-Landes- und Fraktionschef Dennis Thering sieht im Scheitern seines Bundesvorsitzenden Friedrich Merz bei der Kanzlerwahl eine schwere Belastung für die Demokratie. "Dass bei der Wahl des Bundeskanzlers die erforderliche Mehrheit verfehlt wurde, ist ein beispielloser Vorgang für unser Land und spielt mit Sicherheit den falschen Kräften in die Hände." In Zeiten großer Unsicherheit sei dies "das völlig falsche Signal", sagte Thering.

Günther: Starker Zusammenhalt in der Koalition nötig

Vor der gescheiterten Wahl hatte sich Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) auf NDR Info noch optimistisch gezeigt. Er sprach von einer "riesengroßen Aufgabe" für Friedrich Merz mit der schwarz-roten Koalition, wieder Vertrauen in die Politik zurückzugewinnen.

"Die politischen Ränder haben Zuwachs, weil Menschen immer weiter auch enttäuscht sind von politischen Entscheidungen, sicherlich von der Ampel auch in den letzten vier Jahren enttäuscht worden sind", sagte Günther. Union und SPD seien zum Regierungserfolg auch deshalb verdammt, um erfolgreich gegen "die Bedrohung von Demokratiefeinden" der AfD vorzugehen. Dafür sei unbedingt starker Zusammenhalt in der Koalition nötig.

AUDIO: Günther: Merz muss Vertrauen in die Politik zurückgewinnen (8 Min) Günther: Merz muss Vertrauen in die Politik zurückgewinnen (8 Min)

"Wir müssen die Menschen nicht nur von unserer Politik überzeugen, sondern auch davon, dass in einer Demokratie die Dinge auch schnell und gut geregelt werden können. Das schafft Vertrauen. Und dann bin ich sehr, sehr sicher, dass die Wahl 2029 auch wieder ganz anders ablaufen wird und die AfD wieder auf Normalmaß zurechtgestutzt wird."

Koalitionsvertrag unterschrieben: Fünf Minister aus dem Norden

Gestern hatten Union und SPD ihren Koalitionsvertrag unterschrieben. Zuvor hatte die SPD ihre Minister bekannt gegeben - darunter auch drei Norddeutsche. Neben Boris Pistorius als Verteidigungsminister sind Lars Klingbeil als Finanzminister und Vizekanzler und Reem Alabali-Radovan als Entwicklungsministerin vorgesehen.

Eine Woche zuvor hatte die CDU bereits ihre Personalien für die Ministerposten der künftigen Bundesregierung benannt. Neben Johann Wadephul als Außenminister ist Karin Prien als Bildungsministerium vorgesehen. Sie hatte zuvor das gleiche Amt in der schleswig-holsteinischen Landesregierung inne. Damit sind ebenfalls zwei CDU-Politiker aus Norddeutschland im Kabinett vertreten.

Olaf Scholz bereits mit großem Zapfenstreich verabschiedet

Gestern Abend war Bundeskanzler Olaf Scholz bereits mit einem großen Zapfenstreich verabschiedet worden. Auf Bitten des Bundespräsidenten ist er nun verpflichtet, die Amtsgeschäfte so lange weiterzuführen, bis dieser einen Nachfolger ernannt hat.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 06.05.2025 | 11:00 Uhr